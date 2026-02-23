Bạn trẻ vững tin hành trình xây dựng tương lai

TPO - Bước qua một năm 2025 với nhiều biến động và cột mốc đáng nhớ, các bạn trẻ lấy đó làm niềm tin, động lực vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của đất nước bằng chính những kỹ năng chuyên môn cùng tinh thần phấn đấu, nâng tầm bản thân.

Tiếp tục học tập nghiêm túc, giữ vững tinh thần phụng sự cộng đồng

Trong không khí hương xuân Bính Ngọ đong đầy, Bùi Quốc Hoàng (đang làm freelance trong lĩnh vực nhiếp ảnh) cho hay năm 2025 với bạn là một bước ngoặt rõ rệt trên hành trình theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp và trở thành phóng viên ảnh. Chàng trai tuổi 22 có cơ hội tác nghiệp ở những sự kiện trọng đại của đất nước như Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), 80 năm Quốc khánh (A80), Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc… Qua những hoạt động long trọng này, Hoàng được rèn luyện bản lĩnh tác nghiệp, kỷ luật thời gian và cách kể chuyện bằng hình ảnh trong những bối cảnh áp lực cao.

Quốc Hoàng trong một lần tác nghiệp bằng flycam. Ảnh: NVCC

Trong năm 2025, Hoàng có dịp tác nghiệp cả Đại lễ A50 và A80. Ảnh: NVCC

Điều quan trọng hơn với Hoàng là may mắn gặp được những người anh, người thầy đã cho nhiều bài học quý – từ tư duy chọn khoảnh khắc, xử lý ánh sáng, đến đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ cộng đồng. Trong năm 2025, Quốc Hoàng cũng hoàn thành nhiều sản phẩm báo chí ở các mảng đề tài khác nhau, được ghi nhận và đánh giá tích cực. Đây là động lực thôi thúc chàng trai tiếp bước trên hành trình đang đi.

Trong năm mới, Hoàng đặt mục tiêu nâng cấp chất lượng sản phẩm một cách toàn diện, cả ở dịch vụ media lẫn trong hoạt động báo chí. “Mình sẽ tập trung nâng cao kỹ thuật chụp, hậu kỳ, kể chuyện, làm việc với nhân vật, đồng thời xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp hơn để mỗi sản phẩm đều chỉn chu và có giá trị dài hạn”, Hoàng nói và cho biết bản thân cũng sẵn sàng đi xa, đi nhiều hơn để học hỏi, mở rộng trải nghiệm và đón nhận thử thách mới nhằm tạo ra thêm những tác phẩm được cộng đồng đón nhận và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Cũng đi qua một năm rực rỡ, bạn Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, năm 2025 đánh dấu chặng đường đặc biệt trong hành trình học tập, nghiên cứu và trưởng thành khi cô bạn vinh dự được trao tặng hai danh hiệu đặc biệt: Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam và Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025.

Võ Ngọc Minh Anh đón nhận danh hiệu cao quý Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 ngày 1/1/2026 từ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Ảnh: Ngô Tùng

Với Minh Anh, đây không chỉ là những thành tích của cá nhân, mà còn là sự ghi nhận và khẳng định dành cho những người trẻ đang kiên trì theo đuổi khoa học - công nghệ trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

“Những danh hiệu này là niềm tự hào, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm phải tiếp tục học tập nghiêm túc, lao động khoa học bền bỉ và giữ vững tinh thần phụng sự cộng đồng bằng chính chuyên môn của mình”, nữ sinh quê TPHCM chia sẻ.

Đổi mới, nâng cấp bản thân

Từ những bước đệm đầy phấn khởi vừa qua, bước sang năm 2026, nữ sinh Võ Ngọc Minh Anh đặt ra mục tiêu phát triển theo hướng AI liên ngành, lấy con người làm trung tâm. Cô mong muốn nâng cao năng lực chuyên môn ở mức sâu hơn, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hành vi, ngữ cảnh và tương tác linh hoạt trong môi trường thực tế. Minh Anh cũng định hướng tham gia nhiều hơn vào các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao, kết nối giữa khoa học dữ liệu, AI với các lĩnh vực như giáo dục, môi trường và chuyển đổi số đô thị.

Minh Anh không ngừng tiếp thụ những kiến thức khoa học để làm hành trang phát triển bản thân cũng như giúp ích cộng đồng trong tương lai.

Là một Công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM, Võ Ngọc Minh Anh kỳ vọng có thể đóng góp bằng cách tham gia các dự án công nghệ phục vụ cộng đồng, hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số tại thành phố, cũng như tiếp tục truyền cảm hứng học tập và nghiên cứu đến người trẻ. “Với mình, 2026 không chỉ là năm phát triển năng lực cá nhân, mà còn là năm củng cố trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên khoa học - công nghệ, nơi tri thức, sáng tạo và tinh thần dấn thân của người trẻ sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho thành phố và đất nước”, cô bạn bày tỏ.

Trong khi đó, điều vui mừng nhất trong năm qua với cô gái sinh năm 2000 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc là thi đậu cao học sau khi tốt nghiệp ngành dược hồi cuối năm 2023. Mới đây cô cũng đã nhận được chứng chỉ hành nghề sau 2 năm đi làm. Tuy nhiên, do thấy không phù hợp nên Trúc đã xin nghỉ việc.

Thanh Trúc chuẩn bị tâm thế cho những trải nghiệm mới trong năm 2026.

Thanh Trúc cùng các bạn trong câu lạc bộ văn nghệ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành check-in dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ. Ảnh: Ngô Tùng

Nửa năm qua, Trúc vừa đi học vừa tranh thủ đi dạy đồng thời theo đuổi niềm yêu thích với múa. Trong năm mới 2026, cô bạn bày tỏ quyết tâm đổi môi trường làm việc mới, chọn một công việc phục vụ được chuyên ngành đang học cũng như tìm kiếm trải nghiệm khác với hai năm trước.