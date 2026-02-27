Tàu du lịch cháy như đuốc trên vịnh Hạ Long

TPO - Ngày 27/2, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ cháy tàu du lịch xảy ra tại khu vực gần Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long. Vụ việc không gây thiệt hại về người, toàn bộ hành khách và thuyền viên đã được đưa sang tàu khác an toàn.

Clip tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long.

Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tàu du lịch Signature, biển kiểm soát QN 7269, bất ngờ xảy ra sự cố cháy khi đang hoạt động gần Hang Cỏ. Thời điểm này, trên tàu có 30 du khách và 11 thuyền viên.

Tàu du lịch cháy như đuốc trên vịnh Hạ Long.

Ngay khi phát hiện cháy, thuyền trưởng cùng thuyền viên khẩn trương tổ chức đưa toàn bộ du khách rời tàu, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực để bảo đảm an toàn. Tất cả hành khách và thuyền viên đều ổn định sức khỏe, tàu bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ cũng có mặt để động viên, hỗ trợ tối đa cho du khách.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.