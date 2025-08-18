Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những view đáng giá ‘triệu đô’ ở FLC Golf Links Quy Nhơn

Trương Định

TPO - Được lựa chọn làm nơi tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, sân FLC Golf Links Quy Nhơn không chỉ là điểm hẹn thể thao mà còn là “thiên đường” của những góc nhìn triệu đô, thu hút cả những du khách không chơi golf.

z6856444395912-8c30b69c81ecb2300a6dbbc6eba99b9e-1721.jpg
Được biết đến là một trong những sân đẹp nhất châu Á, FLC Golf Links Quy Nhơn, nơi tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, thực sự là một tuyệt tác bên bãi biển thiên đường Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai).
img-1247.jpg
Được lựa chọn làm nơi tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, FLC Golf Links Quy Nhơn không chỉ là điểm hẹn thể thao mà còn là “thiên đường” của những góc nhìn triệu đô, thu hút cả những du khách không chơi golf.
img-1284.jpg
Điểm nổi bật của sân golf này nằm ở thiết kế dựa hoàn toàn trên địa hình tự nhiên. Không cần can thiệp quá nhiều, các kiến trúc sư đã khéo léo tận dụng những đường cong mềm mại của đồi cát, thảm thực vật nguyên sinh và địa hình ven biển để tạo nên một sân golf hài hòa với cảnh quan.
img-1281.jpg
FLC Golf Links Quy Nhơn chạy dọc theo bãi biển Nhơn Lý, từ đỉnh các đồi cát cao nhất, golfer có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh quần thể nghỉ dưỡng FLC, bán đảo Phương Mai, hay làng chài cổ Nhơn Lý, một điểm du lịch hấp dẫn của Gia Lai trong thời gian qua với sự bình yên, mộc mạc.
img-0479.jpg
img-0483.jpg
Được thiết kế bởi Nicklaus Design, công ty hàng đầu thế giới về thiết kế sân golf, FLC Golf Links Quy Nhơn là sự kết hợp tuyệt vời giữa khung cảnh tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng và thiết kế sáng tạo, mang lại trải nghiệm không thể nào quên cho các golfer.
img-1276.jpg
img-1225.jpg
img-1283.jpg
img-1229.jpg
Không chỉ là nơi dành cho người yêu thể thao, FLC Golf Links Quy Nhơn còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự thư giãn, hòa mình với thiên nhiên hay lưu giữ những khung hình đáng nhớ. Mỗi bước chân trên sân là một hành trình khám phá, nơi vẻ đẹp tự nhiên được bảo tồn.
img-1277.jpg
Tại FLC Golf Links Quy Nhơn, mỗi cú đánh đưa golfer tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào, chìm đắm trong không gian thiên nhiên tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối vào hành trình chinh phục 18 hố đầy thách thức.
img-1177.jpg
Những con đường uốn lượn xuyên qua rừng dương xanh ngát.
img-1135.jpg
img-1186.jpg
img-1245.jpg
Với sự kiện Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 sắp diễn ra, FLC Golf Links Quy Nhơn một lần nữa khẳng định vị thế là điểm đến thể thao – du lịch đẳng cấp quốc tế, nơi mỗi góc nhìn đều mang giá trị không chỉ về mặt cảnh quan mà còn về cảm xúc.
Trương Định
