Những view đáng giá ‘triệu đô’ ở FLC Golf Links Quy Nhơn

TPO - Được lựa chọn làm nơi tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, sân FLC Golf Links Quy Nhơn không chỉ là điểm hẹn thể thao mà còn là “thiên đường” của những góc nhìn triệu đô, thu hút cả những du khách không chơi golf.
Được thiết kế bởi Nicklaus Design, công ty hàng đầu thế giới về thiết kế sân golf, FLC Golf Links Quy Nhơn là sự kết hợp tuyệt vời giữa khung cảnh tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng và thiết kế sáng tạo, mang lại trải nghiệm không thể nào quên cho các golfer.
Không chỉ là nơi dành cho người yêu thể thao, FLC Golf Links Quy Nhơn còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự thư giãn, hòa mình với thiên nhiên hay lưu giữ những khung hình đáng nhớ. Mỗi bước chân trên sân là một hành trình khám phá, nơi vẻ đẹp tự nhiên được bảo tồn.
Với sự kiện Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 sắp diễn ra, FLC Golf Links Quy Nhơn một lần nữa khẳng định vị thế là điểm đến thể thao – du lịch đẳng cấp quốc tế, nơi mỗi góc nhìn đều mang giá trị không chỉ về mặt cảnh quan mà còn về cảm xúc.