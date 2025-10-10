Anh: Khách nam bị cáo buộc cưỡng hiếp phụ nữ trên máy bay

TPO - Một người đàn ông 45 tuổi đã bị buộc tội cố gắng cưỡng hiếp một phụ nữ ngay trên chuyến bay của hãng hàng không easyJet giữa Ý và Anh.

Theo cáo trạng, bị cáo Nicola Cristiano bị cho là đã thực hiện hành vi tấn công tình dục trong chuyến bay từ thành phố Naples, Ý đến sân bay Edinburgh, Anh vào ngày 13/5.

Các công tố viên cho biết, trong suốt chuyến bay, Cristiano nhiều lần ép buộc nạn nhân chạm vào mình, kéo cô lại gần, và có hành vi hôn cùng sờ soạng. Anh ta cũng bị cáo buộc tự lộ thân thể và nhiều lần cố gắng ép buộc nạn nhân thực hiện hành vi tình dục.

Phiên điều trần sơ bộ đã được tổ chức trực tuyến tại Tòa án Tối cao Glasgow vào ngày 9/10. Tại đây, thông qua luật sư Tommy Allan, bị cáo Cristiano đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Thẩm phán Lord Scott sau đó đã thảo luận ngắn gọn với luật sư bào chữa và công tố viên Kath Haper KC về các vấn đề pháp lý, đồng thời cho biết phiên tòa chính thức sẽ được ấn định.

Theo kế hoạch, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 1 năm 2026 tại Edinburgh với thời gian dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận Anh và Ý, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi siết chặt an ninh và giám sát hành vi quấy rối tình dục trên các chuyến bay quốc tế.