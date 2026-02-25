Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Văn Thành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

nguyen-van-thanh.jpg

Họ tên: Nguyễn Văn Thành

Năm sinh: 1993

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị giới thiệu: Ban Thanh niên Quân đội.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Tổ chức và trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới;

- Chủ động trong tham gia các hoạt động phối hợp, giao lưu hữu nghị với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu nước bạn;

- Tích cực tham gia đấu tranh, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật như: Buôn lậu, gian lận thương mại; mua bán người; sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy...;

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tục 2024, 2025;

- Năm 2025:

+ Huân chương chiến công hạng Ba vì có thành tích đột xuất, xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

+ 02 Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP: Thành tích đột xuất, xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm;

+ Là “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Bộ đội Biên phòng năm 2025.

Thanh Huyền
#Nguyễn Văn Thành #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Bộ đội Biên phòng #Ban Thanh niên Quân đội

