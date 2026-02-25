Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Chí Đông

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

nguyen-chi-dong.jpg

Họ tên: Nguyễn Chí Đông

Năm sinh: 1996

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Đơn vị giới thiệu: Ban Thanh Niên Quân đội.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Chủ trì phát triển Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP), đã được triển khai phục vụ quản trị, điều hành toàn Tập đoàn và 10/10 thị trường nước ngoài, tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD chi phí mua sản phẩm ngoại;

- Sản phẩm được triển khai cho 8 khách hàng lớn: Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Mang lại doanh thu trên 260 tỷ đồng cho Tập đoàn;

- Chủ trì phát triển Nền tảng học máy ViettelViettel, giá trị làm lợi khoảng 12 tỷ đồng mỗi năm;

- Chủ trì phát triển Hệ thống số liệu thông minh GenBI, mang lại giá trị làm lợi khoảng 9,8 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 13,4 tỷ đồng mỗi năm do không phải mua các giải pháp tương đương từ nước ngoài;

- Sở hữu 03 chứng chỉ chuyên môn quốc tế (Hoa Kỳ) về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây;

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 03 năm liên tục 2023-2025;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023 đến năm 2024;

- Cá nhân xuất sắc ngành dọc Viettel toàn cầu năm 2024;

- Danh hiệu Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu cấp cơ sở 2024.

Thanh Huyền
