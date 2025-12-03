Lộ diện tháp không lưu cao nhất Đông Nam Á tại sân bay Long Thành

TPO - Tháp không lưu là nơi diễn ra điều hành bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai. Công trình thuộc dự án thành phần 2 sân bay Long Thành do Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn 3.500 tỷ đồng.

Tháp không lưu được coi là "bộ não" của cả sân bay Long Thành, cao 123 m, diện tích xây dựng khoảng 80m2, đường kính thân 10m, lắp radar trên đỉnh.

Đây là công trình tháp điều hành bay cao nhất trong khu vực, đảm bảo tầm quan sát toàn bộ đường băng, đường lăn và sân đỗ.

Tháp không lưu thuộc dự án thành phần 2 sân bay Long Thành do Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng.

VATM cho biết quá trình thi công tháp không lưu sân bay Long Thành gặp nhiều thách thức bởi điều kiện thời tiết bất lợi, thi công trên cao đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động.

Theo thiết kế, tầng cabin tháp kiểm soát có dạng hình tròn, không gian rộng rãi trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ quản lý bay với đường kính khoảng 14 m, diện tích sàn 160 m2.

Không gian này đáp ứng ít nhất cho 12 kiểm soát viên ngồi làm việc ở vị trí đảm bảo tầm nhìn 360 độ và đủ không gian dự trù cho phép đặt thêm các vị trí làm việc khác nếu cần thiết.

Hiện nay, tháp không lưu - hạng mục trọng điểm của dự án đã hoàn thành phần kết cấu xây dựng. Ban quản lý dự án sân bay Long Thành và Công ty Quản lý bay miền Nam đang tích cực phối hợp với các nhà thầu nước ngoài lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên ngành quản lý bay, bảo đảm sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật dự kiến vào ngày 15/12.

Hình ảnh mới nhất của tháp không lưu Long Thành nhìn từ trên cao.