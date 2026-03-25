Vì sao Đà Nẵng và Phú Quốc trở thành lựa chọn 'đáng từng giờ' cho du khách Hàn?

Khi xu hướng micro-trip lên ngôi tại Hàn Quốc, du khách không chỉ tìm kiếm một điểm đến đáng tiền mà còn phải đáng từng giờ. Với thời gian bay khoảng 5 giờ, Đà Nẵng và Phú Quốc đang trở thành lựa chọn thay thế hoàn hảo cho những hành trình dài và tốn kém đến Hawaii hay châu Âu, đối với khách xứ sở kim chi.

971 USD là mức chi trung bình cho mỗi chuyến du lịch nước ngoài của người Hàn trong năm 2025 - theo Yanolja Research. Với ngân sách này, để đến các điểm đến đắt đỏ như Singapore hay Hawaii, du khách buộc phải tính toán rất chặt chẽ, còn những hành trình xa như châu Âu gần như bất khả thi.

Áp lực tối ưu chi phí đang âm thầm kích hoạt một cuộc “di cư điểm đến”, và Việt Nam nổi lên như lựa chọn đầy sức hút. Năm ngoái, trong gần 29,6 triệu lượt người Hàn đi du lịch nước ngoài, Việt Nam đứng thứ hai với hơn 4,3 triệu lượt, đồng thời dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan, Philippines và Singapore. Trong làn sóng dịch chuyển đó, Đà Nẵng và Phú Quốc đang trở thành lời giải trọn vẹn cho nhu cầu du lịch “sang trọng thông minh” của du khách Hàn.

Khi “giá trị” được cân trên “từng đồng tiền”

Người Hàn Quốc nổi tiếng là những khách hàng khó tính, luôn đòi hỏi khắt khe về chất lượng dịch vụ. Trong vài năm gần đây, họ còn thể hiện rõ xu hướng trở thành những người tiêu dùng lý trí. Theo Outbox, 41% du khách Hàn coi "hiệu quả chi phí" là tiêu chí hàng đầu khi chọn điểm đến.

Tại các trung tâm du lịch truyền thống, giá phòng khách sạn vào mùa cao điểm dao động trung bình từ 250 - 700 USD mỗi đêm, chưa kể chi phí bay đường dài ngốn một khoản ngân sách khổng lồ. Trong khi đó, với cùng một mức chi, Đà Nẵng và Phú Quốc đang tạo ra một “đòn bẩy giá trị” rõ rệt trong mắt du khách Hàn.

Đà Nẵng và Phú Quốc là một trong những điểm đến “đáng từng đồng tiền” đối với du khách Hàn

Chỉ với ngân sách ngang một khách sạn hạng trung ở Tokyo, du khách đã có thể nghỉ dưỡng 5 sao bên bãi biển Mỹ Khê, vui chơi tại Sun World Ba Na Hills, thưởng thức ẩm thực hải sản rẻ hơn Thái Lan và tận hưởng nhịp sống đêm sôi động. Với khách Hàn, du lịch Đà Nẵng đang dần trở thành định nghĩa của một kỳ nghỉ sang trọng nhưng tiện lợi.

Đi sâu hơn về phía Nam, Phú Quốc đang cho thấy sức hấp dẫn rõ rệt trong bài toán tối ưu chi tiêu của du khách Hàn. So với nhiều “tọa độ xa xỉ” trên thế giới, Phú Quốc mở ra chuẩn nghỉ dưỡng dễ tiếp cận hơn, với các resort đẳng cấp và villa riêng tư có hồ bơi biệt lập.

Đây chính là “tỷ lệ chiết khấu tâm lý” của du khách Hàn, bởi họ chỉ thực sự xuống tiền nếu cảm nhận rõ mỗi đồng chi tiêu được quy đổi thành giá trị cảm xúc tương xứng. Thay vì chấp nhận không gian chật hẹp tại các đô thị đắt đỏ, ngày càng nhiều người lựa chọn tận hưởng sự “sang trọng thông minh” tại những tọa độ du lịch hàng đầu Việt Nam như tại Đà Nẵng và Phú Quốc. Đây không còn là quyết định mang tính cảm hứng, mà là một phép tính giá trị của du khách hiện đại.

