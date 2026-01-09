Từ 'Hơi thở đại ngàn' đến 'Sắc hồng giữa đại ngàn': Quảng Ngãi bùng nổ chuỗi sự kiện chào năm mới 2026 sau sáp nhập

Từ Quảng trường 16/3 – trung tâm Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, đêm nghệ thuật chào năm mới 2026 với chủ đề “Hơi thở đại ngàn” vào tối ngày 31/12/2025 đã mở ra một khởi đầu rực rỡ, giàu cảm xúc trong không khí giao hòa giữa đất trời và lòng người. Ngay sau đó, cao nguyên Măng Đen tiếp tục trở thành tâm điểm với Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026: “Sắc hồng giữa đại ngàn”, diễn ra từ ngày 01 đến 04/01/2026, tạo nên chuỗi sự kiện liên hoàn, đậm bản sắc, khẳng định sức sống mới của du lịch Quảng Ngãi trong không gian phát triển sau sáp nhập.

Quảng Ngãi chào năm mới 2026 – Dấu mốc lịch sử sau sáp nhập

Tối 31/12/2025, tại Quảng trường 16/3, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục nghìn người dân và du khách đã cùng hội tụ trong Chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi chào năm mới 2026” với chủ đề “Hơi thở đại ngàn” – sự kiện chào năm mới đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi sau khi chính thức sáp nhập với Kon Tum.

Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới, “Hơi thở đại ngàn” mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: đánh dấu bước khởi đầu của một không gian phát triển mới, nơi biển Quảng Ngãi gặp gỡ đại ngàn Kon Tum, nơi văn hóa miền biển hòa quyện cùng sắc màu Tây Nguyên, tạo nên bản sắc thống nhất, đa dạng và giàu nội lực.

Không gian chương trình Chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi chào năm mới 2026” với chủ đề “Hơi thở đại ngàn”

Chương trình được dàn dựng công phu với ba chương nghệ thuật xuyên suốt: Âm vang đại ngàn – Biển rừng gặp gỡ – Khúc giao hòa, tái hiện hành trình hội tụ của đất trời, con người và văn hóa. Những thanh âm cồng chiêng, nhịp xoang của núi rừng vang lên giữa quảng trường trung tâm, hòa cùng giai điệu trữ tình của miền biển, tạo nên không gian nghệ thuật vừa hùng tráng, vừa sâu lắng.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình

Đêm hội không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn phát triển của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới: phát triển dựa trên nền tảng văn hóa, con người và sự giao thoa vùng miền. Khi pháo hoa rực sáng bầu trời, hòa cùng tiếng chiêng, tiếng hát và niềm hân hoan của người dân, Quảng Ngãi chính thức bước sang năm 2026 với tinh thần mới, khí thế mới và khát vọng vươn xa.

Từ sự kiện chào năm mới mang tầm vóc biểu tượng ấy, không khí lễ hội tiếp tục được nối dài, lan tỏa mạnh mẽ lên cao nguyên Măng Đen – điểm đến được xem là “viên ngọc xanh” của Quảng Ngãi trong không gian phát triển mới.

Tuần lễ văn hóa – du lịch Măng Đen 2026: sức hút của đại ngàn

Từ ngày 01/01 đến 04/01/2026, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026 với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn” đã diễn ra sôi động, trở thành điểm nhấn lớn trong chuỗi hoạt động chào năm mới của tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ trong 4 ngày, Măng Đen đã đón khoảng 55.000 lượt khách, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 27,5 tỷ đồng – những con số ấn tượng khẳng định sức hút ngày càng rõ nét của vùng đất cao nguyên này.

Không gian Chương trình Khai mạc Tuần Văn hoá Du lịch Măng Đen 2026 với chủ đề nghệ thuật “Sắc hồng giữa đại ngàn”

Chuỗi sự kiện được tổ chức đa dạng, liên hoàn và giàu trải nghiệm. Từ Lễ khai mạc trang trọng với chương trình nghệ thuật “Sắc hồng giữa đại ngàn”, đến Lễ hội khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trên bầu trời Măng Đen; từ những giai điệu tươi mới trong chương trình nghệ thuật “Măng Đen ngày mới”, đến không gian thưởng thức ẩm thực cao nguyên, Hội chợ OCOP, Phiên chợ nông sản và dược liệu mang đậm bản sắc địa phương.

Các đại biểu, lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc Không gian Ẩm thực – Sản phẩm OCOP

Một điểm nhấn khác mang tính xã hội sâu sắc là Giải Pickleball tỉnh Quảng Ngãi mở rộng – Ươm mầm xanh Măng Đen 2026, quy tụ 42 vận động viên tham gia. Với tinh thần “Chơi thể thao – Gieo mầm xanh – Kiến tạo tương lai”, toàn bộ nguồn thu xã hội hóa từ giải đấu, tổng giá trị 125 triệu đồng, đã được sử dụng để đầu tư 1.250 cây hoa anh đào Sakura, trồng tại các điểm du lịch trên địa bàn xã Măng Đen, góp phần tạo cảnh quan xanh, bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp phát triển du lịch có trách nhiệm.

Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh trồng cây hoa anh đào Sakura

Không chỉ dừng lại ở những con số, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026 còn để lại dấu ấn sâu đậm về mặt cảm xúc. Đó là hình ảnh cao nguyên se lạnh trong sắc hoa anh đào, là nhịp chiêng vang vọng giữa đại ngàn, là sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương và sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Tất cả đã góp phần khẳng định Măng Đen là điểm đến xanh, an toàn, giàu trải nghiệm, phù hợp với xu hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa.

Chuỗi sự kiện chào năm mới 2026, bắt đầu từ “Hơi thở đại ngàn” tại Quảng trường 16/3 đến Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026, không chỉ mở ra một mùa lễ hội thành công, mà còn đặt nền móng cho hành trình phát triển dài hạn của du lịch Quảng Ngãi sau sáp nhập. Những dư âm còn đọng lại chính là động lực để vùng đất này tiếp tục bứt phá, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Tây Nguyên và miền Trung trong những năm tới.

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Măng Đen thực hiện. Chương trình được triển khai bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Đối ngoại Việt Nam – VRI Media, với sự đồng hành, tài trợ của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – Nhà tài trợ Vàng và Tập đoàn Sun Group – Nhà tài trợ Bạc.