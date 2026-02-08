Chuyến xe mùa xuân miễn phí đưa sinh viên về quê đón Tết

'Chuyến xe mùa xuân' lăn bánh đưa hơn 1.500 sinh viên, người lao động về quê đón Tết
Sáng 7/2, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, đã diễn ra chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” năm 2026, tiễn hơn 1.500 sinh viên, người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố.
Đại diện lãnh đạo TPHCM, Thành Đoàn và các đơn vị tặng tượng trưng những tấm vé nghĩa tình đến các bạn sinh viên tham gia chương trình.
Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nhiều cá nhân, đơn vị.
Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, trong năm qua, trước những tác động của thiên tai, lũ lụt tại nhiều địa phương trên cả nước, không ít gia đình đã không thể có được một cái Tết trọn vẹn như mọi năm. Nhiều sinh viên, người lao động xa quê trong dịp Tết này vẫn chưa có đủ điều kiện để trở về đoàn tụ cùng gia đình trong thời khắc sum vầy đáng lẽ ai cũng xứng đáng có được.
Do đó, Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo tết cho học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. “Chương trình Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy diễn ra với mong ước giản dị nhưng đầy ý nghĩa: Đưa những bạn sinh viên xa quê trở về bên gia đình để Tết thêm trọn vẹn, đủ đầy và ấm áp hơn”, anh Khoa nói và bày tỏ thông qua chương trình, tổ chức Đoàn - Hội mong các bạn sinh viên sẽ cảm nhận được giá trị của tình người và sự sẻ chia.
Chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” năm nay trao tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết cho hơn 1.500 sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên tham gia chương trình đến từ 62 trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM (trong đó có cả các trường tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp).
Chương trình tập trung hỗ trợ các tuyến xe đi từ TPHCM về khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh chịu ảnh hưởng do bão lũ trong năm 2025. Bên cạnh việc hỗ trợ vé xe miễn phí, sinh viên, người lao động tham gia còn được trao tặng một phần quà tết trị giá 500.000 đồng, phần nào san sẻ gánh nặng tài chính và mang lại một mùa tết ấm áp, trọn vẹn cho những gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến động kinh tế.
Chùm ảnh về chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy”:
Bạn Trần Thị Diễm (sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết những dịp tết đến xuân về ai cũng muốn trở về nhà sum họp cùng gia đình. Dù vậy, đối với nhiều bạn sinh viên, người lao động xa quê, việc về nhà đôi khi không còn là một điều đơn giản bởi những băn khoăn, lo lắng về chi phí, điều kiện đi lại, đặc biệt còn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 trong năm 2025.
Do đó, cũng như các năm trước, vừa rồi Diễm đã nộp hồ sơ về ban tổ chức - nơi tin cậy, đồng hành với hành trình về quê đón tết cùng gia đình. “Chương trình Chuyến xe mùa xuân mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ đơn giản là những tấm vé mà còn là sự chia sẻ, sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc, tiếp thêm cho em những động lực quý báu để đi tiếp chặng đường phía trước”, nữ sinh bày tỏ.
Chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (nay là Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM) khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002, đến nay đã có trên 64.600 lượt sinh viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ về quê đón tết.
Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM còn triển khai giới thiệu 4.000 việc làm, tổ chức chăm lo cho 2.000 cho học sinh, sinh viên khó khăn và trao tặng 700 phần quà tết (mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng) cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình…