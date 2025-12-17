Quảng Ninh đặt mục tiêu thành ‘Trung tâm du lịch thể thao mới’ của Việt Nam

TPO - Sáng 17/12/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch gắn với thể thao tỉnh Quảng Ninh năm 2025” với gần 200 đại biểu từ cơ quan quản lý Trung ương, các địa phương, chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, tổ chức sự kiện.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025 thu hút hơn 3.000 vận động viên tham dự.

Tài nguyên và nhu cầu thị trường đang lên

Thông điệp xuyên suốt được nêu tại diễn đàn khi du lịch thể thao đang rời vị trí “món phụ” để trở thành một phân khúc có thể kéo dài mùa vụ, tăng chi tiêu theo gói trải nghiệm và góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến. Quảng Ninh kỳ vọng hội thảo là dịp rà soát toàn diện hiện trạng, nhận diện lợi thế, đặt yêu cầu cho các sản phẩm mới theo hướng “đặc sắc, chất lượng cao”, đồng thời thu hút thêm các đơn vị tổ chức giải, nhà đầu tư dịch vụ, tạo đà tăng trưởng bền vững cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Quảng Ninh có “nền sàn” hạ tầng du lịch khá dày và đang được nâng cấp theo hướng “du lịch bốn mùa” với 1.630 cơ sở lưu trú đã xếp hạng cùng 44.241 phòng. 10 bãi tắm đủ điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn quốc gia/ISO. 4 sân golf tiêu chuẩn quốc tế đang vận hành và quy hoạch 16 dự án sân golf mới. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển những gói sản phẩm thể thao, nghỉ dưỡng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Về tài nguyên không gian, Quảng Ninh sở hữu hệ sinh thái đa dạng hiếm có cho du lịch thể thao. Không gian vịnh và hệ thống đảo (vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; Cô Tô, Vân Đồn, Quan Lạn…) phù hợp các môn thể thao biển như kayak, thuyền buồm, bơi biển, lặn biển, đua thuyền, SUP, dù lượn. Trong khi đó, không gian núi rừng (Yên Tử, rừng quốc gia Bái Tử Long…) thuận lợi cho trekking, leo núi, xe đạp địa hình, chạy trail và các hoạt động ngoài trời.

Quảng Ninh rất phù hợp các môn thể thao mạo hiểm, trekking, leo núi...

Thực tế những năm gần đây cũng cho thấy “cầu” thị trường tăng nhanh. Quảng Ninh đã đăng cai, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn gắn với du lịch như VNExpress Marathon Amazing Hạ Long, Halong Bay Heritage Marathon, các giải bơi, chạy, Aqua Warriors Halong Bay, Amata Run… với tổng số trên 50.000 người tham gia. Ở cấp phong trào, tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 42%, toàn tỉnh có hơn 2.200 câu lạc bộ. Riêng năm 2025 tổ chức 290 giải phong trào và 19 giải cấp tỉnh. Đây là “nội lực cộng đồng” đáng kể để tạo thị trường theo mùa, theo địa bàn và theo nhóm sở thích.

Tháo nút thắt chính sách, hạ tầng

Bên cạnh các lợi thế, hội thảo cũng chỉ ra những “nút thắt” nếu Quảng Ninh muốn vượt khỏi mức “sự kiện điểm”. Một mặt, chính sách chuyên biệt cho du lịch thể thao (ưu đãi đầu tư, cơ chế đặt hàng, xã hội hóa tổ chức giải, phối hợp liên ngành…) còn phân tán, chưa hình thành một “khung thể chế” đủ sức dẫn dắt và tạo niềm tin cho thị trường.

Mặt khác, hạ tầng chuyên biệt cho du lịch thể thao còn thiếu và chưa đồng bộ: từ trung tâm thể thao biển, bến thuyền chuyên dụng, làn xe đạp an toàn, “đường chạy chuẩn”, đến biển báo, cứu hộ, giám sát… Những khoảng trống này khiến chi phí tổ chức cao, khó chuẩn hóa trải nghiệm và đặc biệt là thách thức trong bảo đảm tiêu chuẩn an toàn cho du khách/vận động viên.

Riêng năm 2025, Quảng Ninh tổ chức 290 giải phong trào và 19 giải cấp tỉnh.

Từ thực tiễn đó, hướng mở được gợi ra là chuyển trọng tâm từ “làm giải” sang “làm chuỗi sản phẩm” có thương hiệu và có hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Tài liệu hội thảo đề xuất hình thành chuỗi giải chạy “Di sản và biển đảo Quảng Ninh”; phát triển các gói “Golf & Sea”, “Golf & Heritage”; tour thể thao biển chuyên đề (thuyền buồm, kayak, SUP, lặn biển…); đồng thời phát triển sản phẩm trekking, trail run, MTB gắn với Yên Tử và các khu sinh thái.

Song song, tỉnh được khuyến nghị xây dựng bộ nhận diện riêng cho du lịch thể thao Quảng Ninh; kêu gọi nhà đầu tư chiến lược phát triển trung tâm thể thao biển, bến du thuyền, khu liên hợp thể thao, du lịch. Chuẩn hóa một số tuyến đường, không gian công cộng để tổ chức giải an toàn, chuyên nghiệp; tăng “lớp” cứu hộ, y tế, giám sát tại các khu vực có hoạt động thể thao biển và mạo hiểm.

Nếu các giải pháp được triển khai đồng bộ, du lịch thể thao có thể trở thành “động cơ tăng trưởng chất lượng” cho Quảng Ninh: kéo dài mùa vụ, tạo thêm lý do để khách quay lại nhiều lần, tăng mức chi tiêu theo gói trải nghiệm, đồng thời góp phần định vị tỉnh như một điểm đến năng động, hiện đại, gắn tăng trưởng với an toàn và bền vững.