Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Võ Ngọc Minh Anh

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC HỌC TẬP

vo-ngoc-minh-anh.jpg

Họ tên: Võ Ngọc Minh Anh

Ngày sinh: 23/05/2004

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Sinh viên năm 4, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

*Thành tích/Khen thưởng:

• Tham gia nghiên cứu và phát triển những ứng dụng AI, RAG và đa phương tiện có khả năng ứng dụng rộng trong môi trường quốc tế.• Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

• Danh hiệu “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam” năm 2025.

• Giải Nhì cuộc thi AI Hackathon 2025.

• Giải “The Best Research” tại The 8th International Student Science Forum — Ho Chi Minh City 2024.

• Giải “The Most Popular Poster” tại The 8th International Student Science Forum — Ho Chi Minh City 2024.

• Giải khuyến khích Dong Nai Hackathon.

• Giải Nhì bảng “Social Responsibility” tại hackhcmc.

• Chứng nhận “Công nghệ vì cộng đồng” tại The HackDream for Techfuture Hackathon.

• Giải khuyến khích tại Hội thảo khoa học An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần thứ 8 năm 2024.

• Công bố nhiều bài báo tại hội nghị, hội thảo quốc tế (FETC 2025, MMM 2025, International Student Science Forum 2024).

Thanh Huyền
#Võ Ngọc Minh Anh #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

