Du lịch Việt Nam 2025: Cách nào 'hút' 23 triệu khách quốc tế?

TP - Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2025: Đón từ 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu từ du lịch khoảng 980 - 1.050 nghìn tỷ đồng. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch sau những biến động lớn.

3 xu hướng du lịch

Sự khác biệt trong sản phẩm du lịch chính là chìa khóa thu hút khách quốc tế quay trở lại. Theo một số chuyên gia du lịch, trong năm nay, dự kiến có ba loại hình du lịch sẽ thu hút khách ở Việt Nam là du lịch xanh, du lịch đêm, và du lịch di sản.

Ông Trần Đức, chuyên gia du lịch bền vững tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định: “Du lịch xanh là lợi thế lớn của Việt Nam, đặc biệt khi khách quốc tế ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa. Du lịch xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành nhu cầu tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và ý thức bảo vệ môi trường ngày càng cao. Việt Nam, với tài nguyên thiên nhiên phong phú từ vịnh Hạ Long, rừng quốc gia Cát Tiên đến khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với bảo tồn. Các địa phương như Quảng Ninh, Lâm Đồng đã tiên phong trong việc triển khai du lịch sinh thái, kết hợp với chương trình bảo vệ môi trường như hạn chế rác thải nhựa, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo tại các cơ sở lưu trú”.

Ông Đức dẫn chứng một ví dụ tiêu biểu là Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo, nơi áp dụng các sáng kiến xanh từ thiết kế bền vững đến chương trình tái tạo hệ sinh thái biển, đã thu hút lượng lớn khách quốc tế có ý thức môi trường. Hay khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng), không chỉ thu hút khách tham quan mà còn tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường, thu hút nhóm khách yêu thích du lịch sinh thái. Các tua khám phá thiên nhiên tại Cát Bà cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách châu Âu và Mỹ.

Du lịch đêm không chỉ gia tăng trải nghiệm của du khách mà còn mở ra cơ hội lớn để các địa phương tăng doanh thu. Tại Hà Nội, chương trình tham quan đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” đã trở thành điểm nhấn văn hóa, kết hợp giữa công nghệ trình chiếu ánh sáng và câu chuyện lịch sử, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bến Thành và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội, phát triển du lịch đêm không chỉ kéo dài thời gian lưu trú mà còn thúc đẩy chi tiêu của du khách, mang lại giá trị kinh tế vượt trội. Báo cáo từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, các sản phẩm du lịch đêm đã đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu ngành du lịch thành phố năm 2024.

Du lịch di sản là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam, bởi nó không chỉ gắn liền với giá trị văn hóa, lịch sử mà còn mang lại tiềm năng kinh tế lớn. Những điểm đến như Tràng An (Ninh Bình) hay Hội An (Quảng Nam) đã trở thành biểu tượng của du lịch di sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Theo số liệu của UBND thành phố Hội An, năm 2024, tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt 5.231 tỷ đồng. Tại Tràng An, các tua du lịch di sản đóng vai trò chủ chốt, góp phần đưa Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của miền Bắc.

Mục tiêu khả thi

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu nhận định ngành du lịch đang duy trì đà phục hồi mạnh mẽ. Lượng khách nội địa và quốc tế tăng cao ở nhiều điểm đến, trong khi giá cả dịch vụ du lịch ổn định và các điều kiện như an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được đảm bảo.

Cần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước Về việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, cần phải đổi mới và tập trung hơn vào các nền tảng số. Theo báo cáo của Google và Temasek, khách du lịch quốc tế hiện nay thường tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ qua các ứng dụng di động hoặc website. Việc đầu tư vào các chiến dịch quảng cáo trực tuyến nhắm đến từng thị trường cụ thể sẽ giúp Việt Nam cạnh tranh hiệu quả hơn.

“Để đạt được mục tiêu 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025, Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 25 - 30% trong năm tới. Đây là một thách thức lớn, nhưng với các chiến lược phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá, mục tiêu này có thể khả thi”, ông Trần Đức nhận định.

“Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các yếu tố ngoại cảnh như biến động kinh tế toàn cầu, tình hình dịch bệnh và cạnh tranh từ các điểm đến khác trong khu vực có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu. Do đó, ngành du lịch cần linh hoạt và chủ động trong việc điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi này”, ông Đức nói thêm.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á cho rằng, mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025 là một thách thức lớn, tuy nhiên, với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam hiện nay, mục tiêu này hoàn toàn khả thi.

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định trải nghiệm của du khách, đặc biệt khi Việt Nam đặt mục tiêu thu hút thêm 25 - 30% khách quốc tế. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, “đội ngũ nhân lực du lịch Việt Nam cần được đào tạo bài bản hơn, từ kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp đến năng lực chuyên môn, để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế”.

Ứng dụng công nghệ Công nghệ đang làm thay đổi toàn diện cách khách du lịch tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ. Từ việc đặt vé qua ứng dụng di động, tham quan ảo các điểm đến trước khi đi, đến thanh toán không dùng tiền mặt, công nghệ đang giúp ngành du lịch Việt Nam tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Ví dụ, ứng dụng “Vietnam Travel” của Tổng cục Du lịch Việt Nam đã cung cấp thông tin chi tiết về các điểm đến, giúp du khách dễ dàng lập kế hoạch. Cùng với đó, logistics hàng không được chú trọng để nâng cao khả năng kết nối. Năm 2024, các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài đã mở rộng đường bay quốc tế và cải tiến cơ sở hạ tầng, giảm thời gian chờ đợi của du khách. Ông Lê Trọng Hùng, chuyên gia logistics tại Hiệp hội Hàng không Việt Nam, chia sẻ: “Hàng không và công nghệ là hai trụ cột giúp Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn. Với hơn 50 đường bay quốc tế mới được khai thác trong năm qua, chúng ta đang tạo điều kiện lý tưởng cho khách quốc tế quay lại”.