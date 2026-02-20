Nuôi lươn không bùn, thanh niên Hà Tĩnh thu về hơn 6 tỷ đồng mỗi năm

TPO - Anh Phạm Ngọc Dung ở Hà Tĩnh đã xây dựng trang trại nuôi lươn không bùn cho doanh thu hơn 6,6 tỷ đồng/năm. Với những đóng góp nổi bật trong sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp nông nghiệp, anh đã được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025.

Mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp

Những ngày cuối năm, anh Phạm Ngọc Dung (SN 1990, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) vừa tất bật hoàn thiện các đơn hàng lươn thương phẩm phục vụ thị trường, vừa tranh thủ thời gian trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn không bùn cho nhiều thanh niên ở các địa bàn khác.

Mặc dù không xuất thân từ nông nghiệp, nhưng anh Dung đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi thành công với mô hình nuôi lươn không bùn siêu thâm canh trong bể composite. Hiện nay anh đã xây dựng được hệ thống nuôi lươn quy mô lớn, cho doanh thu hơn 6,6 tỷ đồng mỗi năm, trở thành mô hình nông nghiệp hiện đại tiêu biểu của địa phương.

Cận cảnh quy mô nuôi lươn không bùn. Clip: Hoài Nam

Anh Dung chia sẻ, trước khi bén duyên với mô hình nuôi lươn, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau như kinh doanh xe máy, buôn bán hàng hóa, bán bia. Có nhiều năm gắn bó với nghề kinh doanh giúp anh có nguồn thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, từ mong muốn làm giàu bền vững và tạo ra giá trị lâu dài từ nông nghiệp đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới.

Vào năm 2019, trong khi vẫn làm nhân viên kinh doanh bia, anh Dung bắt đầu thử nghiệm nuôi lươn không bùn và hiện là mô hình còn khá xa lạ tại Hà Tĩnh.

Phạm Ngọc Dung thành công với mô hình nuôi lươn không bùn.

“Thời điểm đó chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi đã chủ động vào các tỉnh thành ở phía Nam để học hỏi thêm cách nuôi. Sau khi được chỉ dạy kỹ thuật nuôi lươn, tôi đã đầu tư 5 bể nuôi với 2 vạn con giống, tổng chi phí ban đầu khoảng 20 triệu đồng”, anh Dung chia sẻ. Giai đoạn khởi đầu của mô hình gặp rất nhiều trở ngại. Do thiếu kinh nghiệm thực tế, hệ thống kỹ thuật chưa hoàn thiện, lươn nuôi thường xuyên mắc các bệnh về đường ruột và hô hấp, tỷ lệ hao hụt cao, có thời điểm gần như không có lãi.

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, anh Dung kiên trì theo dõi từng khâu, chủ động điều chỉnh quy trình chăm sóc, học cách kiểm soát chất lượng nước, nhiệt độ và phòng trừ dịch bệnh. Qua mỗi lần thất bại, anh tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, từng bước hoàn thiện kỹ thuật nuôi.

Mô hình nuôi lươn không bùn siêu thâm canh trong bể composite.

Sau khoảng hai năm kiên trì thử nghiệm và điều chỉnh, mô hình bắt đầu cho hiệu quả rõ rệt, sản lượng và chất lượng lươn ổn định hơn, mở ra hướng phát triển bền vững. Từ nền tảng đó, anh Dung mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất.

Doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng/năm

Hiện nay, anh Dung đã xây dựng 3 khu nuôi lươn với tổng diện tích hơn 5.000m², gồm 100 bể nhựa composite đặt tại phường Hà Huy Tập và xã Hà Linh. Hệ thống nuôi được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước sạch, giúp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường và đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm.

Mỗi năm, trang trại của anh Phạm Ngọc Dung cung ứng ra thị trường khoảng 60 - 70 tấn lươn thương phẩm, với giá bán bình quân 100.000 đồng/kg, chủ yếu tiêu thụ tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Bên cạnh lươn thịt, anh còn cung cấp khoảng 3 triệu con giống mỗi năm, giá từ 3.000 - 4.000 đồng/con, đồng thời kinh doanh thức ăn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ đầu ra cho người nuôi, góp phần nhân rộng mô hình nuôi lươn không bùn trên địa bàn.

Anh Phạm Ngọc Dung đã vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025.

Nhờ tổ chức sản xuất bài bản, mô hình nuôi lươn không bùn của anh Dung hiện mang lại doanh thu khoảng 6,6 tỷ đồng mỗi năm, với tỷ lệ lợi nhuận ước đạt 40%, được đánh giá là mô hình nuôi lươn theo hướng hữu cơ có quy mô lớn nhất tại Hà Tĩnh thời điểm hiện nay.

Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế cho gia đình, trang trại của anh còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 5 – 7 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra anh Dung còn trực tiếp hỗ trợ giống và kỹ thuật cho hơn 50 hộ dân tại Hà Tĩnh và Nghệ An, góp phần nhân rộng mô hình nuôi lươn không bùn. Nhiều hộ nuôi cho biết, nhờ được hướng dẫn sát sao từ khâu kiểm soát nhiệt độ nước, điều chỉnh thức ăn đến theo dõi sức khỏe đàn lươn, việc sản xuất dần đi vào ổn định và mang lại hiệu quả.

Anh Dung được đánh giá là thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp.

Với những đóng góp nổi bật trong sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp nông nghiệp, anh Phạm Ngọc Dung đã vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025.

Anh Trương Quang Tuấn - Bí thư Đoàn phường Hà Huy Tập cho biết, anh Phạm Ngọc Dung là cán bộ Đoàn năng động, có tinh thần trách nhiệm cao. "Sau gần 2 năm triển khai mô hình nuôi lươn không bùn theo hướng thử nghiệm, khi thấy hiệu quả rõ rệt, anh Dung mới quyết định đầu tư mở rộng quy mô và luôn nhận được sự đồng hành của tổ chức Đoàn địa phương. Đây là thanh niên trẻ dám nghĩ, dám làm, kiên trì theo đuổi hướng sản xuất mới trong nông nghiệp. Mô hình của anh không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động tại chỗ. Thời gian tới, Đoàn phường mong muốn tiếp tục giới thiệu, nhân rộng mô hình này để đoàn viên, thanh niên và người dân học tập, phát triển kinh tế bền vững", anh Trương Quang Tuấn đánh giá.