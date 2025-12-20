Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hãng hàng không bị cáo buộc liên quan nữ hành khách tử vong

Hồng Nhung

TPO - Một vụ việc gây tranh cãi đã xảy ra trên chuyến bay của Hãng hàng không giá rẻ easyJet từ Tây Ban Nha đến sân bay Gatwick, Anh, khi nhiều hành khách cho rằng một gia đình người Anh đã đưa người bà 89 tuổi đã tử vong lên máy bay nhưng nói rằng bà chỉ “mệt và đang ngủ”.

Theo các nhân chứng, người phụ nữ được 5 người thân hỗ trợ đưa lên máy bay bằng xe lăn. Ban đầu, gia đình khẳng định bà chỉ không khỏe, nhưng trước khi máy bay cất cánh, tiếp viên phát hiện bà đã qua đời, buộc chuyến bay phải quay lại và bị trì hoãn khoảng 12 giờ.

easyjet-airplane-airport-runway-france-1009644243-11zon.jpg
Hãng EasyJet khẳng định người phụ nữ vẫn còn sống khi lên máy bay.

Một số hành khách bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội, chỉ trích hãng hàng không và dịch vụ hỗ trợ tại sân bay vì để vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, hãng easyJet bác bỏ cáo buộc “đưa người đã chết lên máy bay”, khẳng định hành khách vẫn còn sống khi lên tàu bay, có giấy chứng nhận đủ điều kiện bay và được nhân viên y tế hỗ trợ. Hãng cho biết người phụ nữ chỉ cần hỗ trợ y tế sau khi lên máy bay và đã “không qua khỏi”.

Cơ quan dân sự Tây Ban Nha xác nhận lực lượng chức năng đã có mặt trên máy bay và người phụ nữ đã được xác nhận tử vong tại chỗ. Hiện chưa rõ số phận pháp lý của các thành viên gia đình đi cùng, họ không bị bắt giữ sau sự việc.

EasyJet gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết sức khỏe và an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Chuyến bay sau đó được khởi hành lại vào tối cùng ngày và hạ cánh xuống sân bay Gatwick vào khoảng nửa đêm.

Hồng Nhung
The Sun
#easyJet #khách hàng tử vong trên máy bay #an toàn hàng không

