Tour du lịch đêm Đền Hùng có gì đặc biệt?

Đức Anh

TPO - Khi màn đêm buông xuống, Đền Hùng khoác lên vẻ trầm mặc, huyền ảo, mở ra hành trình chiêm bái khác biệt. Tour đêm đang trở thành điểm nhấn du lịch, đưa du khách lắng mình trong không gian linh thiêng nơi đất Tổ.

Theo Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tour được tổ chức theo khung giờ buổi tối, bắt đầu từ 19h-21h hoặc 21h30, tùy từng gói dịch vụ. Du khách sẽ được xe điện đưa đón từ trung tâm lễ hội, tham quan Bảo tàng Hùng Vương, sau đó hành hương lên núi Hùng, thực hiện nghi lễ dâng hương tại các điểm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, chùa Thiên Quang, Lăng vua Hùng và Đền Giếng. Khác với không khí đông đúc, trang nghiêm ban ngày, tour đêm﻿ tại Đền Hùng﻿ đang trở thành trải nghiệm độc đáo, đưa du khách bước vào một hành trình lắng đọng, thiêng liêng giữa không gian huyền ảo của núi rừng.
Điểm nhấn của hành trình là nghi lễ dâng hương tại đền Thượng trong không gian đêm tĩnh lặng, linh thiêng, cùng hoạt động thắp nến tri ân, thả đèn hoa đăng cầu bình an tại hồ Mai An Tiêm. Ở chương trình kéo dài hơn, du khách còn được thưởng thức hát Xoan do các nghệ nhân biểu diễn.
Những chiếc đèn lồng dẫn lối qua hàng trăm bậc đá
Du khách có thể thong thả dâng hương, chiêm bái mà không bị cuốn vào dòng người đông đúc. Trong không gian ấy, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương﻿ - di sản văn hóa lâu đời của dân tộc - được cảm nhận một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn.
Không chỉ mang màu sắc tâm linh, cảnh sắc Đền Hùng về đêm còn tạo ấn tượng bởi vẻ lung linh, huyền ảo. Ánh sáng hòa quyện cùng núi rừng tạo nên bức tranh vừa cổ kính, vừa thơ mộng. Từ đỉnh Đền Thượng nhìn xuống, du khách dễ dàng cảm nhận sự giao hòa giữa đất trời, mang lại cảm xúc khó diễn tả.
Trong không gian tĩnh lặng và linh thiêng, mỗi người có dịp lắng lại, hiểu hơn về lịch sử và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây đang dần trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng với du khách khi đến đất Tổ.
Bên cạnh hoạt động tâm linh, tour còn mang đến những trải nghiệm văn hóa thú vị như thưởng thức đặc sản địa phương: Chè lam, bánh chè lam, bánh củ mài, thịt chua…

Chương trình du lịch đêm “Linh thiêng nguồn cội” do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức mang đến hành trình dâng hương, trải nghiệm không gian tâm linh về đêm trên núi Nghĩa Lĩnh. Giá tour dao động từ 156.000 - 295.000 đồng/khách, tùy số lượng và nội dung chương trình. Mức giá đã bao gồm lễ vật dâng hương, nến, đèn hoa đăng, hướng dẫn viên và xe điện đưa đón. Trẻ em dưới 7 tuổi được miễn phí, từ 7 đến dưới 12 tuổi tính 50% giá tour.

Ban tổ chức cho biết, du khách không cần chuẩn bị lễ riêng, chỉ cần đăng ký trước ít nhất 1 ngày để được sắp xếp lịch trình.

#Đền Hùng #du lịch tâm linh #tour đêm #Hùng Vương #truyền thống

