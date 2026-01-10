Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Boost4Best đồng hành cùng học sinh, sinh viên tại Job Fair HIU 2026 và tọa đàm du học – sự nghiệp toàn cầu

P.V

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng nghiệp đầu năm 2026, chương trình Boost4Best do Le & Associates (L&A) triển khai tiếp tục mở rộng độ phủ tại các diễn đàn giáo dục – nghề nghiệp lớn. Ngày 10/01/2026, Boost4Best đồng thời góp mặt tại Ngày hội Việc làm – Job Fair 2026 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và tham gia tọa đàm “Thời điểm vàng du học – Lộ trình thực tập và sự nghiệp toàn cầu giai đoạn 2026–2031”.

untitled.jpg
Boost4Best đổ bộ tại Ngày hội Việc làm trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2026

Tại Job Fair HIU 2026, gian hàng Boost4Best đang thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên với các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, phỏng vấn thử và kết nối cơ hội việc làm. Sinh viên có cơ hội tiếp cận hơn 1.500 vị trí việc làm, thực tập từ nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau, đồng thời nhận tư vấn 1–1 từ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm nhằm hiểu rõ hơn yêu cầu tuyển dụng và cách hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển.

Cũng trong ngày 10/01, đại diện L&A tham gia tọa đàm về du học và sự nghiệp toàn cầu, chia sẻ những phân tích xoay quanh xu hướng thị trường lao động trong giai đoạn 2026–2031, cũng như các kỹ năng và tư duy người trẻ cần chuẩn bị để chủ động thích ứng.

Các hoạt động này nằm trong chặng tiếp theo của Boost4Best, hướng đến xây dựng một hành trình hướng nghiệp liền mạch từ phổ thông đến đại học, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ có định hướng rõ ràng và khả năng phát triển bền vững. Các hoạt động đầy thiết thực sắp tới bao gồm:

  • Ngày 18/1: Ngày hội hỗ trợ học sinh - sinh viên khởi nghiệp tại Trường Liên cấp Song ngữ UKA (Bà Rịa – Vũng Tàu), với quy mô dự kiến khoảng 7.000 học sinh tham gia
  • Ngày 23/1: Ký kết hợp tác (MOU) giữa Boost4Best và Trường Đại học Gia Định, mở ra các hoạt động đồng hành dài hạn trong công tác hướng nghiệp và kết nối việc làm
  • Ngày 25/1: Ngày hội hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (Bình Dương), với quy mô dự kiến khoảng 7.000 học sinh
