Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phan Cảnh Trình

Họ tên: Phan Cảnh Trình Ngày sinh: 09/09/1992

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Đại học Y Khoa Vienna Đơn vị giới thiệu: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

*Thành tích/Khen thưởng:

• Công bố 5 protein tiềm năng cho thiết kế thuốc điều hòa di truyền biểu sinh ở Candida auris (Cell Reports, 2025).

• Khám phá con đường cảm ứng CO₂ và chức năng ty thể ứng dụng trong thiết kế thuốc, kiểm soát phòng ngừa dịch do Candida auris gây ra tại bệnh viện (Nature Microbiology, 2025).

• Chủ trì 1 đề tài do Hiệp hội Vi sinh lâm sàng châu Âu và 1 đề tài do ASEA-UNINET tài trợ trong khuôn khổ Bernd Rode Award và ESCMID Research Grant; được báo cáo và vinh danh tại hội nghị thường niên ASEA-UNINET (Penang, Malaysia).

• Nhận học bổng Chính phủ Áo và học bổng PhD TissueHome; hoàn thành luận án Tiến sĩ tại Đại học Y Khoa Vienna, xếp loại Xuất sắc (1).

• Tham gia biên soạn 1 sách giáo trình phục vụ giảng dạy tại Việt Nam.

• Phát hiện lead compound ứng dụng trong điều trị Candida auris (Inz-5) (Nature Microbiology, 2025).

• Phát hiện cơ chế đề kháng thu nhận của Candida auris trong điều trị với flucytosine, góp phần thay đổi thực hành chẩn đoán và điều trị (mSphere, hợp tác Áo-Việt).

• Công bố 1 chương sách và 12 bài báo quốc tế (5 bài tác giả chính), trong đó có 04 bài trên tạp chí loại A như eLife, Cell Reports, Nature Microbiology.

• Đồng tác giả 5 bài báo xuất bản trên tạp chí y dược chuyên ngành trong nước.

• Danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Blouse trắng làm theo lời Bác nhiều năm.

• Tham gia bình duyệt thường xuyên cho những tạp chí quốc tế đầu ngành lĩnh vực vi sinh y học.

• Tổ chức, điều phối chuỗi hội thảo khoa học dành cho nhà nghiên cứu tại Áo.

• Điều phối, tổ chức hoạt động thanh niên, sinh viên tại Áo (Chủ tịch HSV; Ủy viên BCH Hội Liên hiệp TNSV tại châu Âu giai đoạn 2022-2024).