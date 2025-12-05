Đẹp mê mẩn rừng mai anh đào ở Sa Pa

TPO - Hoa mai anh đào ở khu vực đồi chè Ô Long, Sa Pa và các vùng lân cận đang nở rực từ đầu tháng 12 và kéo dài đến hết năm, du khách có thể thỏa thích tham quan, chụp ảnh.
Từ đầu tháng 12, hoa mai anh đào ở khu vực Ô Quý Hồ, phường Sa Pa bắt đầu nở rộ. Những tán hoa màu hồng rực phủ kín triền đồi, xen giữa đồi chè và các sườn núi mờ sương, tạo nên khung cảnh nổi bật cả một góc trời. Ảnh: Duy Cris.
Mai anh đào ở khu vực này khác với anh đào Nhật Bản (sakura). Cây có thân cao, dáng thẳng, hoa màu hồng đậm và thường chỉ 5 cánh. Giống cây này có nguồn gốc từ Trung Quốc, hợp với khí hậu Sa Pa nên được trồng nhiều, tạo nên những “rừng hồng” mỗi dịp cuối năm.