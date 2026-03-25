Đến Khánh Hòa xem cả thế giới diều hội tụ ở 'thánh địa' gió ngàn

TPO - Vượt qua những cung đường ven biển tuyệt đẹp, du khách phương Tây đang tìm thấy tại Khánh Hòa một thiên đường mới. Nơi đây có những cánh diều rực rỡ lướt đi trên nền nước xanh thẳm, những vận động viên hàng đầu thế giới hội tụ.

Khánh Hòa những ngày này không chỉ có cái nắng rát bỏng đặc trưng của miền viễn Tây ven biển, mà còn tràn đầy sức sống bởi sự xuất hiện của hàng trăm cánh diều rực rỡ sắc màu chao liệng trên nền trời xanh thẳm.

Nhờ sự ưu ái của thiên nhiên với đường bờ biển trong lành, nắng ấm quanh năm và đặc biệt là nguồn năng lượng gió mạnh mẽ, vùng biển Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) đã vươn mình trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những tín đồ lướt ván diều từ khắp nơi trên thế giới.

Vùng biển Mỹ Hòa ﻿điểm đến lý tưởng của bộ môn thể thao mạo hiểm.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, một làn sóng du khách đến từ Nga, Úc, Anh, Canada cho đến Mỹ, Trung Quốc đã đổ xô về Mỹ Hòa, tạo nên một bầu không khí thể thao mạo hiểm vô cùng sôi động, mở ra triển vọng bứt phá cho ngành du lịch địa phương.

Sức hút của "thủ phủ gió" không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn được thắp lửa bởi những tâm hồn đam mê bản địa.

Anh Lại Hoàng Phi (chủ một cơ sở lướt ván diều ở xã Vĩnh Hải) cho biết sinh ra và lớn lên giữa tiếng sóng, miền biển đã bị mê hoặc bởi những cánh diều của khách lữ hành phương xa. Từ sự tò mò ban đầu, Phi đã tự mình chinh phục gió, biến bộ môn kết hợp giữa sóng và gió này thành hơi thở cuộc sống.

Nhờ sự ưu ái của thiên nhiên với đường bờ biển trong lành, nắng ấm quanh năm và đặc biệt là nguồn năng lượng gió mạnh mẽ.

Anh Phi nhớ lại: “Năm 2014, khi Mỹ Hòa còn là vùng biển hoang sơ ít người biết đến, tôi đã dám nghĩ dám làm, tự tay đóng từng chiếc bàn, kê từng chiếc giường để đón những vị khách quốc tế đầu tiên. Từ một cơ sở đơn sơ, đến nay mỗi ngày nơi đây tiếp đón hàng trăm lượt khách, dự kiến phục vụ khoảng 3.000 người cho đến hết mùa nghỉ đông, góp phần đưa danh tiếng của Ninh Chữ lan xa trên bản đồ du lịch mạo hiểm toàn cầu”.

Vào tháng 1 năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Giải lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Cánh diều Mỹ Hòa - Vươn tầm đại dương xanh” tại xã Vĩnh Hải. Giải lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa - Khánh Hòa 2026 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch - thể thao quy mô lớn của tỉnh trong năm.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp cho các vận động viên trong nước và quốc tế, mà còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thể thao biển, hình thành các sản phẩm du lịch mới, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Khánh Hòa năng động, thân thiện, hội nhập.



Một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận tại điểm lướt ván diều ở bãi biển Mỹ Hòa với rất đông du khách quốc tế trải nghiệm:

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi về địa hình, sức gió lý tưởng mỗi ngày tại bãi biển Mỹ Hòa có hàng trăm du khách nước ngoài trải nghiệm môn thể thao mạo hiểm.

Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm lướt ván diều tại vùng biển xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đánh giá của các vận động viên, biển Mỹ Hòa hiện là một trong những điểm đến lý tưởng nhất tại Việt Nam cho môn thể thao lướt ván diều.

