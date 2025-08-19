Xem trực tiếp Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 ở đâu?

TPO - Hôm nay (19/8), Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 125 golfer hàng đầu cả nước. Để thuận tiện cho khán giả theo dõi diễn biến và điểm số từng vòng đấu, Ban tổ chức đã công bố hệ thống Livescore cùng lịch phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình và nền tảng trực tuyến.

Giải Vô địch Golf Quốc Gia - Gia Lai 2025, giải đấu quan trọng bậc nhất trong hệ thống thi đấu golf Việt Nam, không chỉ là màn tranh tài danh giá để tìm ra nhà vô địch quốc gia, mà còn là bước chạy đà quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước thềm SEA Games 33. Đồng thời, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu tiềm năng du lịch thể thao và văn hóa.

Giải có sự hiện diện của các nhà vô địch như Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Nhất Long, Lê Chúc An, Nguyễn Đức Sơn cùng nhiều golfer trẻ tài năng khác như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Viết Gia Hân; các golfer dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Thảo My, Ngô Bảo Nghi, Trương Chí Quân...

Để giúp người hâm mộ tiện theo dõi điểm số và nắm bắt diễn biến giải đấu, Ban tổ chức đã công bố hệ thống cập nhật Livescore và lịch phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng. Người xem có thể theo dõi điểm số của từng golfer theo thời gian thực tại địa chỉ https://livescore.vhandicap.com/group/289.

Ngoài ra, các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp qua nhiều kênh, như: Hiệp hội Golf Việt Nam, VGA Tour, báo Tiền Phong, Golfnews, kênh YouTube của VTV, cũng như trên các nền tảng VieOn, FPT Play và MyTV.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, khung giờ phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu từ 9h30 đến 15h00 trong hai ngày 19 và 20/8. Trong hai ngày thi đấu cuối cùng, ngày 21 và 22/8, khán giả có thể theo dõi từ 8h30 cho đến khi kết thúc toàn bộ lượt đấu trong ngày.

Nhờ sự đồng hành của nhiều đơn vị truyền thông, người yêu golf có thể dễ dàng tiếp cận giải đấu dù ở bất cứ đâu, từ màn hình TV, điện thoại thông minh cho đến các nền tảng trực tuyến.

Không chỉ được chứng kiến những pha bóng kịch tính và cuộc cạnh tranh quyết liệt trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn, địa điểm lần đầu tiên đăng cai giải vô địch quốc gia, khán giả còn có cơ hội dõi theo tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, ý chí bền bỉ và bản lĩnh của các golfer hàng đầu Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo và chất lượng chuyên môn cao, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 hứa hẹn mang đến những ngày tranh tài hấp dẫn, kịch tính và tràn đầy cảm xúc cho cộng đồng người hâm mộ golf cả nước.