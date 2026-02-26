Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phan Cảnh Trình

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

trinh-phan-canh.jpg

Họ tên: Phan Cảnh Trình

Ngày sinh: 09/09/1992
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Đại học Y Khoa Vienna

Đơn vị giới thiệu: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

*Thành tích/Khen thưởng:

• Công bố 5 protein tiềm năng cho thiết kế thuốc điều hòa di truyền biểu sinh ở Candida auris (Cell Reports, 2025).

• Khám phá con đường cảm ứng CO₂ và chức năng ty thể ứng dụng trong thiết kế thuốc, kiểm soát phòng ngừa dịch do Candida auris gây ra tại bệnh viện (Nature Microbiology, 2025).

• Chủ trì 1 đề tài do Hiệp hội Vi sinh lâm sàng châu Âu và 1 đề tài do ASEA-UNINET tài trợ trong khuôn khổ Bernd Rode Award và ESCMID Research Grant; được báo cáo và vinh danh tại hội nghị thường niên ASEA-UNINET (Penang, Malaysia).

• Nhận học bổng Chính phủ Áo và học bổng PhD TissueHome; hoàn thành luận án Tiến sĩ tại Đại học Y Khoa Vienna, xếp loại Xuất sắc (1).

• Tham gia biên soạn 1 sách giáo trình phục vụ giảng dạy tại Việt Nam.

• Phát hiện lead compound ứng dụng trong điều trị Candida auris (Inz-5) (Nature Microbiology, 2025).

• Phát hiện cơ chế đề kháng thu nhận của Candida auris trong điều trị với flucytosine, góp phần thay đổi thực hành chẩn đoán và điều trị (mSphere, hợp tác Áo-Việt).

• Công bố 1 chương sách và 12 bài báo quốc tế (5 bài tác giả chính), trong đó có 04 bài trên tạp chí loại A như eLife, Cell Reports, Nature Microbiology.

• Đồng tác giả 5 bài báo xuất bản trên tạp chí y dược chuyên ngành trong nước.

• Danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Blouse trắng làm theo lời Bác nhiều năm.

• Tham gia bình duyệt thường xuyên cho những tạp chí quốc tế đầu ngành lĩnh vực vi sinh y học.

• Tổ chức, điều phối chuỗi hội thảo khoa học dành cho nhà nghiên cứu tại Áo.

• Điều phối, tổ chức hoạt động thanh niên, sinh viên tại Áo (Chủ tịch HSV; Ủy viên BCH Hội Liên hiệp TNSV tại châu Âu giai đoạn 2022-2024).

Thanh Huyền
#Phan Cảnh Trình #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam #luận án Tiến sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục