Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tham dự chương trình có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lục.

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh, Tết trồng cây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững.

Anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại chương trình.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng phần quà ý nghĩa cho gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng 2 công trình thanh niên trên địa bàn xã Bình Lục.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; 2 công trình thanh niên (Hàng cây thanh niên và Vườn ươm của thanh niên) với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Ngay sau phát động, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tham gia trồng cây, gắn biển công trình và ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là hoạt động mở đầu cho một năm công tác mới mà còn khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ Ninh Bình trong việc chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.