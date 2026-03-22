Siết chặt an toàn tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Hoàng Dương
TPO - Trước kỳ nghỉ 30/41/5 và cao điểm du lịch hè, Quảng Ninh đang đồng loạt siết các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, nơi mỗi ngày đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát đường thủy, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Cảng vụ đường thủy nội địa tăng cường tuần tra, kiểm tra đột xuất các phương tiện đang hoạt động trên vịnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên và khả năng duy trì thông tin liên lạc khi có sự cố.

Các lực lượng chức năng phối hợp diễn tập công tác PCCC tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên vịnh cũng được tăng cường. Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã yêu cầu các trường hợp sử dụng phương tiện nhỏ bám theo tàu du lịch bán hàng rong ký cam kết chấp hành quy định, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long khẩn trương rà soát toàn bộ điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ thống điện, khu vực bếp, kho nhiên liệu và các vị trí có nguy cơ cháy nổ. Chủ phương tiện chỉ được đưa tàu vào khai thác khi bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của tàu du lịch, tổ chức trực 24/7 để tiếp nhận thông tin, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

#Quảng Ninh #tàu du lịch #vịnh Hạ Long #an toàn #kiểm tra

