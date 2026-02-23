Bạn trẻ vững tin hành trình xây dựng tương lai

Tiếp tục học tập nghiêm túc, giữ vững tinh thần phụng sự cộng đồng
Trong không khí hương xuân Bính Ngọ đong đầy, Bùi Quốc Hoàng (đang làm freelance trong lĩnh vực nhiếp ảnh) cho hay năm 2025 với bạn là một bước ngoặt rõ rệt trên hành trình theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp và trở thành phóng viên ảnh. Chàng trai tuổi 22 có cơ hội tác nghiệp ở những sự kiện trọng đại của đất nước như Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), 80 năm Quốc khánh (A80), Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc… Qua những hoạt động long trọng này, Hoàng được rèn luyện bản lĩnh tác nghiệp, kỷ luật thời gian và cách kể chuyện bằng hình ảnh trong những bối cảnh áp lực cao.
Điều quan trọng hơn với Hoàng là may mắn gặp được những người anh, người thầy đã cho nhiều bài học quý – từ tư duy chọn khoảnh khắc, xử lý ánh sáng, đến đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ cộng đồng. Trong năm 2025, Quốc Hoàng cũng hoàn thành nhiều sản phẩm báo chí ở các mảng đề tài khác nhau, được ghi nhận và đánh giá tích cực. Đây là động lực thôi thúc chàng trai tiếp bước trên hành trình đang đi.
Trong năm mới, Hoàng đặt mục tiêu nâng cấp chất lượng sản phẩm một cách toàn diện, cả ở dịch vụ media lẫn trong hoạt động báo chí. “Mình sẽ tập trung nâng cao kỹ thuật chụp, hậu kỳ, kể chuyện, làm việc với nhân vật, đồng thời xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp hơn để mỗi sản phẩm đều chỉn chu và có giá trị dài hạn”, Hoàng nói và cho biết bản thân cũng sẵn sàng đi xa, đi nhiều hơn để học hỏi, mở rộng trải nghiệm và đón nhận thử thách mới nhằm tạo ra thêm những tác phẩm được cộng đồng đón nhận và đóng góp thiết thực cho xã hội.
Cũng đi qua một năm rực rỡ, bạn Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, năm 2025 đánh dấu chặng đường đặc biệt trong hành trình học tập, nghiên cứu và trưởng thành khi cô bạn vinh dự được trao tặng hai danh hiệu đặc biệt: Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam và Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025.
Với Minh Anh, đây không chỉ là những thành tích của cá nhân, mà còn là sự ghi nhận và khẳng định dành cho những người trẻ đang kiên trì theo đuổi khoa học - công nghệ trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
“Những danh hiệu này là niềm tự hào, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm phải tiếp tục học tập nghiêm túc, lao động khoa học bền bỉ và giữ vững tinh thần phụng sự cộng đồng bằng chính chuyên môn của mình”, nữ sinh quê TPHCM chia sẻ.
Đổi mới, nâng cấp bản thân
Từ những bước đệm đầy phấn khởi vừa qua, bước sang năm 2026, nữ sinh Võ Ngọc Minh Anh đặt ra mục tiêu phát triển theo hướng AI liên ngành, lấy con người làm trung tâm. Cô mong muốn nâng cao năng lực chuyên môn ở mức sâu hơn, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hành vi, ngữ cảnh và tương tác linh hoạt trong môi trường thực tế. Minh Anh cũng định hướng tham gia nhiều hơn vào các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao, kết nối giữa khoa học dữ liệu, AI với các lĩnh vực như giáo dục, môi trường và chuyển đổi số đô thị.
Là một Công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM, Võ Ngọc Minh Anh kỳ vọng có thể đóng góp bằng cách tham gia các dự án công nghệ phục vụ cộng đồng, hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số tại thành phố, cũng như tiếp tục truyền cảm hứng học tập và nghiên cứu đến người trẻ. “Với mình, 2026 không chỉ là năm phát triển năng lực cá nhân, mà còn là năm củng cố trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên khoa học - công nghệ, nơi tri thức, sáng tạo và tinh thần dấn thân của người trẻ sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho thành phố và đất nước”, cô bạn bày tỏ.
Trong khi đó, điều vui mừng nhất trong năm qua với cô gái sinh năm 2000 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc là thi đậu cao học sau khi tốt nghiệp ngành dược hồi cuối năm 2023. Mới đây cô cũng đã nhận được chứng chỉ hành nghề sau 2 năm đi làm. Tuy nhiên, do thấy không phù hợp nên Trúc đã xin nghỉ việc.
Nửa năm qua, Trúc vừa đi học vừa tranh thủ đi dạy đồng thời theo đuổi niềm yêu thích với múa. Trong năm mới 2026, cô bạn bày tỏ quyết tâm đổi môi trường làm việc mới, chọn một công việc phục vụ được chuyên ngành đang học cũng như tìm kiếm trải nghiệm khác với hai năm trước.
Kiên cường bước tiếp
Sau những ngày đón Tết sum vầy cùng những người thân yêu, Nguyễn Bá Toàn (quê An Giang) đã bước vào guồng làm việc trong lĩnh vực IT ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Toàn bày tỏ cảm ơn một năm vừa qua dù trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nhưng bản thân vẫn kiên cường bước tiếp, theo đuổi ước mơ. Cậu bạn cũng trân trọng những người đã âm thầm đồng hành với mình trong những tháng năm khó khăn nhất của tuổi trẻ.
“Chúc những người con xa xứ vững vàng nơi đất khách, gặt hái nhiều thành công và bình an trên mỗi nẻo đường. Chúc những người ở lại quê nhà luôn an lành, sức khỏe dồi dào, trúng mùa trúng giá, công việc thuận lợi và cuộc sống ngập tràn niềm vui. Chúc cho tất cả chúng ta một năm mới thật nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc”, Bá Toàn chia sẻ.
Từng nhận học bổng Nâng bước thủ khoa của báo Tiền Phong năm 2020 và tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian sau đó, Nguyễn Bá Toàn đã luôn nỗ lực vươn lên thoát nghịch cảnh, khẳng định tinh thần, nghị lực vượt khó để chinh phục tri thức và xây đắp tương lai.