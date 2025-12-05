Ba cảng biển áp dụng thị thực điện tử với khách du lịch Quảng Trị

TPO - Việc Chính phủ đưa thêm ba cảng Gianh, Hòn La và Cửa Việt của Quảng Trị vào danh sách các cửa khẩu được làm thủ tục thị thực điện tử (e-visa) đang mở ra dư địa lớn để địa phương này bứt phá trong dòng khách quốc tế, đặc biệt là khách du lịch đường biển.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 389/NQ-CP (ngày 2/12/2025) bổ sung danh sách 26 cửa khẩu cảng trên cả nước được phép thực hiện thủ tục e-visa. Quảng Trị có thêm 3 cảng biển gồm Gianh, Hòn La và Cửa Việt.

Năm 2022, du thuyền cao cấp Le Lapérouse cập cảng Hòn La.

Trước đó, theo Nghị quyết 127/NQ-CP (14/8/2023), tỉnh Quảng Trị đã có 4 điểm được áp dụng e-visa: Cảng hàng không Đồng Hới, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và Cha Lo. Như vậy, tổng số cửa khẩu áp dụng thị thực điện tử của Quảng Trị đã nâng lên 7, bao phủ đủ ba loại hình giao thông: đường bộ, đường không và đường biển.

Việc mở rộng danh mục e-visa được đánh giá là bước đi quan trọng, tháo gỡ nhiều thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát xuất nhập cảnh và tăng năng lực cạnh tranh của Quảng Trị khi tiếp cận thị trường khách tàu biển quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, 11 tháng năm nay, tỉnh ước đón 9,19 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 426.500 lượt, tăng tới 42,8%. Tổng thu du lịch ước đạt 10.569 tỷ đồng, tăng 35,6%. Con số này cho thấy biên độ tăng trưởng của thị trường khách quốc tế vẫn còn rất lớn.

Sở hữu gần 200 km đường bờ biển, tài nguyên thiên nhiên - sinh thái phong phú, cùng hệ thống di tích lịch sử đặc sắc, Quảng Trị được xem là điểm đến phù hợp để phát triển sản phẩm du lịch tàu biển. Hai cảng trọng điểm Hòn La và Cửa Việt cũng đang được đầu tư nâng cấp nhằm đủ điều kiện đón tàu cỡ lớn trong thời gian tới.

Việc đồng thời được đưa vào danh sách cửa khẩu áp dụng e-visa tạo “cú hích” quan trọng, giúp Quảng Trị chủ động hơn trong điều phối khách quốc tế, giảm tải thủ tục, mở rộng nguồn thị trường và tạo động lực cho du lịch biển - đảo trong năm 2026 và các năm tiếp theo.