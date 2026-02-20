'Sao Tháng Giêng' và hành trình 'khai mỏ' tri thức, kết nối ở xứ sở Kangaroo

TPO - "Sao Tháng Giêng" Trần Bình Minh sở hữu thành tích học tập đáng nể với các công trình nghiên cứu ứng dụng AI tại Đại học Sydney (Australia) và tích cực gắn bó, cống hiến trong phong trào sinh viên Việt Nam tại xứ sở Kangaroo.

Từ "cái nôi" chuyên Lý đến Đại học Sydney

Trước khi trở thành du học sinh, Trần Bình Minh vốn là sinh viên chuyên Vật lý, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Trong thời gian học phổ thông, Minh tích cực tham gia hoạt động Đoàn – phong trào học sinh; là Bí thư Chi đoàn và Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn của trường. Cậu được nhà trường và tổ chức Đoàn ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

Cậu sớm bộc lộ tư duy logic và yêu thích tìm hiểu các thiết bị điện tử, nhất là cách công nghệ vận hành trong đời sống. Càng tìm hiểu, cậu càng nhận thức rõ vai trò then chốt của công nghệ thông tin đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ.

Với mục tiêu xây dựng năng lực chuyên môn bài bản để đóng góp cho nước nhà, Minh đã chọn Đại học Sydney – ngôi trường danh giá với yêu cầu học thuật khắt khe làm bến đỗ. Bằng sự chuẩn bị nghiêm túc và nền tảng kiến thức vững chắc, cậu không chỉ trúng tuyển mà còn xuất sắc giành Học bổng Quốc tế (Sydney International Student Award).

Minh hiện là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Khoa học Máy tính, Đại học Sydney - ngôi trường hàng đầu xứ sở Kangaroo.

Trần Bình Minh là sinh viên ngành Khoa học Máy tính, Đại học Sydney. Ảnh: NVCC

Tại xứ người, Trần Bình Minh xác định việc học và nghiên cứu là nhiệm vụ trung tâm, tận dụng các khung giờ cố định mỗi ngày để đọc tài liệu và chạy thí nghiệm; tích cực tham gia các diễn đàn học thuật.

Thành quả của sự kỷ luật ấy là những dấu ấn đậm nét trong nghiên cứu khoa học. Minh đã triển khai thành công 2 đề tài nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán mối liên kết giữa RNA dài không mã hoá (lncRNA) và bệnh học. Các kết quả này đã được công nhận và công bố trên các tạp chí, hội nghị uy tín trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, cậu có bài tham luận "Sức mạnh kết nối tri thức Việt Nam - Khát vọng của người trẻ trong Mạng lưới sinh viên điện toán đám mây, dữ liệu lớn và lượng tử” được báo cáo tại Hội thảo khoa học sinh viên về điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Trần Bình Minh nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng﻿ năm 2025 cấp Trung ương. Ảnh: NVCC

Thủ lĩnh sinh viên và sứ mệnh "người thắp lửa"

Trần Bình Minh là cán bộ Hội năng nổ với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia và Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại New South Wales.

"Hội không chỉ là nơi tổ chức sự kiện, còn là cấu trúc kết nối – tập hợp, tạo môi trường để sinh viên phát triển, hỗ trợ nhau và hướng về cộng đồng, quê hương", Minh nói.

Là một cán bộ Hội, Minh cho hay luôn xác định đóng góp thiết thực nhất là làm “cầu nối” tri thức và nguồn lực.

Cụ thể, duy trì, phát triển mạng lưới sinh viên Việt Nam tại Australia; thúc đẩy tinh thần học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp và các chương trình hợp tác để hình thành các dự án có giá trị; lan tỏa hình ảnh sinh viên Việt Nam bản lĩnh, hội nhập, tôn trọng pháp luật sở tại, giữ gìn bản sắc và trách nhiệm với đất nước.

Đồng thời, tích lũy tri thức và kinh nghiệm quốc tế để sẵn sàng đóng góp bằng chuyên môn, bằng các hợp tác học thuật – công nghệ và bằng những sáng kiến hướng về Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Theo Minh, làm công tác Hội ở một đất nước rộng lớn như Australia, thách thức lớn nhất là cân đối thời gian và khoảng cách địa lý giữa các bang.

Để giải bài toán này, cậu cùng các cộng sự đã linh hoạt triển khai mô hình kết hợp trực tuyến – trực tiếp, phân bổ hoạt động theo cụm trường và xây dựng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt.

Đến nay, Minh cùng Ban Chấp hành Hội tại Australia đã duy trì nhiều hoạt động có tính lan tỏa, vừa tạo môi trường phát triển năng lực, vừa tăng sự gắn kết giữa các hội viên; xây dựng tinh thần cộng đồng và bản sắc văn hóa Việt Nam. Tiêu biểu có, cuộc thi nghiên cứu khoa học Aurora, cuộc thi tìm kiếm tài năng UAVS Got Talent.

Tôi luôn xác định học và nghiên cứu là nhiệm vụ trung tâm, công tác Hội là môi trường rèn luyện năng lực tổ chức và kết nối cộng đồng. Vì vậy, tôi chủ động xây dựng kế hoạch theo tuần/tháng, chia rõ giai đoạn cao điểm học tập – thi cử và giai đoạn triển khai sự kiện; ưu tiên các đầu việc theo mức độ cấp thiết, và duy trì kỷ luật về thời gian", Trần Bình Minh.

Trần Bình Minh (trái ảnh) hưởng ứng hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức. Ảnh: NVCC

Trong năm 2026, Trần Bình Minh cho hay đặt mục tiêu tiếp tục phát huy những thành tựu và truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia; đồng thời trung tối đa cho học tập và nghiên cứu để xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, hướng tới mục tiêu học lên tiến sĩ.

"Về dài hạn, tôi muốn tích lũy đủ tri thức và trải nghiệm chuyên môn để có thể quay trở về, đóng góp bằng năng lực khoa học – công nghệ cho sự phát triển của quê hương và đất nước", cậu bày tỏ.