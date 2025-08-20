Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025: Một mùa giải rực rỡ và bứt phá

BTC Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 trao đổi với báo chí. Ảnh: Trọng Tài

Giải đấu không chỉ là cuộc đọ sức đỉnh cao để tìm ra nhà vô địch quốc gia, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Gia Lai, vùng đất giàu bản sắc, đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

125 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu đất nước sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy 4 vòng 18 hố (tổng 72 hố). Sau 36 hố đầu tiên, ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Người chiến thắng là golfer có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.

Trong buổi thị sát công tác tổ chức giải trước ngày giải đấu khởi tranh nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức đã gặp gỡ và trò chuyện với các golfer tham dự giải. Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ: “Sau 3 năm tổ chức tại Vũ Yên, Hải Phòng, chúng tôi quyết định đưa Giải vô địch Golf quốc gia 2025 tới tỉnh Gia Lai với sân golf tuyệt đẹp FLC Golf Links Quy Nhơn với mục đích mang đến trải nghiệm mới cho các golfer. Trao đổi với các golfer sáng nay, tôi được biết nhiều golfer đã đến sân cách đây gần hai tuần, cho thấy sự coi trọng và chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu.

Việc tổ chức giải đấu cách xa Hà Nội, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị, từ di chuyển đến hậu cần. Mặc dù vậy, mọi thứ diễn ra tốt đẹp với quá trình chuẩn bị tích cực, sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng của Cục TDTT, Hiệp hội Golf cùng các đơn vị liên quan. Có thể khẳng định đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng giải đấu và chúng ta cùng chờ đợi những cú swing đầu tiên, khởi phát cho một mùa giải thành công”.

Ông Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc sân FLC Golf Link cho biết: “Trước đây FLC Golf Links Quy Nhơn có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn, vậy nên rất tự tin khi đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Để chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi đã nâng cấp toàn diện hệ thống sân bãi đạt chuẩn quốc tế. Mỗi mét cỏ, mét green đều thể hiện sự tận tâm của chúng tôi. Hy vọng các golfer và người hâm mộ có thể cảm nhận sự hiếu khách của chúng tôi.

Về phía FLC Golf Links Quy Nhơn, chúng tôi coi đây là cơ hội khẳng định vị thế trên bản đồ golf Việt, đồng thời làm cầu nối cho Quy Nhơn - Gia Lai với bạn bè trong nước và quốc tế, cũng như góp phần vào sự phát triển của môn thể thao golf tại Gia Lai và trên cả nước”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức trò chuyện với Nhà Vô địch Quốc gia 3 lần Nguyễn Thảo My. Ảnh: Như Ý

Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp Hội Golf Việt Nam, Giám đốc giải, Phó thường trực ban tổ chức bổ sung thêm: “Làm một phép so sánh, Thái Lan hiện thu hút từ 800.000 đến 1 triệu người chơi golf, mang lại cho nền kinh tế từ 2 đến 2,5 tỷ đô. Còn Việt Nam chúng ta với đường bờ biển rất dài, ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế, lại chỉ thu hút khoảng 100.000 golfer, mang về 300-500 triệu đô. Nếu chúng ta có chiến lược đúng đắn và tập trung, golf sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong nền kinh tế, qua đó giảm chi phí chơi golf, sau đó thu hút nhiều người đến với môn thể thao này hơn. Tôi tin golf hoàn toàn có thể đóng góp lớn cho thể thao thành tích cao cũng như nền kinh tế”.

Cơ hội quảng bá vùng đất và con người Gia Lai

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều cùng ngày, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh ba ý nghĩa lớn của Giải Vô địch Golf Quốc gia khi giải lần đầu tiên đến với Gia Lai. Thứ nhất, giải đấu mang ý nghĩa phát hiện, tôn vinh và trở thành bệ đỡ cho hành trình chinh phục quốc tế của các golfer trẻ tài năng. Từ đây, nhiều gương mặt đã khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà còn trên đấu trường quốc tế.

Thứ hai, trong bối cảnh golf tại Việt Nam vẫn còn là môn thể thao mới mẻ, giải đấu góp phần thay đổi nhận thức của công chúng về một môn thể thao có lịch sử hơn 100 năm ở Việt Nam. Golf cũng là môn duy nhất gắn chặt với kinh tế, thúc đẩy phát triển cộng đồng. Hiện nay, Việt Nam đã có khoảng 80 sân golf, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc có đến hàng nghìn sân, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn, nhất là trong việc đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế và trong nước.

Thứ ba, giải đấu mang hơi thở thể thao đến các địa phương, chung tay thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi lần tổ chức, giải không chỉ tạo ra một sân chơi thể thao đỉnh cao, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương, từ ẩm thực, phong cảnh đến giá trị văn hóa tới cộng đồng. Qua đó, giải đấu trở thành cầu nối quan trọng để quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch golf, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, sáng 18/8, đoàn công tác của báo Tiền Phong do nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai). Ðây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và các bậc tiền nhân; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong chuỗi sự kiện thể thao mang tầm quốc gia đang diễn ra tại tỉnh. Lễ dâng hoa, dâng hương là một phần trong chuỗi hoạt động xã hội nhân dịp diễn ra Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 tại tỉnh Gia Lai. TRƯƠNG ĐỊNH

Ông Bùi Trung Hiếu: Phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng ban tổ chức kỳ vọng, việc đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia sẽ tạo sức bật cho Gia Lai trong tương lai. Ông Bùi Trung Hiếu cho biết: “Chúng tôi vinh dự khi được Cục Thể dục Thể thao và báo Tiền Phong tin tưởng, lựa chọn Gia Lai là địa phương đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia - một sự kiện thể thao uy tín, có chất lượng chuyên môn cao”.

Để quảng bá hình ảnh Gia Lai, địa phương tập trung chuẩn bị tốt nhất về cơ sở hạ tầng, an ninh, dịch vụ lưu trú và các khâu tổ chức chỉn chu, để lại hình ảnh đẹp trong mắt các golfer và du khách. “Quy Nhơn - Gia Lai còn ghi điểm nhờ sự thân thiện, cởi mở và hiếu khách của con người nơi đây, trở thành yếu tố then chốt giúp chiến lược quảng bá giải đấu và địa phương đạt được thành công. Song song với đó, đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp đã góp phần lan tỏa hình ảnh tươi đẹp, năng động của Quy Nhơn - Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ thể thao và du lịch Việt Nam”, ông Bùi Trung Hiếu nhấn mạnh.

Vận động viên Nguyễn Đức Sơn, đương kim vô địch nam Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, cho thấy sự quyết tâm bảo vệ danh hiệu: “Sân đấu năm nay thực sự khó và nhiều thử thách. Tôi đã có khoảng 5 buổi đánh thử, trải nghiệm nhiều dạng địa hình khác nhau để có sự chuẩn bị tốt nhất. Mục tiêu của tôi là thi đấu với phong độ cao nhất có thể, và tôi hy vọng sẽ mang đến màn trình diễn làm hài lòng tất cả mọi người”.