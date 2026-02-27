Tuyệt chiêu sạc đầy năng lượng, khai tiệc tân niên rạng rỡ cho hội công sở sau Tết

Hậu nghỉ Tết, ví tiền cần thời gian để “hồi sức” và tinh thần lại rất cần được tiếp thêm năng lượng để bắt kịp guồng quay công việc. Hãy tận dụng ngay những tuyệt chiêu dưới đây để mở một bữa tiệc rộn ràng, giúp cả team lấy lại phong độ và sẵn sàng cho một năm mới bùng nổ.

“F5” tinh thần bằng món ngon đầu năm

Dư âm kỳ nghỉ Tết vừa qua, hội công sở bắt đầu quay trở lại với những deadline nối đuôi nhau. Thay vì khởi đầu năm mới với gương mặt uể oải và những tiếng thở dài vì chưa bắt kịp nhịp độ, sao không thử “giải lời nguyền” bằng một bữa tiệc tân niên linh đình? Một bàn tiệc đầy ắp món ngon từ ShopeeFood 3.3 không chỉ lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là cách để “vía” may mắn, năng lượng tích cực lan tỏa khắp văn phòng.

ShopeeFood 3.3 - Siêu Hội Đầu Xuân - Lan Tỏa Vị Đỉnh chính thức đổ bộ, mang theo “vũ trụ” món ngon cùng loạt ưu đãi khủng để tiếp sức cho hội đồng nghiệp. Sau những món ăn quen thuộc ngày Tết, ShopeeFood mang đến bữa tiệc đa vị giúp “giải ngấy” đầu xuân - từ đặc sản vùng miền hấp dẫn đến các lựa chọn thanh nhẹ như salad, trái cây, poke... Tất cả đã sẵn sàng biến bàn làm việc quen thuộc thành không gian tiệc tùng rực rỡ sắc xuân, khởi động năm mới đầy hứng khởi.

Nhanh tay chớp ưu đãi để thưởng thức loạt món ngon tại sự kiện ShopeeFood 3.3 - Siêu Hội Đầu Xuân - Lan Tỏa Vị Đỉnh. Nguồn ảnh: ShopeeFood

Hội mê gà rán chắc chắn không thể ngó lơ KFC với những miếng gà giòn rụm, mọng nước đặc trưng. Duy nhất ngày 3.3, “kèo thơm” đã sẵn sàng: combo 3 miếng gà kèm 2 ly Pepsi mát lạnh chỉ còn 99.000 đồng (số lượng có hạn). Nếu muốn đổi vị sang pizza, The Pizza Company cũng chiều lòng các tín đồ ẩm thực khi tung ưu đãi giảm 60% cho phần pizza thứ hai, áp dụng từ ngày 1.3 đến 3.3 (số lượng có hạn). Đây là cơ hội hiếm có để mở tiệc linh đình ngay tại văn phòng đầu năm mà vẫn “nhẹ ví”.

Bên cạnh thực đơn chính, hội “thực thần” còn được chiêu đãi bữa tiệc đồ uống giải nhiệt từ những thương hiệu quen thuộc. Từ ngày 2.3-3.3, Phúc Long góp vui bằng combo 3 ly trà sữa chỉ 99.000 đồng. Đặc biệt, hãy nhanh tay nhập mã 33PHUCLONG30 để được giảm thêm 30.000 đồng, đưa mức giá về con số “không tưởng”, chỉ 69.000 đồng cho 3 ly (số lượng có hạn). Riêng các tín đồ của KATINAT, đừng bỏ lỡ siêu phẩm trà sữa chôm chôm với chương trình mua 1 tặng 1 duy nhất ngày 3.3. Chưa hết, hãy nhập ngay mã KATINAT50K để nhận thêm voucher 50.000 đồng, giúp cuộc vui cùng đồng nghiệp thêm trọn vẹn.

Đặt đơn nhóm chung, tiệc tùng tưng bừng

Đôi khi, niềm vui công sở chỉ đơn giản là tiếng gọi nhau đặt món giữa giờ chiều, hay khoảnh khắc cùng nhau “unbox” những hộp đồ ăn thơm phức. Tiệc tân niên không cần cầu kỳ, chỉ cần có đồng nghiệp hợp cạ và những món ngon đúng gu từ ShopeeFood là đủ mở ra một năm mới tràn đầy hứng khởi và gắn kết. Đây không chỉ là dịp để cả hội cùng ngồi lại chia sẻ những câu chuyện đầu xuân, mà còn là cú hích tinh thần để “lên dây cót” cho một năm làm việc bùng nổ.

Với tính năng Đặt Đơn Nhóm của ShopeeFood, mỗi người sẽ tự chọn món đúng gu, chốt đơn là chuẩn bài, hết sợ cảnh nhầm lẫn khi nhận món. Tiện lợi hơn, hệ thống sẽ tự động tổng hợp và chia đơn, đồng thời áp dụng các ưu đãi hấp dẫn cho cả nhóm.

Cùng chọn món yêu thích, cùng nâng mood làm việc bằng một bữa tiệc nhỏ để gắn kết cả team. Nguồn ảnh: Shutterstock

Sau Tết, khi ví tiền còn đang cần “hồi sức”, việc đặt đơn nhóm để cùng săn ưu đãi lại càng hợp lý hơn bao giờ hết. Hội đồng nghiệp chỉ cần nhập mã 33SPFDATNHOM để nhận ưu đãi giảm 20%, tối đa 105.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng khi đặt đơn nhóm (số lượng có hạn).

Đừng để guồng quay công việc làm phai nhạt không khí đầu xuân. Để khởi đầu năm mới thêm tưng bừng, hãy tận hưởng bữa tiệc tân niên ShopeeFood 3.3 - Siêu Hội Đầu Xuân - Lan Tỏa Vị Đỉnh với hàng ngàn món ngon từ khắp mọi miền cùng loạt ưu đãi hấp dẫn: Deal 0Đ mỗi ngày, thực đơn từ các thương hiệu đình đám giảm đến 50% và Freeship 0Đ. Chốt đơn ngay hôm nay để khuấy động văn phòng bạn bằng “cơn mưa” ưu đãi và tiếp thêm năng lượng hứng khởi cho cả team trong những ngày đầu năm.