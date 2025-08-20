Sắc hương FLC Golf Links Quy Nhơn: Nơi thiên nhiên kiến tạo sân chơi đỉnh cao

TPO - Nơi sắc trời hòa quyện với sắc xanh của biển cả và cát vàng của đất trời miền Trung, giờ đây trở thành tâm điểm của làng golf Việt khi Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 đang diễn ra tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn.

Nằm uốn mình bên bờ biển Nhơn Lý thơ mộng, FLC Golf Links Quy Nhơn hiện lên như một tuyệt tác giữa thiên nhiên nguyên bản.

Không chỉ là một sân chơi đẳng cấp, nơi đây còn là biểu tượng của vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên hoang sơ và bàn tay tài hoa của con người.

FLC Golf Links Quy Nhơn chạy dọc bờ biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) mang đẹp hài hòa giữa thiên nhiên hoang sơ và bàn tay tài hoa của con người.

Khác biệt lớn nhất của sân golf này chính là cách các kiến trúc sư đã để thiên nhiên dẫn lối, không can thiệp quá sâu vào địa hình, mà khéo léo khai thác những đường cong mượt mà của đồi cát tự nhiên, thảm thực vật nguyên sinh cùng địa hình ven biển ngoạn mục.

Những con đường uốn lượn xuyên qua rừng dương xanh ngát.

Bước chân lên mặt cỏ xanh rì, người chơi không chỉ bắt đầu một vòng golf thử thách mà còn được thưởng lãm khung cảnh thơ mộng hiếm có.

Những fairway uốn lượn như dải lụa mềm, kết nối giữa các hố golf là những triền cát vàng óng ánh dưới nắng, rừng phi lao vi vu trong gió và phía xa là đường chân trời nối liền mặt biển mênh mông. Mỗi bước đi là một khung hình sống động, mỗi cú đánh là một trải nghiệm gắn kết sâu sắc với thiên nhiên.

Vào buổi sớm tinh mơ, khi sương còn bảng lảng trên những ngọn cỏ, ánh nắng nhẹ rọi qua từng phiến lá, sân golf hiện lên như một bức tranh thủy mặc. Đến trưa, gió biển mát lành thổi về từ phía đại dương, làm dịu cái nắng miền Trung và mang theo vị mằn mặn của biển cả, một đặc sản cảm xúc chỉ có tại FLC Golf Links Quy Nhơn.

Điểm nhấn đặc biệt của sân golf này là tầm nhìn không giới hạn. Với thiết kế mở, các golfer có thể thỏa thích ngắm toàn cảnh biển xanh sóng vỗ, những bãi đá tự nhiên hoang sơ và khung trời rộng lớn trải dài đến vô tận. Đây cũng chính là lý do mà nhiều golf thủ trong nước và quốc tế đánh giá FLC Golf Links Quy Nhơn là một trong những sân golf đẹp và độc đáo bậc nhất châu Á.

Vẻ đẹp hoang sơ FLC Golf Links Quy Nhơn nơi thiên nhiên kiến tạo đỉnh cao.

Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 được tổ chức tại đây không chỉ là sự kiện thể thao đỉnh cao mà còn là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế vẻ đẹp của tỉnh Gia Lai nói chung hay Quy Nhơn Đông nói riêng, một điểm đến đang lên với sự kết hợp hoàn hảo giữa du lịch nghỉ dưỡng và thể thao đẳng cấp.