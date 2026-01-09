Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

KHÁNH HÒA:

Kịp thời cứu 7 người tắm biển Nha Trang bị sóng cuốn

Thanh Thanh
TPO - Lực lượng cứu hộ vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã liên tiếp thực hiện 4 vụ cứu nạn trên biển, đưa 7 du khách bị sóng lớn cuốn ra xa vào bờ an toàn.

Ngày 9/1, Ban Quản lý vịnh Nha Trang thông tin, Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc đơn vị đã kịp thời tổ chức 4 vụ cứu nạn ở biển Nha Trang, đưa 7 người bị sóng biển cuốn ra xa vào bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, tại bãi tắm khu vực Nhà hàng Bốn Mùa (đường Trần Phú), lực lượng cứu hộ phát hiện hai cha con du khách quốc tịch Nga bị sóng lớn cuốn ra xa. Ngay sau đó, nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương án cứu nạn và đưa cả hai vào bờ an toàn.

tambien-4.jpg
Biển Nha Trang mùa này xuất hiện sóng lớn, nguy hiểm.

Đến khoảng 11h, tại bãi tắm khu vực đối diện số 36 đường Trần Phú, lực lượng cứu hộ tiếp tục cứu được hai du khách Nga khác gặp nguy hiểm do sóng lớn vào bờ an toàn. Sau đó, khoảng 13h, các nhân viên cứu hộ đã kịp thời phát hiện và cứu hai bà cháu là công dân Việt Nam bị sóng biển cuốn ra xa tại bãi tắm khu vực đối diện đường Nguyễn Chánh.

Chỉ một giờ sau, lúc 14h, tại bãi tắm khu vực đối diện số 36 Trần Phú, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện một nữ du khách quốc tịch Nga gặp nguy hiểm trên biển và nhanh chóng đưa vào bờ. Theo Đội Cứu nạn, cứu hộ, cả 7 trường hợp được cứu nạn đều ổn định sức khỏe, không ghi nhận chấn thương nghiêm trọng.

tambien-6.jpg
Ban Quản lý vịnh Nha Trang cắm biển báo cấm bơi lội dọc bãi biển.

Trước tình hình thời tiết biển diễn biến phức tạp, Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống tắm biển khi có sóng lớn, biển động. Đồng thời, nghiêm túc chấp hành cờ báo hiệu, loa cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Thanh Thanh
