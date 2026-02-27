Ngăn chặn 6 tấn chân, đuôi bò bốc mùi sắp lên bàn nhậu

TPO - Chủ các hộ kinh doanh khai mua hàng tấn xương, đuôi, chân trâu bò không rõ nguồn gốc, một số có dấu hiệu hư hỏng rồi sơ chế, phân loại, bán lại cho các quán phở, lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Clip: Phát hiện lô thực phẩm bẩn ở Thanh Hóa.

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đột xuất hai kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn.

Ngành chức năng phát hiện 6 tấn xương, chân, đuôi trâu, bò không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng.

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964 trú xã Thọ Long) và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (SN 1984, trú xã Hoàng Giang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn. Trong đó, nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng.

Chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

Nhiều sản phẩm bốc mùi, hư hỏng.

Hai chủ hộ thừa nhận đã thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.