Chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.
Giải Vô địch Golf Quốc gia đã ghi dấu ấn với nhiều nhà vô địch xứng tầm, trong đó có những tài năng trẻ hàng đầu của làng golf Việt Nam, như: Nguyễn Anh Minh - hạng 42 golf nghiệp dư thế giới, Á quân US Junior Amateur, Huy chương Đồng SEA Games 32; Nguyễn Nhất Long - nhà vô địch năm 2023; Nguyễn Đức Sơn - nhà vô địch năm 2024; Lê Chúc An - nhà vô địch năm 2023 và 2024.
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ là bài kiểm tra quan trọng về năng lực và bản lĩnh thi đấu cho các golfer trước khi bước vào đấu trường SEA Games 33, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.
Ông Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc sân FLC Golf Link, cho biết: “Trước đây FCL Golf Links Quy Nhơn có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn, vậy nên rất tự tin khi đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025. Để chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi đã nâng cấp toàn diện hệ thống sân bãi đạt chuẩn quốc tế. Mỗi mét cỏ, mét green đều thể hiện sự tận tâm của chúng tôi. Hy vọng các golfer và người hâm mộ có thể cảm nhận sự hiếu khách của chúng tôi.
Về phía FLC Golf Links Quy Nhơn, chúng tôi coi đây là cơ hội khẳng định vị thế trên bản đồ golf Việt, đồng thời làm cầu nối cho Quy Nhơn – Gia Lai với bạn bè trong nước và quốc tế, cũng như góp phần vào sự phát triển của môn thể thao golf tại Gia Lai và trên cả nước”.
Trao đổi với báo chí, ông Bùi Trung Hiếu cho biết, những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thể thao phong phú, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.
“Chúng tôi vinh dự khi được Cục Thể dục Thể thao và báo Tiền Phong tin tưởng, lựa chọn Gia Lai là địa phương đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia - một sự kiện thể thao uy tín, có chất lượng chuyên môn cao. Việc đăng cai giải đấu không chỉ khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ thể thao cả nước, mà còn mở ra cơ hội quảng bá du lịch, văn hóa, đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với công chúng”, ông Bùi Trung Hiếu nói.
Để quảng bá hình ảnh Gia Lai, địa phương tập trung chuẩn bị tốt nhất về cơ sở hạ tầng, an ninh, dịch vụ lưu trú và các khâu tổ chức chỉn chu, để lại hình ảnh đẹp trong mắt các golfer và du khách.
“Quy Nhơn – Gia Lai còn ghi điểm nhờ sự thân thiện, cởi mở và hiếu khách của con người nơi đây, trở thành yếu tố then chốt giúp chiến lược quảng bá giải đấu và địa phương đạt được thành công. Song song với đó, đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp đã góp phần lan tỏa hình ảnh tươi đẹp, năng động của Quy Nhơn – Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ thể thao và du lịch Việt Nam”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai, Phó trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Ngọc Châu (báo Pháp luật Việt Nam) về những khó khăn trong công tác chuẩn bị, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức, cho biết: "Sau 3 năm tổ chức tại Vũ Yên, Hải Phòng, chúng tôi quyết định đưa Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 tới tỉnh Gia Lai với sân golf tuyệt đẹp FLC Golf Links Quy Nhơn, nhằm mang đến trải nghiệm mới cho các golfer.
Trao đổi với các golfer sáng nay, tôi được biết nhiều golfer đã đến sân cách đây gần hai tuần, cho thấy sự coi trọng và chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu. Việc tổ chức giải đấu cách xa Hà Nội, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị, từ di chuyển đến hậu cần. Mặc dù vậy, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp với quá trình chuẩn bị tích cực, sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng của Cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam cùng các đơn vị liên quan.
Có thể khẳng định, đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng giải đấu và chúng ta cùng chờ đợi những cú swing đầu tiên, khởi phát cho một mùa giải thành công”.
Với sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và đầy trách nhiệm, dù được tổ chức tại bất kỳ địa phương nào, Giải Vô địch Golf Quốc gia vẫn sẽ luôn là sân chơi uy tín, đẳng cấp; nơi quy tụ những golfer xuất sắc nhất của Việt Nam và là bệ phóng giúp golf Việt Nam tiến gần hơn tới đẳng cấp quốc tế.
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam, 200 triệu đồng cho bảng nữ và sẽ được trao theo Quy chế tiền thưởng của Hệ thống VGA Tour.
Theo điều lệ giải, golfer thi đấu với tình trạng nghiệp dư sẽ không được nhận tiền thưởng. Golfer chuyên nghiệp ở các vị trí tiếp theo sẽ được tăng hạng để hưởng mức thưởng trống do golfer nghiệp dư xếp hạng trên mình.
Bên cạnh đó, golfer nghiệp dư vượt qua nhát cắt sẽ được hoàn lại phí tham dự giải (chi phí này được trích ra từ Quỹ tiền thưởng). Trường hợp không có đủ golfer chuyên nghiệp nhận giải theo cơ cấu giải thưởng, số tiền thưởng còn lại sẽ được chia đều cho các golfer chuyên nghiệp được nhận giải.
Cụ thể, nhà vô địch nam Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ nhận 180 triệu đồng, tương ứng với 18% trên tổng quỹ thường 1 tỷ đồng của bảng nam. Trong khi đó, người về nhất bảng nữ sẽ sẽ nhận 60 triệu đồng, tương ứng với 30% trên tổng quỹ thưởng 200 triệu đồng của bảng nữ.
Bên cạnh tiền thưởng, ba vận động viên có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ được Cục Thể dục Thể thao trao huy chương vàng, bạc, đồng.
Dự buổi gặp mặt báo chí, có:
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức
Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai, Phó trưởng Ban Tổ chức
Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng thư ký Hiệp Hội Golf Việt Nam, Giám đốc giải, Phó Trưởng ban Thường trực ban tổ chức
Ông Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc sân FLC Golf Link
Đương kim vô địch nam Giải vô địch Golf quốc gia năm 2024 Nguyễn Đức Sơn
Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Gia Lai.
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra từ 18/8 đến 23/8 tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, quy tụ 150 golfer xuất sắc nhất cả nước, gồm các golfer chuyên nghiệp mang quốc tịch Việt Nam và các golfer nghiệp dư có handicap index không cao hơn 5.0 (nam) và 10.0 (nữ).
Các golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy 4 vòng, mỗi vòng 18 hố (tổng 72 hố). Sau 36 hố đầu tiên, ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Người chiến thắng là golfer có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.
Chia sẻ trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Trưởng ban Trọng tài Vũ Quân cho biết công tác chuẩn bị của tổ trọng tài đã hoàn tất, từ việc set up đến đánh dấu sân để đảm bảo điều kiện thi đấu hoàn hảo cho các golfer tham gia tranh tài. Ông nhấn mạnh sân FLC Golf Links Quy Nhơn với độ khó cao sẽ mang đến thử thách lớn, hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài kịch tính và tìm ra nhà vô địch xứng đáng nhất.
Là sân golf dạng links chạy dọc bờ biển, FLC Golf Links Quy Nhơn được hình thành trên một đồi cát tự nhiên, do Nicklaus Design - công ty hàng đầu thế giới về thiết kế sân golf, và Flagstick chịu trách nhiệm thi công.
Khởi công tháng 5/2015, hoàn thành tháng 1/2016, FLC Golf Links Quy Nhơn hoàn thành chỉ trong 8 tháng, thiết lập kỷ lục thế giới về tốc độ thi công.
FLC Golf Links Quy Nhơn gồm hai sân, Ocean Course và Mountain Course, FLC Golf Links Quy Nhơn có tổng cộng 36 hố rộng 18 ha. Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 diễn ra trên Ocean Course với tổng chiều dài lên đến 7,273 yard.
Đặc điểm dễ nhận thấy là các hố đấu thường thiết kế kiểu dogleg gấp khúc, fairway hẹp và green nhiều tầng, kết hợp với các bunker cao.
Đây là mùa nắng nóng nên trước khi thi đấu, các golfer nên chuẩn bị mọi trang thiết bị cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, hãy cung cấp nước thường xuyên cho cơ thể, giữ cho bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất trong suốt 4 ngày thi đấu.
Tại SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.
Trong đợt tuyển chọn đầu tiên thông qua hai giải vô địch Nghiệp dư Quốc gia gồm Vietnam Amateur Open (VAO) và Vietnam Ladies Amateur Open (VLAO) 2025, bốn cái tên đầu tiên giành suất dự SEA Games 33 đã lộ diện: Nguyễn Trọng Hoàng và Hồ Anh Huy (vô địch và á quân VAO) cùng Lê Chúc An và Anna Le (hai golfer nữ Việt Nam có thành tích tốt nhất VLAO).
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ quyết định những suất còn lại trong đội tuyển. Điều này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt khi gần như 80% các tuyển thủ trong đội tuyển Quốc gia góp mặt, bao gồm những cái tên nổi bật: Nhà vô địch Quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long, đương kim vô địch Nguyễn Đức Sơn, cùng những tài năng trẻ đang lên như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thế Bảo, hay Nguyễn Viết Gia Hân hay Đoàn Xuân Khuê Minh ở bảng nữ.
Trong buổi đánh tập chuẩn bị cho Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Nguyễn Viết Gia Hân ghi hole-in-one đầu tiên trong sự nghiệp tại hố 14 sân Ocean thuộc FLC Golf Links Quy Nhơn.
Golfer Đỗ Đức Khang, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Bảo Phát đã xuất sắc ghi Eagle tại hố 5 sân Ocean.
Đây đều là những cái tên đầy triển vọng của làng golf Việt Nam, những golfer trẻ với bản lĩnh thi đấu và tinh thần chinh phục đỉnh cao.
Từ năm 2022 đến 2024, Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức tại TP. Hải Phòng và đã gặt hái thành công vượt mong đợi cả về chuyên môn lẫn hiệu ứng truyền thông. Đặc biệt, các vòng đấu được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng số, thu hút hàng vạn lượt người theo dõi mỗi ngày - góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh môn thể thao đẳng cấp, văn minh và giàu tiềm năng phát triển ở Việt Nam.
Trên cơ sở tiếp nhận mong muốn từ các golfer và đề xuất của Hiệp hội Golf Việt Nam về việc đưa Giải Vô địch Golf Quốc gia đến nhiều sân đấu khác nhau, nhất là các tỉnh phía Nam, báo Tiền Phong đã đề xuất phối hợp tổ chức giải năm 2025 tại Gia Lai.
Nam: 106 (chuyên nghiệp: 65; nghiệp dư: 40)
Nữ: 19 (chuyên nghiệp: 5; nghiệp dư: 14)