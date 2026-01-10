Hà Nội: Có hay không việc sân bay Nội Bài gây ồn ào?

TPO - Trước phản ánh của người dân về tình trạng tiếng ồn và rung chấn từ hoạt động bay tại Nội Bài, Hà Nội, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các đợt quan trắc môi trường gần khu dân cư đều ghi nhận mức ồn trong giới hạn tối đa cho phép.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có văn bản phản hồi UBND xã Nội Bài liên quan đến kiến nghị kiểm tra, nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn máy bay tới đời sống người dân khu vực lân cận sân bay Nội Bài, đặc biệt tại thôn Điền Xá và vùng phụ cận.

Theo nhà chức trách hàng không, ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của địa phương, cơ quan này đã yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp rà soát, xác minh hiện trạng và làm rõ các nội dung phản ánh. Kết quả báo cáo cho thấy, nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung tức thời lớn nhất tại khu vực đầu phía Tây sân bay, gần khu dân cư thôn Điền Xá, chủ yếu đến từ hoạt động cất cánh của máy bay tại đầu đường cất hạ cánh (CHC) 11R.

Sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Khoảng cách từ vị trí nhà dân gần nhất đến đầu thềm đường CHC 11R vào khoảng 360 m về phía Nam. Trong khi đó, điểm quan trắc môi trường được đặt tại khu vực kho xăng dầu NAFSC - vị trí gần khu dân cư nhất - cách đầu thềm đường CHC khoảng 930 m và cách cụm nhà dân nêu trên khoảng 747 m. Dữ liệu quan trắc trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 9/2025 cho thấy mức ồn đo được đều dưới 70 dB, độ rung ở mức thấp, thường xuyên dưới 50 dB.

"Ngành hàng không xác định việc hạn chế tác động môi trường, đặc biệt là tiếng ồn tại khu vực cảng hàng không, sân bay, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các giải pháp đang được triển khai gồm áp dụng quy trình khai thác phù hợp, khuyến khích sử dụng máy bay thế hệ mới có mức phát thải tiếng ồn thấp hơn, điều chỉnh phương thức bay và tăng cường giám sát hoạt động khai thác", văn bản của Cục HKVN nêu rõ.

Trong thời gian tới, Cục HKVN tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành phối hợp triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn theo phương thức tiếp cận cân bằng của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Đồng thời, các doanh nghiệp cảng hàng không được yêu cầu xây dựng bản đồ tiếng ồn sân bay và gửi cho cơ quan địa phương để phối hợp trong công tác quản lý, quy hoạch không gian dân cư xung quanh khu vực chịu ảnh hưởng.

Không chỉ tập trung vào giải pháp kỹ thuật, cơ quan quản lý ngành hàng không cũng khuyến nghị UBND xã Nội Bài tăng cường quản lý sử dụng đất đai, kiểm soát định hướng phát triển khu dân cư theo vùng ảnh hưởng tiếng ồn, hạn chế xây dựng các công trình nhạy cảm như trường học, bệnh viện hoặc khu dân cư mới trong khu vực chịu tác động cao.

Khu vực mở rộng nhà ga T2 - Nội Bài. Ảnh: NIA.

Cảng HKQT Nội Bài có khoảng 548ha đất hàng không dân dụng và 204ha đất quân sự. Công suất thiết kế của 2 nhà ga hành khách của Nội Bài là 25 triệu khách/năm.

Từ năm 2019 đến nay san bay Nội Bài đã khai thác vượt công suất. Cụ thể, năm 2024, sân bay Nội Bài đã phục vụ hơn 30 triệu lượt hành khách. Dù chưa có báo cáo cụ thể nhưng ước tính tổng sản lượng của Nội Bài năm 2025 cũng vượt trên 30 triệu lượt khách.

Riêng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1- 4/1), Nội Bài đã phục vụ hơn 410.600 lượt khách và 2.566 lượt chuyến bay. Tính trung bình, mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, sân bay lớn nhất miền Bắc này phục vụ 102.600 lượt khách.

Ngày 19/12/2025, dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 - sân bay Nội Bài - đã được khánh thành, nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m2, nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm (và có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách/năm).