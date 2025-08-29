Gia Lai: Đột phá với du lịch thể thao

TPO - Những năm gần đây, Gia Lai không ngừng tìm kiếm hướng đi đột phá nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Trong đó, du lịch thể thao được xem là một trong những sản phẩm chiến lược, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Tạo tiếng vang

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra tại FLC Golf Links Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc không chỉ về chuyên môn mà còn ở công tác tổ chức. Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Gia Lai cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đặc biệt là báo Tiền Phong - đơn vị đồng tổ chức, giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo vận động viên, giới chuyên môn và du khách quan tâm.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, giải Vô địch Golf Quốc gia là một giải đấu uy tín, sự thành công của giải đấu đã góp phần tạo được tiếng vang, kích thích phong trào tập luyện cũng như chơi golf tại địa phương, khu vực.

“Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành đã tập trung vào cuộc, phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức giải thành công tốt đẹp”, ông Hiếu nói.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai.

Theo ông Hiếu, thể thao golf đặc biệt thu hút dòng khách cao cấp và khách quốc tế, khi phong trào chơi golf phát triển mạnh cũng góp phần thu hút được đầu tư.

“Khi nhiều sự kiện thể thao mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế được tỉnh đăng cai tổ chức thì sẽ thu hút đông đảo các nước trên thế giới hay các tỉnh thành về với Gia Lai. Đây cũng là cơ hội để địa phương truyền thông, quảng bá, qua đó thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư”, ông Hiếu nói.

Hướng đi mới

Gia Lai không chỉ nổi bật với thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa bản địa đặc sắc mà còn đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang dấu ấn riêng biệt. Trong đó, du lịch thể thao đang được Sở VH-TT&DL xác định là một trong những hướng đi đột phá đến năm 2030.

Ngoài golf, nhiều môn thể thao khác như võ cổ truyền, bóng chuyền bãi biển, marathon, đua thuyền máy cũng được địa phương tích cực khai thác để thu hút du khách. Đặc biệt, TP. Quy Nhơn trước đây, địa bàn giàu tiềm năng và từng hai lần đạt danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”, trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao - văn hóa tầm cỡ quốc tế như: Giải đua thuyền máy UIM F1H2O, giải Teqball thế giới, giải quần vợt bãi biển ITF-BT50,...

Không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch, các giải đấu này còn góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Gia Lai xác định du lịch thể thao là hướng đi mới, hằng năm, Sở VH-TT&DL tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các sự thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, cũng tích cực triển khai các sự kiện thể thao của tỉnh để kích thích phong trong tập luyện thể dục thể thao, tạo món ăn tinh thần cho người dân.

Quy Nhơn hai lần đạt danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”.

Trong lĩnh vực du lịch, một trong những nhiệm vụ đột phát đến năm 2030, được Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai xác định, đó là phát triển các sản phẩm đặc trưng như du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch biển, du lịch đêm, du lịch khoa học, du lịch cộng đồng và du lịch thể thao.

Với sự thành công của Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, phần nào đã cho thấy một điểm sáng mới của du lịch thể thao Gia Lai. Đồng thời, tạo nên cú hích tích cực cho du lịch địa phương, mở ra hướng đi mới trong việc gắn kết thể thao với quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa - kinh tế của tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.