Xu hướng "micro-trip" lên ngôi

Khi bài toán chi tiêu đã được giải tối ưu, thước đo tiếp theo của du khách Hàn chính là hiệu suất thời gian. Một điểm đến giờ đây không chỉ cần “đáng tiền” mà còn phải “đáng từng giờ”.

Các dữ liệu xu hướng gần đây cho thấy những chuyến đi quốc tế ngắn ngày đang được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng, khi họ tận dụng cuối tuần hoặc kỳ nghỉ ngắn để tối đa trải nghiệm. Những kỳ nghỉ 10 - 15 ngày dần nhường chỗ cho các “micro-trip” gọn trong 3 - 5 ngày.

Không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng, Phú Quốc còn đang trở thành tọa độ mới cho xu hướng “race-action” của cộng đồng runner xứ kim chi. (Ảnh: Peaktime)

Việt Nam sở hữu lợi thế địa lý gần như “đo ni đóng giày” cho nhu cầu mới này. Với thời gian bay khoảng 5 giờ từ Seoul hay Busan, Đà Nẵng và Phú Quốc trở thành lựa chọn lý tưởng. Thay vì bay xuyên lục địa tới châu Âu hay Hawaii rồi mất thêm 1 đến 2 ngày hồi sức, hạ cánh tại Đà Nẵng hoặc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho phép du khách gần như bước thẳng vào kỳ nghỉ.

Không chỉ lợi thế khoảng cách, Việt Nam còn tăng sức hút nhờ mạng bay ngày càng dày đặc. Hàn Quốc hiện là thị trường nguồn lớn nhất của Đà Nẵng, chiếm hơn 35% tổng chuyến bay quốc tế với khoảng 11 hãng khai thác thường lệ. Đà tăng trưởng cũng thể hiện rõ tại Phú Quốc khi dữ liệu từ Booking.com mới đây cho thấy, lượng tìm kiếm từ Hàn Quốc tăng 71% trong giai đoạn tháng 10/2025 đến giữa tháng 1/2026, đưa đảo Ngọc từ vị trí 15 vọt lên top 5 điểm đến được người Hàn quan tâm nhất cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Sun PhuQuoc Airways sẽ mở nhiều đường bay thẳng đến Hàn Quốc

Trong làn sóng các hãng bay mới gia nhập thị trường, nổi bật là Sun PhuQuoc Airways, mạng kết nối quốc tế đang được mở rộng theo hướng ngày càng thuận tiện cho du khách. Từ tháng 3/2026, hãng dự kiến khai thác các đường bay Phú Quốc đến Seoul và Đài Bắc, trước khi mở thêm tuyến Busan vào tháng 9/2026.

Với du khách Hàn muốn “đổi gió” cuối tuần, việc bay thẳng mà không cần quá cảnh chính là yếu tố chốt hạ. Họ hoàn toàn có thể rời Seoul vào sáng thứ Sáu và đã ngâm mình trong làn nước biển Mỹ Khê hay Bãi Kem ngay chiều cùng ngày. Đặc biệt, Phú Quốc còn áp dụng chính sách miễn visa lên tới 30 ngày cho khách quốc tế, giúp du khách gần như rút gọn toàn bộ khâu chuẩn bị trước chuyến đi và có thể đưa ra quyết định du lịch trong thời gian rất ngắn.

Khi mỗi khung hình là một tuyên ngôn

Tuy nhiên, tối ưu chi phí và thời gian mới chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ với tệp khách trẻ Hàn Quốc. Với họ, một điểm đến chỉ thực sự đáng đi khi còn tạo ra những khung hình đủ sức… lan truyền trên mạng xã hội.

Trong một nghiên cứu của Yanolja Research, với thế hệ Millennials và Gen Z Hàn Quốc, du lịch được xem như một dấu mốc trải nghiệm của cuộc sống trong quá trình tích lũy “vốn trải nghiệm” và là khoản đầu tư hữu hình nhằm xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Khi mỗi chuyến đi trở thành một tuyên ngôn phong cách sống, điểm đến muốn lọt vào tầm ngắm phải đủ mới mẻ, đủ thẩm mỹ và đủ khác biệt để tạo nên những khung hình có khả năng… viral trên mạng.

Tại Đà Nẵng, cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục kết hợp với các công trình biểu tượng, tạo nên mật độ “điểm chụp” dày đặc trong bán kính di chuyển ngắn. Từ khoảnh khắc đứng trên Cầu Vàng giữa tầng mây tại Sun World Ba Na Hills, dạo bước giữa những công trình biểu tượng mang sắc màu châu Âu, check in ở những vườn hoa rực rỡ trải dài theo triền núi… cho đến khi hòa mình vào thế giới giải trí sôi động của Fantasy Park, hành trình trải nghiệm được dẫn dắt liền mạch và giàu cảm xúc. Xen giữa hành trình, du khách có thể chiêm bái tại chùa Linh Ứng - Bà Nà để tìm về chốn bình an trong tâm hồn.

Mỗi góc tại Sun World Ba Na Hills đều có thể trở thành phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh triệu view

Tại Phú Quốc, hòn đảo đẹp nhất châu Á này được định hình như một “thành phố toàn cầu” giữa vùng nhiệt đới. Nhiều nền văn hóa và phong cách kiến trúc cùng hội tụ, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng ven biển đa sắc.

Chỉ trong một hành trình ngắn, du khách có thể bắt gặp sắc trắng gợi nhớ Santorini tại Santo Port, những tòa nhà mang sắc màu Địa Trung Hải tại Thị trấn Hoàng hôn, hình ảnh đấu trường La Mã cổ tại ga đi cáp treo Hòn Thơm hay Cầu Hôn đầy tính biểu tượng... Mỗi công trình như một lát cắt của thế giới, tạo nên những phông nền thị giác lý tưởng cho các khung hình check-in.

Đằng sau những khung cảnh giàu tính biểu tượng ấy là một cách tiếp cận kiến trúc khác biệt. Các công trình được “giải mã” và tái thiết kế để thích ứng với khí hậu, địa hình và bối cảnh văn hóa của đảo Ngọc. Những mái vòm, quảng trường hay tháp chuông mang tinh thần châu Âu khi đặt giữa biển xanh và nắng gió phương Nam đã mang một sắc thái hoàn toàn khác. Chúng không còn là sự lặp lại, mà trở thành một cách diễn giải mới, nơi các ngôn ngữ kiến trúc toàn cầu được chuyển hóa để hòa hợp với nhịp sống và cảnh quan của du lịch Phú Quốc.

Không chỉ dừng lại ở kiến trúc, nhịp sống nơi đây cũng dần mang dáng dấp của một điểm đến mang tầm quốc tế. Trên các con phố du lịch, du khách dễ dàng nghe thấy tiếng Hàn vang lên khắp nơi cùng những tour được thiết kế riêng cho thị trường này. Sự đa dạng ấy còn thể hiện rõ trong hệ sinh thái dịch vụ khi ngày càng nhiều quán ăn Hàn Quốc xuất hiện, góp phần tạo nên cảm giác thân thuộc cho du khách khi đặt chân tới đảo Ngọc.

Pháo hoa mỗi đêm thắp sáng bầu trời đảo Ngọc mang đến trải nghiệm “độc quyền” cho du khách

Khi chiều buông, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ không gian cũng là lúc nhịp sống trở nên huyền ảo, dẫn dắt du khách bước vào một đêm tiệc của giác quan. Phú Quốc là hòn đảo hiếm hoi trên thế giới trình diễn tới hai màn pháo hoa mỗi đêm, cùng các show nghệ thuật quy mô đẳng cấp quốc tế như “Nụ hôn của Biển cả” (Kiss of the Sea) và “Bản giao hưởng đại dương” (Symphony of the Sea).

Với lực đẩy từ những “thủ phủ nghỉ dưỡng” như Đà Nẵng và Phú Quốc, Việt Nam đang từng bước định vị mình như một cực tăng trưởng mới của du lịch khu vực, nơi mỗi kỳ nghỉ không chỉ đáng tiền mà còn đủ sức nâng chuẩn kỳ vọng của du khách Hàn hiện đại.