Giới trẻ

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hòa Hợp

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC HỌC TẬP

anh-hop-1.jpg

Họ tên: Nguyễn Hòa Hợp

Ngày sinh: 19/03/2003

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Sinh viên lớp Công nghệ thông tin 2021, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Đơn vị giới thiệu: Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

*Thành tích/Khen thưởng:

• Là tác giả và đồng tác giả nhiều bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ và Bản tin Khoa học – Đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

• Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ về đạt Giải Nhất Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên” năm 2024.

• Đạt Giải Nhì Cuộc thi Thiết kế Website BrandID – Công dân số với tên miền ID.VN năm 2025.

• Đạt Giải Nhì Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng” năm 2025.

• Bằng khen Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm học 2023–2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

• Bằng khen của Thành đoàn Cần Thơ đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2024.

• Bằng khen của Thành đoàn Cần Thơ về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023–2024.

• Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2023–2024.

• Đạt Giải Nhì toàn quốc cuộc thi “What I Like About Adelaide” năm 2023.

• Đạt giải cuộc thi “Chạm để yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2023.

• Đạt Giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp “Ý tưởng HSSV khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – INNOBE” năm 2023.

• Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2022–2023.

• Đạt Giải Ba Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo CTUT STARTUP lần I năm 2023.

• Tham gia chương trình giao lưu quốc tế sinh viên Việt Nam – Thái Lan – Campuchia tổ chức tại Trường Đại học Rajabhat Rajanagarindra, Thái Lan.

• Tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, sự kiện đối ngoại và văn hóa: kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nga; giao lưu Việt Nam – Nhật Bản; Ngày hội Pháp ngữ; giao lưu sinh viên quốc tế; chào mừng đoàn Trường Đại học Adelaide (Úc) đến làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Thanh Huyền
