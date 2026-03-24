Vịnh Bái Tử Long vào top 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á

Hoàng Dương
TPO - Vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh vừa được Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ đưa vào danh sách 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á, là một trong những vùng vịnh còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và không gian yên bình hiếm có.

Theo Condé Nast Traveler, Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những khu vực du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới nhờ sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và những trải nghiệm bản địa khác biệt. Trong danh sách 7 kỳ quan bậc nhất khu vực, Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 3 với vịnh Bái Tử Long.

Vịnh Bái Tử Long vào top 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Dương.

Khác với nhiều điểm đến đã quá quen thuộc, Bái Tử Long được đánh giá cao bởi vẫn lưu giữ được nét hoang sơ, hệ thống đảo, hang động, bãi biển đẹp cùng không gian tĩnh lặng, phù hợp với xu hướng tìm kiếm những hành trình mới mẻ, ít dấu chân du khách. Đây cũng là khu vực có tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch như tham quan ngắm cảnh, tắm biển, chèo thuyền, câu cá giải trí và du lịch sinh thái.

Một điểm khác biệt của vịnh Bái Tử Long so với vịnh Hạ Long là có hệ thống đảo đất có cư dân sinh sống, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm đời sống bản địa. Nhiều đảo sở hữu bãi biển đẹp, rạn san hô phong phú, có thể phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, công viên sinh thái gắn với nghỉ dưỡng chất lượng cao. Vườn Quốc gia Bái Tử Long trong quần thể này cũng đã được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN từ năm 2017.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Bái Tử Long còn có lợi thế lớn về kết nối giao thông khi nằm gần cửa khẩu quốc tế Móng Cái, liền kề vịnh Hạ Long và có thể liên kết thuận lợi bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không với các tuyến đảo của Quảng Ninh. Cùng với đó, hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng tại Vân Đồn đang từng bước hoàn thiện, tạo thêm dư địa để vùng vịnh này bứt phá thành điểm đến mới của du lịch Quảng Ninh.

#Vịnh Bái Tử Long #Du lịch Quảng Ninh #Kỳ quan Đông Nam Á #Vịnh Hạ Long #Du lịch sinh thái #Đảo Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục