Bộ trưởng Giáo dục: Hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh

TPO - Trọng tâm của dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm…, theo Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Gửi kiến nghị đến trước kỳ họp Quốc hội, cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị xem xét cho phép tổ chức dạy thêm trong nhà trường dưới sự quản lý chặt chẽ của ngành giáo dục.

Cử tri cho rằng, việc này không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất công lập, tránh lãng phí tài sản nhà nước, mà còn giúp học sinh được học tập trong môi trường an toàn, có sự quản lý, giám sát của nhà trường.

Đặc biệt, việc này còn giúp giảm chi phí học thêm cho phụ huynh, hạn chế tình trạng dạy thêm tràn lan bên ngoài, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QH

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu rõ, Thông tư 29/2024 không cấm dạy thêm trong nhà trường mà hạn chế đối tượng học sinh được học thêm trong nhà trường. Đây là nhu cầu của cả người học và người dạy, Bộ không cấm dạy thêm nhưng có phương án quản lý phù hợp, hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, các trường phổ thông hiện nay đang áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ đã quy định cụ thể số tiết/môn học, hoạt động giáo dục, đưa ra các yêu cầu cần đạt với từng môn học, hoạt động giáo dục vừa sức với học sinh.

Mặc dù vậy, ông cũng nhấn mạnh quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hướng tới mô hình trường học không có dạy thêm, học thêm. Thay vào đó, sau giờ học các môn học theo chương trình, học sinh có thời gian, không gian để tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, mỹ thuật, âm nhạc...bảo đảm sự phát triển toàn diện.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Theo đó, dự thảo thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Cùng với đó, dự thảo cũng hướng tới tăng cường quản lý hành vi dạy thêm của giáo viên; gắn hoạt động dạy thêm với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ, quyền hạn và những điều nhà giáo không được làm theo quy định của Luật Nhà giáo.

Ngoài ra, hiệu trưởng cũng được trao quyền chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, trong đó có quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với các đối tượng học sinh được phép tổ chức dạy thêm theo quy định…