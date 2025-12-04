Dấu ấn 5 năm và các giải thưởng danh giá của Silk Path Grand Hue Hotel & Spa

Sau nửa thập kỷ chính thức đi vào hoạt động, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực lưu trú sang trọng với 6 giải thưởng quốc tế danh giá từ Haute Grandeur Global Hotel Awards và World Luxury Hotel Awards trong năm 2025.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc tự hào khi khách sạn được vinh danh với 6 giải thưởng quốc tế trong ngành khách sạn hạng sang, bao gồm Haute Grandeur Global Hotel Awards 2025 và World Luxury Hotel Awards 2025. Từ kiến trúc, dịch vụ đến không gian sự kiện, mỗi chi tiết tại Silk Path Grand Hue Hotel & Spa là minh chứng cho tinh thần không ngừng hoàn thiện - nơi giá trị di sản hòa quyện cùng đẳng cấp quốc tế, mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo giữa lòng Cố đô.

Nét đẹp kiến trúc vượt thời gian song hành cùng chất lượng dịch vụ tận tâm

Giải thưởng “Khách sạn có thiết kế đẹp nhất Việt Nam”, “Khách sạn sang trọng nhất Việt Nam” từ Haute Grandeur Global Hotel Awards 2025 và “Khách sạn Boutique Nghệ thuật Sang trọng hàng đầu Đông Nam Á” từ World Luxury Hotel Awards 2025 đã khẳng định dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Silk Path Grand Hue Hotel & Spa.

Từ sảnh chính mang đậm hơi thở nghệ thuật đến 198 phòng và suite thanh lịch, khách sạn tái hiện vẻ đẹp giao hòa giữa cổ điển và hiện đại. Những mái vòm cong, khung cửa gỗ mở hướng dòng An Cựu và ngôn ngữ thiết kế Đông Dương đương đại cùng nhau kể nên câu chuyện Huế - tinh tế, trầm mặc mà đầy sức sống.

Khi nhắc đến danh hiệu “Khách sạn với Spa tốt nhất Việt Nam” do Haute Grandeur Global Hotel Awards 2025 vinh danh, không thể không nhắc đến những ưu điểm vượt trội trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Chi Spa tại Silk Path Grand Hue Hotel & Spa.

Là một trong những spa lớn nhất tại Huế, nơi đây mang đến cho du khách những phút giây thư giãn với cơ sở vật chất hiện đại - từ bể sục kiểu mới, phòng xông hơi và xông khô riêng tư - cho đến đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Các liệu pháp trị liệu độc đáo tại Chi Spa là sự kết hợp tinh tế giữa bí quyết làm đẹp cổ truyền phương Đông và phương pháp chăm sóc đương đại của phương Tây. Nhờ đó, mỗi liệu trình không chỉ giúp du khách xua tan mệt mỏi mà còn phục hồi sức khỏe và nuôi dưỡng sự cân bằng từ bên trong.

Bên cạnh đó, giải thưởng “Khách sạn Boutique Sang trọng với Dịch vụ Xuất sắc hàng đầu châu Á” từ World Luxury Hotel Awards 2025 đã cho thấy cho sự chuyên tâm trong quá trình phục vụ của đội ngũ Silk Path Grand Hue Hotel & Spa. Khách sạn mang đến những trải nghiệm được chăm chút trong từng chi tiết - từ khâu chuẩn bị phòng, tiếp đón đến dành tặng hành trình ẩm thực Á - Âu tinh tế - để biến mọi khoảnh khắc nghỉ dưỡng trở nên đáng nhớ.

Ảnh: Silk Path Hotels & Resorts

Không gian sự kiện xứng tầm thương hiệu

Chiến thắng hạng mục “Khách sạn Tiệc/Sự kiện Sang trọng hàng đầu châu Á” từ World Luxury Hotel Awards 2025 đã một lần nữa tôn vinh vị thế của Silk Path Grand Hue Hotel & Spa như điểm đến MICE hàng đầu tại khu vực miền Trung.

Hệ thống 5 phòng hội nghị của Silk Path Grand Hue Hotel & Spa mang đến sự linh hoạt và tiện nghi tối đa cho mọi sự kiện. Phòng tiệc lớn Kim Long, với sức chứa tối đa 500 khách, nổi bật với khu vực dành riêng cho báo chí và truyền hình trực tiếp, lý tưởng cho các tiệc Gala, hội nghị, lễ trao giải hay ra mắt sản phẩm quy mô lớn. 3 phòng họp Sông Hương và 1 phòng họp Bạch Yến là nơi đảm bảo không gian riêng tư, phù hợp cho các hội thảo, cuộc họp hay thảo luận chuyên sâu.

Ngoài ra, khu vực bể bơi giữa khuôn viên xanh mát không chỉ là nơi thư giãn tuyệt vời mà còn có thể tổ chức các bữa tiệc ngoài trời với không gian mở, mang đến trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng cho mọi khách mời.

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực sự kiện, đội ngũ Silk Path đồng hành cùng khách hàng từ khâu sắp xếp sơ đồ bàn tiệc, chuẩn bị quà cảm ơn, đến tổ chức những bữa tiệc tri ân ấm cúng, đảm bảo mọi khoảnh khắc đều được chăm chút tỉ mỉ và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Ảnh: Silk Path Hotels & Resorts

Năm 2025 không chỉ là cột mốc ghi nhận những giải thưởng quan trọng, mà còn là minh chứng cho hành trình phát triển của Silk Path Grand Hue Hotel & Spa. Từ trái tim Cố đô, khách sạn tiếp tục nâng tầm vị thế của một điểm đến sang trọng, nơi mỗi giải thưởng là niềm tự hào và mỗi vị khách đều được trân trọng trong từng trải nghiệm.

Bên cạnh Silk Path Grand Hue Hotel & Spa, Silk Path Hotels & Resorts còn sở hữu và quản lý nhiều điểm đến nổi bật khác: Silk Path Hotel Hanoi, khách sạn bốn sao đầu tiên tại Phố Cổ; Silk Path Boutique Hanoi, tọa lạc ngay vị trí đắc địa đối diện Hồ Hoàn Kiếm; và Silk Path Grand Sapa Resort & Spa, khu nghỉ dưỡng với tầm nhìn bao quát dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Tất cả đều góp phần kết nối du khách từ khắp nơi trên thế giới với văn hóa sống động của từng miền đất di sản Việt Nam.

Đặc biệt, khách lưu trú tại Silk Path Grand Hue Hotel & Spa trong thời gian này sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn, bao gồm (*):

● Hạng Deluxe - Tặng 01 lần mượn cổ phục miễn phí cho mỗi khách

● Hạng Classic - Tặng 01 set trà chiều cho 2 khách/phòng (trị giá VND 500,000++/set)

● Hạng Premium Classic - Tặng 02 vé tham quan Đại Nội hoặc Lăng Tự Đức (khách tự túc di chuyển)

● Hạng Junior Suite/Junior Suite River View - Tặng 01 giờ sử dụng dịch vụ spa tại Chi Spa cho mỗi khách

(*) Điều khoản & điều kiện:

● Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 30/12/2025 (không áp dụng cho các ngày lễ/tết).

● Áp dụng cho đặt phòng từ 02 đêm trở lên, với 02 khách/phòng.

Tham khảo thông tin chi tiết tại:

● Website: https://silkpathhotel.com/vi/hue/

● Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/silkpathgrandhue/