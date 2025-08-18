Chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.

Giải Vô địch Golf Quốc gia đã ghi dấu ấn với nhiều nhà vô địch xứng tầm, trong đó có những tài năng trẻ hàng đầu của làng golf Việt Nam, như: Nguyễn Anh Minh - hạng 42 golf nghiệp dư thế giới, Á quân US Junior Amateur, Huy chương Đồng SEA Games 32; Nguyễn Nhất Long - nhà vô địch năm 2023; Nguyễn Đức Sơn - nhà vô địch năm 2024; Lê Chúc An - nhà vô địch năm 2023 và 2024.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ là bài kiểm tra quan trọng về năng lực và bản lĩnh thi đấu cho các golfer trước khi bước vào đấu trường SEA Games 33, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.