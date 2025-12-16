Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kết nối nguồn khoáng nóng, nâng chuẩn trải nghiệm nghỉ dưỡng tại TTP Onsen

Hoàng Dương

Tuyến đường ống dẫn khoáng nóng về Dự án TTP Onsen – Khu đô thị, du lịch, dịch vụ Bái Tử Long II (Quảng Ninh) vừa chính thức được khởi động, đánh dấu bước triển khai hạ tầng quan trọng để hình thành chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe theo định hướng onsen.

2.jpg
Đại diện Tập đoàn TTP cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện nghi thức xúc cát khởi động thi công tuyến đường ống dẫn khoáng nóng về Dự án TTP Onsen.

Tập đoàn TTP vừa chính thức khởi động thi công tuyến đường ống dẫn khoáng nóng về Dự án TTP Onsen – Khu đô thị, du lịch, dịch vụ Bái Tử Long II, tại Khu đô thị Green Dragon City (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Đây được xem là một trong những hạng mục hạ tầng “then chốt”, tạo nền tảng để phát triển hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng theo định hướng onsen.

Theo đại diện TTP, tuyến ống dẫn khoáng nóng không chỉ là một hạng mục kỹ thuật, mà còn đóng vai trò “mạch kết nối” đưa nguồn tài nguyên quý từ lòng đất về với tổ hợp dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng. Việc triển khai hạng mục này giúp dự án từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình thành không gian nghỉ dưỡng gắn với trị liệu, thư giãn và nâng cao chất lượng sống, đáp ứng xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe đang ngày càng phát triển.

Lễ khởi động tuyến ống dẫn khoáng nóng có sự tham dự và chứng kiến của đại diện lãnh đạo phường Cẩm Phả, phường Quang Hanh; đại diện một số bộ phận chuyên môn thuộc các phường; cùng lãnh đạo Tập đoàn TTP, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị cung cấp đường ống. Sự hiện diện của các đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm phối hợp để bảo đảm tiến độ và chất lượng các hạng mục được triển khai theo kế hoạch.

Đáng chú ý, hạng mục tuyến ống khoáng nóng được triển khai song hành với tiến độ xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ trong khu đô thị. TTP cho biết, định hướng của dự án là phát triển theo mô hình đô thị, du lịch, dịch vụ hiện đại, bền vững, lấy yếu tố sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Khi hệ hạ tầng khoáng nóng được hoàn thiện, tổ hợp onsen dự kiến sẽ bổ sung thêm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc cho khu vực Bái Tử Long, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Trong bức tranh phát triển đô thị và du lịch của địa phương, việc đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiện ích dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực hút cho khu vực, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và nghỉ dưỡng. Với bước triển khai mới này, TTP tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư bài bản vào các dự án đô thị thông minh, hướng đến phát triển bền vững và nâng chất lượng sống cho cư dân.

Hoàng Dương
#khoáng nóng #TTP Onsen #du lịch #bất động sản #Bái Tử Long

