Nhiều hoạt động ý nghĩa ấm lòng người dân vùng biên giới

TPO - "Tháng Ba biên giới” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại khu vực biên giới Hà Tĩnh với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chuỗi hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ mà còn góp phần chăm lo đời sống người dân, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu.

Tối 27/2, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 cấp Trung ương với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chương trình diễn ra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Toàn cảnh chương trình "Tháng Ba Biên giới" năm 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh.

Thanh niên phải chung tay xây dựng biên giới giàu mạnh

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Ban Thanh niên Quân đội cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình “Tháng Ba biên giới”, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, biên giới luôn là không gian thiêng liêng gắn với độc lập, chủ quyền và lòng tự hào dân tộc. Mỗi tấc đất biên cương không chỉ là lãnh thổ, mà còn là nơi ghi dấu bao thế hệ cha anh đã hy sinh để giữ gìn toàn vẹn non sông gấm vóc.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Những năm qua, chương trình "Tháng Ba biên giới" đã trở thành điểm hẹn giàu ý nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam. Hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai; hàng chục nghìn lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng và lan tỏa tinh thần đoàn kết quân - dân nơi biên cương Tổ quốc. Những hoạt động đó không chỉ thể hiện quy mô của chương trình, mà quan trọng hơn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và trái tim hướng về Tổ quốc của thế hệ trẻ hôm nay.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng khẳng định, năm 2026, chương trình "Tháng Ba biên giới" tiếp tục được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới trên toàn quốc, với ba nhóm nội dung trọng tâm, mang tính kế thừa và phát triển. Cụ thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó tăng cường các hoạt động tri ân, giao lưu, kết nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thăm hỏi, kết nghĩa, tuổi trẻ cả nước sẽ có thêm cơ hội thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ nơi tuyến đầu, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình "Tháng Ba biên giới".

Ngoài ra triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, gắn với chuyển đổi số và phát triển sinh kế bền vững.

“Mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên cả nước phát huy tinh thần Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Đột phá, Phát triển; biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể, thiết thực, từ triển khai công trình thanh niên, đề xuất sáng kiến chuyển đổi số, phát triển mô hình sinh kế, đến những việc làm nhỏ bé, bình dị nhưng bền bỉ hướng về biên giới”, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.

Ấm lòng người dân vùng biên

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn xã Sơn Kim 1; 5 suất quà cho 5 em nuôi người Lào do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhận đỡ đầu (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi an sinh trị giá 300.000 đồng). Đồng thời, chương trình trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ cho người dân; 80 bản đồ Việt Nam treo tại 80 phòng học và 10 máy lọc nước cho 5 điểm trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 1 mô hình sinh kế cho thanh niên gồm 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn chăn nuôi, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích thanh niên gắn bó lâu dài với địa bàn biên giới.

Tại chương trình ban tổ chức trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ cho người dân.

Ban Tổ chức trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn xã Sơn Kim 1.

Trao tặng quà hỗ trợ cho 5 em nuôi người Lào do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhận đỡ đầu.

10 máy lọc nước được trao tặng cho 5 điểm trường trên địa bàn tại chương trình.

Trong chuỗi hoạt động chương trình “Tháng Ba biên giới”, nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa cũng đã được triển khai. Nổi bật là lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên” dài 3 km với 70 đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tổng kinh phí 100 triệu đồng. Công trình góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực biên giới.

Đặc biệt tại cột mốc 476 tuyến biên giới Việt Nam - Lào, chương trình tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” theo nghi thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Nhà tài trợ trao tặng 1 mô hình sinh kế cho thanh niên gồm 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn chăn nuôi.

Tham gia chương trình “Tháng Ba biên giới”, nhiều người dân xã Sơn Kim 1 không giấu được sự xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Hội và các lực lượng dành cho vùng biên còn nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Nga (50 tuổi, trú xã Sơn Kim 1) chia sẻ: “Những phần quà tuy giá trị không quá lớn nhưng rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với người dân vùng biên giới. Chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm của tuổi trẻ cả nước hướng về nơi biên giới Tổ quốc”.