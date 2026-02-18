Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bé gái 8 tuổi ở Trung Quốc đi bộ hơn 120 km về quê ăn Tết

Tú Oanh

TPO - Bé gái 8 tuổi ở tỉnh Hồ Nam gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc khi đi bộ hơn 120 km trong 5 ngày để về quê ăn Tết.

163 đưa tin thời gian qua, bé gái 8 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, trở thành hiện tượng mạng khi đi bộ hơn 120 km về quê ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo tờ Tiêu Tương Thần Báo, bé gái xuất phát từ khu Mai Khê Hồ ở thành phố Trường Sa (thành phố đông nhất của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) về quê ở Liên Nguyên (cùng tỉnh).

Đồng hành cùng bé gái có cha mẹ. Họ thay phiên nhau đồng hành cùng con gái: Một người đi bộ theo sát để chăm sóc, người còn lại lái xe đảm nhiệm hậu cần, bao gồm sắp xếp chỗ ở và ăn uống.

di-bo.jpg
Bé gái 8 tuổi đi bộ hơn 120 km về quê ăn Tết.

Người mẹ cho biết hành trình này xuất phát từ mong muốn của con gái. Trên đường đi, ngay cả gặp phải trời tuyết hay mưa, cô bé không hề bỏ cuộc. Khi cha mẹ khuyên nên dừng lại, cô bé còn cười từ chối.

Video do phụ huynh ghi lại cho thấy bé gái đeo chiếc ba lô nhỏ, vừa đi bộ vừa thỉnh thoảng ngồi xổm trêu chó ven đường, cho gà thả rông ăn, thậm chí còn tiện tay đào bới đất.

Đây không phải lần đầu tiên cô bé thử thách đi bộ về quê. Cô bé từng hai lần đi thử vào năm 6 và 7 tuổi nhưng đều không thành công. Lần đầu, hành trình phải dừng lại do gặp mưa lớn đột ngột. Lần khác, cô bé phải bỏ cuộc vì bị bong gân ở chân.

Bất chấp điều đó, bé gái vẫn kiên quyết muốn đi lại lần nữa. Trước yêu cầu mạnh mẽ của con, cha mẹ chỉ còn cách ủng hộ. Cuối cùng, gia đình 3 người cũng hoàn thành trọn vẹn hành trình trong 5 ngày.

Câu chuyện của bé gái trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội xứ Trung.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự nể phục trước ý chí kiên định và bền bỉ của cô bé, không ngại điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, số khác đặt ra câu hỏi liệu có nên tung hô cho kiểu “hành trình về quê ăn Tết gian khổ” này không.

Có ý kiến chỉ ra, 8 là độ tuổi cần được nắm tay qua đường, chứ không phải trở thành “chiến binh nhí” mang vác hành lý và đi bộ quãng đường mà đến người lớn còn phải chùn chân.

“Sự quyết tâm của trẻ em đáng được khích lệ, nhưng an toàn và sức khỏe phải được đặt lên trên hết. 120 km là thử thách nặng nề ngay cả với người lớn, huống chi một đứa trẻ mới vào tiểu học. Đường trơn trượt vì mưa tuyết, kiệt sức, rủi ro do nhiệt độ thấp… là những mối nguy không thể bỏ qua chỉ bằng câu nói ‘con muốn đi’. Dù cha mẹ có đồng hành, nghe có vẻ chu đáo, nhưng thực chất là coi sự bốc đồng nhất thời thành cuộc thử nghiệm rèn luyện ý chí. Đừng nhầm lẫn sự bướng bỉnh của trẻ con với thành công trong giáo dục. Đôi khi, một lời ‘không được’ đầy dịu dàng còn có trách nhiệm hơn cả sự ‘ủng hộ’ mù quáng”, một người bày tỏ.

image.jpg
Một số ý kiến cho rằng để đứa trẻ 8 tuổi đi bộ hơn 120 km trong điều kiện thời tiết thất thường là nguy hiểm, không nên khuyến khích.
Tú Oanh
