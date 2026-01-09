Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lễ hội hoa mai anh đào kéo dài cả tháng ở Đà Lạt có gì?

Thái Lâm
TPO - Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt diễn ra từ ngày 15/1-5/2 và đặt mục tiêu tăng khoảng 30% lượng khách du lịch nội địa, quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán. Trong lễ hội, người dân cùng du khách sẽ được thoải mái uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa.

Ngày 9/1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng họp báo thông tin về Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt, với chủ đề "Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc Xuân".

Bà Khúc Thị Thoi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - cho biết, đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội và du lịch của tỉnh trong năm mới 2026.

img-5319-5170.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo.

Với chủ đề "Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc xuân", bà Thoi cho hay lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của một loài hoa, còn là dịp để kể câu chuyện về bản sắc, văn hóa, con người và nhịp sống của Đà Lạt, qua đó góp phần làm giàu thêm thương hiệu "Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa".

Điểm nhấn của lễ hội là các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật được tổ chức trên cung đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, như: Nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn nghệ thuật đường phố. Khi đó, du khách có thể dạo bước dưới tán mai anh đào, tham gia các hoạt động sáng tác, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ mùa hoa. Ngoài ra, khi đến phường Xuân Trường - Đà Lạt, du khách sẽ nhận được vật phẩm liên quan đến hoa đào.

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/1-5/2, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa mai anh đào nở rộ, với chuỗi hoạt động phong phú: Từ trung tâm Đà Lạt đến các vùng phụ cận như Cầu Đất, Hồ Tuyền Lâm, Lang Biang hay Cam Ly. Lễ hội đặt mục tiêu tăng khoảng 30% lượng khách du lịch nội địa, quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán.

image-47.jpg
Hoa mai anh đào ở một địa điểm trên địa bàn Đà Lạt đã nở.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân cùng du khách sẽ được thoải mái uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa; xem các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo, trồng cây xanh, quảng bá sản phẩm đặc trưng, giao lưu văn hóa cộng đồng tạo nên bức tranh mùa xuân sinh động, giàu bản sắc và đầy cảm xúc.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tăng tốc chuyển đổi số du lịch, triển khai các chương trình kích cầu, phục vụ trên 25 triệu lượt khách. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu đón 1,58 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,77% so với năm 2025. Tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, dựa trên lợi thế tài nguyên tự nhiên, văn hóa và di sản; khuyến khích đầu tư khu vui chơi giải trí, công viên chuyên đề quy mô lớn.

Thái Lâm
