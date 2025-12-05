Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lào Cai:

Đẹp mê mẩn rừng mai anh đào ở Sa Pa

Thành Đạt - Quốc Hiếu - Thịnh Lito

TPO - Hoa mai anh đào ở khu vực đồi chè Ô Long, Sa Pa và các vùng lân cận đang nở rực từ đầu tháng 12 và kéo dài đến hết năm, du khách có thể thỏa thích tham quan, chụp ảnh.

duy-cris-1.jpg
Từ đầu tháng 12, hoa mai anh đào ở khu vực Ô Quý Hồ, phường Sa Pa bắt đầu nở rộ. Những tán hoa màu hồng rực phủ kín triền đồi, xen giữa đồi chè và các sườn núi mờ sương, tạo nên khung cảnh nổi bật cả một góc trời. Ảnh: Duy Cris.
z7295247476155-9c036f7993d569a398b04e78bfbf5a78.jpg
Những triền đồi phủ kín sắc hồng rực của mai anh đào, xen giữa những vạt chè xanh và vài nếp nhà thấp thoáng sau lưng núi. Màu hồng, xanh hòa vào nhau, làm khung cảnh thêm mềm mại và thơ mộng hơn.
z7295264606801-306d588bf99de264aff2df810518d494.jpg
z7295266120401-7187e47ea3218c0b8d60cb9d5bbf7cb2.jpg
Mai anh đào ở khu vực này khác với anh đào Nhật Bản (sakura). Cây có thân cao, dáng thẳng, hoa màu hồng đậm và thường chỉ 5 cánh. Giống cây này có nguồn gốc từ Trung Quốc, hợp với khí hậu Sa Pa nên được trồng nhiều, tạo nên những “rừng hồng” mỗi dịp cuối năm.
lhl-0882-min-3085.jpg
Những cánh hoa nở rộ, rung rinh theo từng đợt gió nhẹ.
lhl-1328-min.jpg
z7295264222357-efb90a7ffdda8ca257f18c964281352b.jpg
z7295264232130-65dea47b92931817b80f1299f04212ef.jpg
Du khách ngắm hoa, chụp ảnh, check-in giữa không gian rực rỡ.
z7295265666468-f2a1316f7230b510667d753d494e7bf9.jpg
Anh Dương Quốc Hiếu - hướng dẫn viên kiêm chụp ảnh cho du khách - cho biết, hoa bắt đầu nở rộ từ thời điểm này đến cuối năm, kéo dài hơn 20 ngày. Thời điểm thu hút du khách khoảng từ tuần sau đến cuối tháng. “Đồi chè đang trong diện quy hoạch dự án nên tạm thời không cho du khách vào. Mọi người có thể đến các điểm lân cận, như khu vực lối vào bản Khoang, cách đồi chè vài trăm mét, để tham quan và ngắm hoa,” anh Hiếu nói.
Thành Đạt - Quốc Hiếu - Thịnh Lito
