Nam thanh niên đi bộ gần 1.400 km về quê ăn Tết

TPO - Một thanh niên Trung Quốc quyết tâm đi bộ về quê ăn Tết. Anh mất hơn 1 tháng để chinh phục quãng đường gần 1.400 km.

163 đưa tin Vương Miêu (sinh năm 1995), đến từ thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã livestream hành trình đi bộ từ Thượng Hải về quê ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ, với quãng đường gần 1.400 km.

Động lực ban đầu cho hành trình đi bộ này bắt nguồn từ lời cảnh báo về sức khỏe. Do sinh hoạt và ăn uống thất thường trong thời gian dài, Vương Miêu thường xuyên bị viêm tụy. Bác sĩ nhiều lần dặn anh phải chăm chỉ vận động hơn. Một lần, tình cờ lướt thấy video đi bộ đường dài của blogger trên mạng, anh nảy ra ý nghĩ táo bạo: “Hay là đi bộ về quê ăn Tết?”.

Vương Miêu quyết tâm vượt quãng đường gần 1.400 km về quê ăn Tết để giảm cân.

Nghĩ là làm, Vương Miêu xin nghỉ phép ở công ty, rồi lặng lẽ khởi hành từ quận Tĩnh An, Thượng Hải, vào ngày 1/1/2026. Hành lý mang theo có lều, pin sạc dự phòng, dây thừng… với tổng trọng lượng khoảng 11,5 kg. Vương đặt mục tiêu hoàn thành quãng đường về nhà trong vòng 40 ngày và giảm được 20 kg.

Gian khổ của chuyến đi vượt qua tưởng tượng của anh Vương. Trong ngày đầu tiên, đi bộ quãng đường 32 km khiến anh đau chân dữ dội. Đêm khuya nằm nghỉ, anh đã muốn bỏ cuộc. Chỗ ngủ tạm bợ, anh còn phải đối mặt với hậu quả của sự thiếu chuẩn bị là sạc dự phòng cạn kiệt dẫn đến mất liên lạc giữa vùng hoang dã, không có túi ngủ giữ ấm, chỉ có thể cuộn chặt quần áo ngủ giữa tiết trời mùa đông giá rét.

“Kẻ thù” khó chống chọi nhất trong hành trình này là sự cô đơn, cảm nhận rõ nhất khi đi qua những đoạn đường đèo quanh núi, không có người, chỉ một mình anh với thiên nhiên.

Anh Vương thường dùng điện thoại ghi lại những điều trải qua suốt hành trình dài. Ban đầu, anh chỉ muốn lưu giữ sự thay đổi của bản thân, nhưng không ngờ nhận được sự quan tâm và cổ vũ từ cộng đồng mạng.

Sự đồng hành từ xa của cư dân mạng trở thành điểm tựa để anh tiếp tục. Trong các video ngắn, tính cách khiêm nhường, nụ cười rụt rè của anh tạo được thiện cảm với nhiều người. Tổng lượt “thích” anh nhận được vượt hơn 164.000, kèm theo vô số những bình luận khích lệ.

Không chỉ là sự cổ vũ về mặt tinh thần trên mạng, anh Vương còn nhận được sự giúp đỡ ngoài thế giới thực. Anh được tặng đồ ăn, nước uống, rồi mời về nhà tắm rửa và nghỉ lại. Có tài xế lạ tặng anh đồ ăn vặt sau khi thấy câu chuyện của anh trên mạng xã hội và tỏ ra ngưỡng mộ.

Nhờ những thiện ý bất ngờ đó, anh Vương dần thích nghi với hoàn cảnh. Từ ngày thứ 9, anh tăng tốc độ lên 40 km/ngày.

Chiếc lều tạm bợ mà anh Vương dùng để ngủ trong suốt hành trình đi bộ.

Trải qua 36 ngày dầm mưa dãi nắng, mòn hai đôi giày, anh Vương chinh phục thành công quãng đường gần 1.400 km, đặt chân đến quê nhà ở thị trấn Cao Bình, huyện Kiến Thủy (Ân Thi).

Nghe tin Vương Miêu sắp về, cha anh là ông Vương Khải Vĩ đã sớm cùng họ hàng đứng chờ trên bờ tường trước nhà. Ông không thể kìm được đỏ hoe mắt xúc động khi thấy bóng dáng con trai từ xa nhưng gầy gò hơn trước. Muôn vàn từ ngữ muốn nói chỉ chốt lại bằng câu: “Về là tốt rồi!”. Ông còn chuẩn bị sẵn món lạp xưởng nhà làm mà con trai yêu thích.

Theo 163, anh Vương được cha một mình nuôi lớn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc anh phải rời quê mưu sinh từ năm 15-16 tuổi.

Người cô Vương Đình Trân cũng rơi nước mắt khi thấy cháu trai phong trần trở về. Bà chia sẻ: “Nửa tháng trước khi biết chuyện Vương Miêu đi bộ về nhà, tôi thấy khó tin và tự hỏi liệu xa thế nó có chịu nổi không? Nhưng khi thấy nó thực sự đi bộ về nhà, tôi vừa khâm phục vừa xót xa. Tinh thần này đáng được tán dương”.

Cha Vương nấu sẵn cả bàn thức ăn đầy ắp chào đón con trai trở về.

Ngày 6/2, trả lời phỏng vấn tờ Jiupai News, anh Vương cho biết trước khi bắt đầu đi bộ nặng khoảng 92,5 kg, hiện giảm được 13,5 kg. Dù chưa đạt mục tiêu ban đầu, anh cho biết tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt so với trước đây.

Anh chia sẻ thêm vì là người mới hoàn toàn trong bộ môn đi bộ đường dài, anh chuẩn bị nhiều kiến thức cho chuyến đi nhưng vẫn gặp nhiều thách thức. Suốt hành trình, anh đi theo chỉ dẫn định vị trên điện thoại. Mỗi ngày đi bộ từ 30-40 km. Trong suốt chuyến đi, anh ngủ lều tổng cộng 10 lần, băng qua 5 tỉnh - Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Hồ Bắc.

Anh Vương nhấn mạnh thông qua hành trình đi bộ, anh nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Hiện tại, cân nặng của anh vẫn chưa đạt mức lý tưởng. Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ tiếp tục thử sức với những chuyến đi bộ đường dài khác.

“Tôi thấy đây là việc đáng tự hào, hoàn thành điều mà đa số người không dám làm hoặc không thể làm”, anh nói.