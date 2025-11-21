Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh những chú chó cứu hộ Làng Nủ đang tìm người mất tích ở Đà Nẵng

Lê Văn Chương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những chú cảnh khuyển nổi tiếng dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng từng tham gia cứu hộ tại những điểm nóng Trà Leng, Làng Nủ, đang tích cực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng tại xã Hùng Sơn, (huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng)

Sáng nay 21/11, công tác tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục được triển khai và đã bước sang ngày thứ 8.

Vụ sạt lở xảy ra vào ngày 14/11 vùi lấp 3 nạn nhân và hiện nay mới tìm được 1 thi thể. Địa hình các lực lượng đang tìm kiếm nguy hiểm hơn cả hiện trường ở thôn Làng Nủ (Lào Cai) và xã Trà Leng (tỉnh Quảng Nam cũ).

Những chú cảnh khuyển dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang tìm kiếm 2 người bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng - Video Lê Văn Chương
tp-1-tac-nghiep-ga-ri-vu-sat-lo-54.jpg
Một vệt sườn núi bị khoét nham nhở và những chấm đỏ mặc áo phao là cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Công an xã Hùng Sơn đang đi tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Lê Văn Chương
tp-2-tac-nghiep-ga-ri-vu-sat-lo-69.jpg
Cận cảnh vào những chấm nhỏ dưới dòng suối cạn, đó là những thành viên tham gia tìm kiếm hết sức khẩn trương. Ảnh: Lê Văn Chương
tp-3-tac-nghiep-ga-ri-vu-sat-lo-52.jpg
Khu vực tìm kiếm nằm cạnh những vách ta luy dựng đứng đầy nguy hiểm. Ảnh: Lê Văn Chương
tp-4-tac-nghiep-ga-ri-vu-sat-lo-57.jpg
Một chú chó nghỉ ngơi vài phút sau khi tìm kiếm tại hố bùn nhão và sụt lún. Ảnh: Lê Văn Chương
tp-5-tac-nghiep-ga-ri-vu-sat-lo-7.jpg
Ba chú chó Xa Xa, Đốc Ka, Za Lơ luôn phải lội ngập sâu trong bùn lầy. Ảnh: Lê Văn Chương
Lê Văn Chương
#Trường Trung cấp 24 Biên phòng #cảnh khuyển #Làng Nủ #Trà Leng #người mất tích #sạt lở #Hùng Sơn #Đà Nẵng

