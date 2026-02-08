Chuyến xe mùa xuân miễn phí đưa sinh viên về quê đón Tết

TPO - Sáng 7/2 (nhằm 20 tháng Chạp), sân trường Đại học Đồng Tháp rộn ràng khi “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy 2026” chính thức lăn bánh, chở hơn 100 em sinh viên về quê Cà Mau đón Tết cùng gia đình. Đây là năm thứ 11 liên tiếp chương trình được tổ chức nhằm san sẻ khó khăn cùng sinh viên dịp Tết đến, xuân về.

Giữa bộn bề lo toan những ngày cuối năm, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện đưa các bạn sinh viên lên xe trở nên ấm áp.

Anh Nguyễn Trí Túc - Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Tháp cho biết, mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ chở các bạn về quê, còn mang theo sự quan tâm sâu sắc của Nhà trường và tấm lòng sẻ chia từ các đơn vị đồng hành. Năm nay, các tuyến xe được phân bổ rộng khắp, từ hành trình về miền biên viễn Tây Ninh, Bình Phước cho đến những dải đất tận cùng của Tổ quốc như Bạc Liêu và Cà Mau.

Trong đời sinh viên, niềm hạnh phúc lớn nhất mỗi dịp cuối năm là trở về quê đón Tết cùng gia đình. Thế nhưng với nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chi phí đi lại tăng cao vào ngày Tết luôn là một trở ngại lớn. Thấu hiểu điều đó, năm 2026 ghi dấu cột mốc lần thứ 11 Trường Đại học Đồng Tháp vẫn duy trì chương trình “Chuyến xe mùa xuân”.

Đứng trước chuyến xe khởi hành đi tuyến Bạc Liêu - Cà Mau, sinh viên Đào Duy Khánh (lớp Đại học Sư phạm Văn 25B) không giấu được sự xúc động. Với Khánh, đây là một món quà tinh thần vô giá từ nhà trường, giúp bạn vơi bớt gánh nặng kinh tế để yên tâm đón một cái Tết trọn vẹn.

Các bạn sinh viên háo hức trên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết﻿.

Cùng chung cảm xúc ấy, bạn Nguyễn Thị Hữu (sinh viên lớp Đại học Sư phạm Văn 22B) chia sẻ: “Khi tham gia chuyến xe, em cảm thấy rất phấn khởi và tự hào về truyền thống của trường mình. Ở một môi trường đầy những hành động nhân văn như vậy, em không chỉ được dạy dỗ về con chữ mà còn được học cách biết yêu thương và chia sẻ”.

'Chuyến xe mùa xuân' lăn bánh đưa hơn 1.500 sinh viên, người lao động về quê đón Tết

Sáng 7/2, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, đã diễn ra chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” năm 2026, tiễn hơn 1.500 sinh viên, người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo TPHCM, Thành Đoàn và các đơn vị tặng tượng trưng những tấm vé nghĩa tình đến các bạn sinh viên tham gia chương trình.

Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nhiều cá nhân, đơn vị.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, trong năm qua, trước những tác động của thiên tai, lũ lụt tại nhiều địa phương trên cả nước, không ít gia đình đã không thể có được một cái Tết trọn vẹn như mọi năm. Nhiều sinh viên, người lao động xa quê trong dịp Tết này vẫn chưa có đủ điều kiện để trở về đoàn tụ cùng gia đình trong thời khắc sum vầy đáng lẽ ai cũng xứng đáng có được.

Do đó, Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo tết cho học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. “Chương trình Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy diễn ra với mong ước giản dị nhưng đầy ý nghĩa: Đưa những bạn sinh viên xa quê trở về bên gia đình để Tết thêm trọn vẹn, đủ đầy và ấm áp hơn”, anh Khoa nói và bày tỏ thông qua chương trình, tổ chức Đoàn - Hội mong các bạn sinh viên sẽ cảm nhận được giá trị của tình người và sự sẻ chia.

Ban Tổ chức tặng cây xanh tri ân các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân đồng hành chương trình.

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” năm nay trao tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết cho hơn 1.500 sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên tham gia chương trình đến từ 62 trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM (trong đó có cả các trường tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp).

Chương trình tập trung hỗ trợ các tuyến xe đi từ TPHCM về khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh chịu ảnh hưởng do bão lũ trong năm 2025. Bên cạnh việc hỗ trợ vé xe miễn phí, sinh viên, người lao động tham gia còn được trao tặng một phần quà tết trị giá 500.000 đồng, phần nào san sẻ gánh nặng tài chính và mang lại một mùa tết ấm áp, trọn vẹn cho những gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến động kinh tế.

Chùm ảnh về chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy”:

Các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ người lao động lên xe.

Người lao động và các bạn sinh viên lên các chuyến xe trở về quê nhà ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trước khi các chuyến xe nghĩa tình khởi hành, người lao động, bạn trẻ đã nhận những phần quà xuân, bao lì xì may mắn từ Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành.

Người lao động sắp xếp hành trang chuẩn bị trở về quê nhà.

Bạn Trần Thị Diễm (sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết những dịp tết đến xuân về ai cũng muốn trở về nhà sum họp cùng gia đình. Dù vậy, đối với nhiều bạn sinh viên, người lao động xa quê, việc về nhà đôi khi không còn là một điều đơn giản bởi những băn khoăn, lo lắng về chi phí, điều kiện đi lại, đặc biệt còn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 trong năm 2025.

Do đó, cũng như các năm trước, vừa rồi Diễm đã nộp hồ sơ về ban tổ chức - nơi tin cậy, đồng hành với hành trình về quê đón tết cùng gia đình. “Chương trình Chuyến xe mùa xuân mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ đơn giản là những tấm vé mà còn là sự chia sẻ, sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc, tiếp thêm cho em những động lực quý báu để đi tiếp chặng đường phía trước”, nữ sinh bày tỏ.

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (nay là Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM) khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002, đến nay đã có trên 64.600 lượt sinh viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ về quê đón tết.

Đến nay, chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” đã hỗ trợ đưa trên 64.600 lượt sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón tết. Ảnh: Ngô Tùng