Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Tiến Trường

Họ tên: Nguyễn Tiến Trường Năm sinh: 1990 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Công Ty TNHH TM VLXD Tiến Trường Đơn vị giới thiệu: CLB Sao Vàng Đất Việt.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Công Ty TNHH TM VLXD Tiến Trường sản xuất và buôn bán hơn 400 sản phẩm, chuyên về vật liệu phụ trong ngành xây dựng, thể thao và thi công sân thể thao. Được Sao Vàng Đất Việt Định vị thương hiệu (200 tỷ);

- Doanh thu tăng đều theo từng năm. Cụ thể, năm 2025 đạt 200 tỷ, năm 2024 đạt 155 tỷ, năm 2023 đạt 150 tỷ;

- Là nhà phân phối độc quyền cho nhiều thương hiệu lớn. Sở hữu thương hiệu bóng TPICK độc quyền đã được Approved đạt chuẩn bóng thi đấu tại USA PICKLEU.

- Tạo công ăn việc làm cho 200 công nhân, trong đó có 80 người dân tộc Chăm;

- Giải thường Sao Đỏ - TOP100 Doanh nhân Trẻ tiêu biểu năm 2025;

- Giải thưởng SaoVàng Đất Việt 2024; TOP10 Doanh Nhân Trẻ Khởi Nghiệp Xuất Sắc 2024;

- Bằng khen - Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024;

- Tích cực quyên góp cho công tác xã hội địa phương và cả nước: Quyên góp 80.000.000 đ phong trào an sinh xã hội của Hiệp hội DN Hà Tĩnh phía Nam. Giúp đỡ bà con miền Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt: 100.000.000đ. Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung 200.000.000đ. Giúp đỡ bà con miền Bắc trong trận lũ lụt 2024: 100.000.0000. Góp tiền xây nhà tình nghĩa, góp cho UBND huyện Đức Thọ: 70.000.000đ.