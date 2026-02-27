Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngăn chặn 6 tấn chân, đuôi bò bốc mùi sắp lên bàn nhậu

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ các hộ kinh doanh khai mua hàng tấn xương, đuôi, chân trâu bò không rõ nguồn gốc, một số có dấu hiệu hư hỏng rồi sơ chế, phân loại, bán lại cho các quán phở, lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Clip: Phát hiện lô thực phẩm bẩn ở Thanh Hóa.

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đột xuất hai kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn.

1000021658.jpg
Ngành chức năng phát hiện 6 tấn xương, chân, đuôi trâu, bò không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng.

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964 trú xã Thọ Long) và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (SN 1984, trú xã Hoàng Giang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn. Trong đó, nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng.

Chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

1000021656.jpg
1000021654.jpg
Nhiều sản phẩm bốc mùi, hư hỏng.

Hai chủ hộ thừa nhận đã thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc
#thực phẩm bẩn #Thanh Hóa #xương trâu #đuôi bò #quản lý thị trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục