Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tiến Trường

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC KINH DOANH - KHỞI NGHIỆP

nguyen-tien-truong.jpg

Họ tên: Nguyễn Tiến Trường

Năm sinh: 1990

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Công Ty TNHH TM VLXD Tiến Trường

Đơn vị giới thiệu: CLB Sao Vàng Đất Việt.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Công Ty TNHH TM VLXD Tiến Trường sản xuất và buôn bán hơn 400 sản phẩm, chuyên về vật liệu phụ trong ngành xây dựng, thể thao và thi công sân thể thao. Được Sao Vàng Đất Việt Định vị thương hiệu (200 tỷ);

- Doanh thu tăng đều theo từng năm. Cụ thể, năm 2025 đạt 200 tỷ, năm 2024 đạt 155 tỷ, năm 2023 đạt 150 tỷ;

- Là nhà phân phối độc quyền cho nhiều thương hiệu lớn. Sở hữu thương hiệu bóng TPICK độc quyền đã được Approved đạt chuẩn bóng thi đấu tại USA PICKLEU.

- Tạo công ăn việc làm cho 200 công nhân, trong đó có 80 người dân tộc Chăm;

- Giải thường Sao Đỏ - TOP100 Doanh nhân Trẻ tiêu biểu năm 2025;

- Giải thưởng SaoVàng Đất Việt 2024; TOP10 Doanh Nhân Trẻ Khởi Nghiệp Xuất Sắc 2024;

- Bằng khen - Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024;

- Tích cực quyên góp cho công tác xã hội địa phương và cả nước: Quyên góp 80.000.000 đ phong trào an sinh xã hội của Hiệp hội DN Hà Tĩnh phía Nam. Giúp đỡ bà con miền Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt: 100.000.000đ. Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung 200.000.000đ. Giúp đỡ bà con miền Bắc trong trận lũ lụt 2024: 100.000.0000. Góp tiền xây nhà tình nghĩa, góp cho UBND huyện Đức Thọ: 70.000.000đ.

Thanh Huyền
#Nguyễn Tiến Trường #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Sao Vàng Đất Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục