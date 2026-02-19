Hành trang người trẻ vào kỷ nguyên vươn mình

TP - Bước vào thời kỳ vươn mình mạnh mẽ của đất nước, những người trẻ Việt gắn bó ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng mang một tâm thế tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Họ chủ động trang bị hành trang để lĩnh ấn vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, kiến tạo giá trị bền vững và khẳng định thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Tiến sĩ Trần Tuấn Sang - Viện nghiên cứu công nghệ lượng tử và tiên tiến Queensland (QUATRI), Đại học Griffith, Úc: Giữ vững những giá trị cốt lõi của dân tộc

Sự thay đổi lớn nhất của Việt Nam hôm nay không nằm ở những tòa nhà cao tầng hay những con số tăng trưởng, mà nằm ở sự thay đổi trong “tư thế” của con người Việt Nam. Thế giới từng chỉ biết đến Việt Nam qua chiến tranh, nay chúng ta đã trở thành điểm đến của đầu tư, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và một xã hội trẻ đang chuyển mình hội nhập mạnh mẽ.

Tôi đã đi rất nhiều nước, nhưng hiếm nơi nào thấy dồi dào “năng lượng” như ở Việt Nam. Sức trẻ của Việt Nam không chỉ nằm ở dân số trẻ, mà ở tinh thần cải cách, sẵn sàng đổi mới và hội nhập. Năng lượng trẻ đó chính là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển năng động của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội đôi khi trở thành cái loa phóng thanh của những điều xấu xí, khát vọng phát triển chỉ thực sự bền vững khi chúng ta giữ vững những giá trị cốt lõi của dân tộc. Đó trước hết là tinh thần nhân văn để công nghệ lan tỏa yêu thương và phục vụ con người giống như cách chúng ta hỗ trợ nhau trong khó khăn, thiên tai bão lũ. Và chính từ truyền thống hiếu học, trân trọng tri thức, giúp chúng ta thấu hiểu về lịch sử và các giá trị truyền thống để mỗi bước tiến về kinh tế hay công nghệ đều phản chiếu được chiều sâu văn hóa dân tộc

Khi con người còn được đặt ở trung tâm, gia đình còn là gốc rễ và tri thức được trân quý, thì khát vọng phát triển của dân tộc sẽ không chỉ mạnh mẽ, mà còn sâu sắc và có bản sắc riêng. Để khát vọng phát triển trở thành hành động, đột phá then chốt nhất chính là xây dựng “niềm tin”. Niềm tin vào một xã hội minh bạch và công bằng, niềm tin vào một thể chế ổn định và Chính phủ phục vụ, và cả niềm tin rằng nỗ lực cống hiến sẽ được ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển.

Qua nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài, tôi nhận thấy chính niềm tin vào một thể chế công bằng và ổn định chính là yếu tố quyết định việc người dân, doanh nghiệp và trí thức dám đầu tư, dám đổi mới và dấn thân lâu dài.

PGS.TS Trần Thị Như Hoa - Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022: Cùng kiến tạo dòng chảy cho mùa Xuân mới

Ở góc nhìn của một nhà khoa học trẻ, tôi luôn cho rằng đóng góp cho xã hội không phải là điều gì quá xa vời hay trừu tượng, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất cụ thể trong cách làm nghề mỗi ngày.

Trước hết, đó là làm khoa học một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, giữ vững chuẩn mực trung thực trong nghiên cứu và kiên trì theo đuổi những giá trị học thuật thực chất. Mỗi công trình, mỗi kết quả nghiên cứu, dù lớn hay nhỏ, đều cần hướng tới đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển lâu dài của đất nước.

Một phương diện khác mà tôi luôn trăn trở là làm sao để khoa học gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn đời sống. Thông qua việc kết nối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội, các kết quả nghiên cứu cần được chuyển hóa thành giải pháp cụ thể, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong các lĩnh vực như môi trường, y tế, giáo dục hay công nghệ.

“Trong dòng chảy của mùa Xuân mới, mỗi đóng góp dù nhỏ, nếu được đặt đúng chỗ và hướng tới lợi ích chung, đều có thể trở thành một phần của sức mạnh bền bỉ, góp phần kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho quốc gia”. PGS.TS Trần Thị Như Hoa

Là một trí thức trẻ, tôi luôn tự nhắc mình rằng trách nhiệm xã hội không chỉ gói gọn trong phòng thí nghiệm hay giảng đường. Làm khoa học nghiêm túc và trung thực là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Người trí thức trẻ cần quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước, chủ động đóng góp tiếng nói khoa học, lan tỏa tri thức đúng đắn tới cộng đồng và sẵn sàng tham gia giải quyết các thách thức xã hội trong phạm vi khả năng của mình.

Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi suốt đời và sẵn sàng hợp tác, kết nối với các lực lượng khác trong xã hội là những giá trị tôi luôn coi trọng. Bởi lẽ, trong dòng chảy của mùa Xuân mới, mỗi đóng góp dù nhỏ, nếu được đặt đúng chỗ và hướng tới lợi ích chung, đều có thể trở thành một phần của sức mạnh bền bỉ, góp phần kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho quốc gia.

Bạn Chu Hoa Bảo Trâm - “Sinh viên 5 tốt”, ĐH Ngoại thương: Làm chủ công nghệ, ngoại ngữ

Trong kỷ nguyên mới của đất nước, người trẻ với khả năng tiếp cận tri thức hiện đại, làm chủ công nghệ, tư duy mở, có vai trò chủ thể trung tâm và tiên phong trong tiến trình đổi mới kiến tạo tương lai. Để phát huy trọn vẹn vai trò này, người trẻ phải hội tụ đầy đủ bản lĩnh dấn thân, trách nhiệm và tinh thần cống hiến đối với cộng đồng, quốc gia. Chủ động vươn lên làm chủ công nghệ, ngoại ngữ và tư duy toàn cầu; cùng sự trân trọng, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc theo tinh thần “hoà nhập, không hòa tan”.

Tôi tin rằng, chuẩn bị nghiêm túc, bài bản về tâm thế chủ động, cùng hành trang cần thiết của thời kỳ công nghệ số và hội nhập là cách để bản thân không thụ động chờ cơ hội đến, sẵn sàng đối diện thử thách và vượt qua. Nỗ lực, bền bỉ hoàn thành thật tốt từ những việc nhỏ hữu ích, ý nghĩa trước khi thực hiện những hành động lớn lao, để đóng góp nhiều giá trị lâu dài cho xã hội.

Là một sinh viên, tôi vẫn xác định nhiệm vụ rèn luyện và học tập là trung tâm. Tôi sẽ tập trung củng cố nền tảng kiến thức và kỹ năng, chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động học thuật; tham gia chương trình, phong trào do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. Việc học tập nghiêm túc, có định hướng để hoàn thành chương trình đào tạo, quan trọng hơn để tham gia góp sức trẻ, sáng tạo cho xã hội, đất nước.

Anh Hoàng Khắc Hiếu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024, Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng công ty GPDN Viettel: Chủ động đổi mới cách tiếp cận công việc

Năm 2026 sẽ là giai đoạn đất nước tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực quan trọng cho phát triển. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội cho người trẻ làm công nghệ được tham gia trực tiếp vào các dự án lớn, có ý nghĩa thực tiễn cao, gắn với công tác quản lý, điều hành và phục vụ đời sống xã hội. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng thách thức, nhất là áp lực về tiến độ, chất lượng sản phẩm, tính ổn định, an toàn và khả năng thích ứng nhanh trước sự thay đổi liên tục của công nghệ.

Với bản thân tôi, để sẵn sàng cho giai đoạn này, điều quan trọng nhất là giữ tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, làm chắc từng việc cụ thể, bám sát thực tế triển khai. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chủ động đổi mới trong cách tiếp cận công việc, qua đó đóng góp tốt hơn cho nhiệm vụ chung và cho quá trình chuyển đổi số của đất nước.

Mục tiêu nghiên cứu của tôi trong năm 2026 là nâng cao hiệu quả triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn thông qua việc đổi mới cách làm và mô hình tổ chức. Trọng tâm là nghiên cứu các phương pháp thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và cách thức triển khai, điều phối dự án.

Bên cạnh đó, tôi quan tâm nghiên cứu việc khai thác dữ liệu, tự động hóa và ứng dụng AI ở mức phù hợp, coi đây là công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý, giám sát và ra quyết định. Thông qua đó, tôi mong muốn góp phần sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, giảm áp lực cho con người và bảo đảm chất lượng bền vững cho các sản phẩm, giải pháp trong quá trình chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Trung Tính - Giải thưởng Lương Định Của 2025, Giám đốc công ty Alpha Amin (Đồng Tháp): Tạo giá trị bền vững cho hệ sinh thái nông nghiệp

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới mở ra nhiều cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là những mô hình nông nghiệp mới, sáng tạo và có hàm lượng khoa học công nghệ.

Điều này càng rõ ràng hơn khi Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Thị trường cũng thay đổi mạnh mẽ, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững.

Những người trẻ muốn đi đường dài với nông nghiệp cần chủ động trang bị hành trang kiến thức, kỹ năng chuyên môn và công nghệ, cũng như hiểu biết pháp luật. Xác định tâm thế chọn được hướng đi khác biệt dựa trên khoa học công nghệ, giá trị thực và giải quyết những vấn đề cụ thể của sản xuất; học hỏi và đồng hành với bà con nông dân… Những hành trang, tâm thế này sẽ giúp người trẻ nắm bắt được cơ hội thành công, cũng như vượt qua những thách thức thường có của lĩnh vực nông nghiệp.

Đối với bản thân, tôi chú trọng trang bị hành trang về kiến thức khoa học và công nghệ, nhất là lĩnh vực sinh học, vi sinh và giải pháp thay thế kháng sinh. Bên cạnh đó là tư duy quản trị và đổi mới sáng tạo, cập nhật xu hướng chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn hoá sản xuất; bản lĩnh và sự kiên trì.

Tôi luôn xác định mục tiêu phát triển của công ty không chỉ tăng trưởng doanh thu mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị bền vững cho hệ sinh thái nông nghiệp. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp sinh học, hữu cơ, đặc biệt là các sản phẩm thay thế kháng sinh trong chăn nuôi - thủy sản, giúp giảm chi phí, tăng sức đề kháng cho vật nuôi và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi sẽ đồng hành sâu hơn với bà con nông dân trong việc hướng dẫn, chuyển giao quy trình, kiến thức và tư duy sản xuất an toàn, hiệu quả. Xây dựng Alpha Amin trở thành một doanh nghiệp nông nghiệp khoa học – công nghệ, có nền tảng sở hữu trí tuệ, minh bạch và sẵn sàng hợp tác với các viện, trường, chuyên gia trong và ngoài nước.

Tôi tin rằng, khi doanh nghiệp, nông dân và khoa học cùng đi chung một con đường, chúng ta hoàn toàn có thể góp phần giải những bài toán lớn của nông nghiệp Việt Nam, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững và có giá trị cao trong tương lai.