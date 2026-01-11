Nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam sẽ được đào tạo thế nào?

TPO - Nhiều trường Đại học ở Đà Nẵng đã chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại địa bàn. Sinh viên cũng háo hức khi có một môi trường tài chính tầm cỡ, mở ra nhiều cơ hội.

Tư duy toàn cầu

Trao đổi với Tiền Phong, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) cho hay đã triển khai đào tạo toàn phần và bán phần bằng tiếng Anh đối với hơn 50% ngành, chuyên ngành liên quan trực tiếp đến Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do như: Công nghệ tài chính, Tài chính quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing, Logistics và quản trị chuỗi cung ứng, Luật Thương mại quốc tế và các chương trình liên quan đến chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.

Các trường đại học ở Đà Nẵng đào tạo nhiều ngành liên quan đến Trung tâm tài chính.

“Mô hình này giúp sinh viên từng bước thích ứng với chuẩn mực đào tạo quốc tế, sẵn sàng làm việc trong các định chế tài chính, doanh nghiệp FDI và hệ sinh thái thương mại tự do. Nhà trường cũng đẩy mạnh mô hình đào tạo hợp tác doanh nghiệp, giúp sinh viên được thực tập có hướng dẫn tại các ngân hàng, tổ chức tài chính... để nâng cao khả năng “làm được việc ngay” sau tốt nghiệp”, lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Trường còn có chương trình Cử nhân tài năng (Elite) với thiết kế theo chuẩn nâng cao, chú trọng kỹ năng phân tích, tư duy toàn cầu cũng như năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa. Chương trình Elite tổ chức với sĩ số chọn lọc, giảng dạy toàn phần tiếng Anh.

Sau Đại học, chương trình thạc sĩ và tiến sĩ theo định hướng hội nhập quốc tế, phục vụ nhu cầu nhân lực trình độ cao cho Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do tại Đà Nẵng. Các các lĩnh vực được chú trọng như kinh doanh, quản lý gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững. Riêng với đào tạo tiến sĩ, trường định hướng hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và tư vấn chính sách, có khả năng tham gia xây dựng thể chế, phân tích và hoạch định chính sách cho Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do trong dài hạn.

Tự tin chờ cơ hội từ Trung tâm tài chính

Trong khi đó, Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn năm nay có lứa sinh viên ngành Công nghệ Tài chính đầu tiên tốt nghiệp với hơn 50 em. PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Hiệu trưởng nhà trường nhìn nhận ngành Công nghệ Tài chính đang trở thành xu hướng tất yếu trong thời đại số hóa, khi công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, thay đổi cách thức giao dịch, thanh toán, đầu tư và quản lý tài chính. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực.

Sinh viên Đà Nẵng tự tin, đón chờ cơ hội việc làm từ Trung tâm Tài chính.

Nguyễn Cửu Kim Anh (sinh viên năm 4 ngành Công nghệ Tài chính) nói rằng trước đây khi nghe tên ngành Công nghệ Tài chính, em khá mơ hồ. Nhưng càng học, Kim Anh lại càng thấy yêu thích vì có sự đổi mới liên tục. Đồng thời nhìn nhận được đây là ngành học tiềm năng, mang đến nhiều cơ hội việc làm khi việc ứng dụng công nghệ vào hệ thống tài chính ngày càng cần thiết. Nhất là khi Đà Nẵng có Trung tâm Tài chính quốc tế. “Hai năm đầu tiên các môn học của em nghiêng về tài chính, kế toán. Hai năm cuối em được học về công nghệ nhiều hơn, như các học phần cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong tài chính, phân tích dữ liệu... Một số môn em học hoàn toàn bằng tiếng Anh”, Kim Anh kể.

Với kiến thức học ở trường, cùng kinh nghiệm thực tập ở một tập đoàn lớn của Hàn Quốc vừa qua, Kim Anh tự tin có thể tiếp nhận công việc liên quan đến công nghệ tài chính ngay sau khi ra trường. Nữ sinh năm cuối cũng bày tỏ mong muốn có được cơ hội làm việc trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.