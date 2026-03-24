Tour du lịch đêm Đền Hùng có gì đặc biệt?

TPO - Khi màn đêm buông xuống, Đền Hùng khoác lên vẻ trầm mặc, huyền ảo, mở ra hành trình chiêm bái khác biệt. Tour đêm đang trở thành điểm nhấn du lịch, đưa du khách lắng mình trong không gian linh thiêng nơi đất Tổ.
Những chiếc đèn lồng dẫn lối qua hàng trăm bậc đá
Trong không gian tĩnh lặng và linh thiêng, mỗi người có dịp lắng lại, hiểu hơn về lịch sử và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây đang dần trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng với du khách khi đến đất Tổ.
Chương trình du lịch đêm “Linh thiêng nguồn cội” do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức mang đến hành trình dâng hương, trải nghiệm không gian tâm linh về đêm trên núi Nghĩa Lĩnh. Giá tour dao động từ 156.000 - 295.000 đồng/khách, tùy số lượng và nội dung chương trình. Mức giá đã bao gồm lễ vật dâng hương, nến, đèn hoa đăng, hướng dẫn viên và xe điện đưa đón. Trẻ em dưới 7 tuổi được miễn phí, từ 7 đến dưới 12 tuổi tính 50% giá tour.
Ban tổ chức cho biết, du khách không cần chuẩn bị lễ riêng, chỉ cần đăng ký trước ít nhất 1 ngày để được sắp xếp lịch trình.