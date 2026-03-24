Tour du lịch đêm Đền Hùng có gì đặc biệt?

Chương trình du lịch đêm “Linh thiêng nguồn cội” do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức mang đến hành trình dâng hương, trải nghiệm không gian tâm linh về đêm trên núi Nghĩa Lĩnh. Giá tour dao động từ 156.000 - 295.000 đồng/khách, tùy số lượng và nội dung chương trình. Mức giá đã bao gồm lễ vật dâng hương, nến, đèn hoa đăng, hướng dẫn viên và xe điện đưa đón. Trẻ em dưới 7 tuổi được miễn phí, từ 7 đến dưới 12 tuổi tính 50% giá tour.

Ban tổ chức cho biết, du khách không cần chuẩn bị lễ riêng, chỉ cần đăng ký trước ít nhất 1 ngày để được sắp xếp lịch trình.