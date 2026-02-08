Tết Đoàn viên - Bếp ấm yêu thương lan tỏa nghĩa tình nơi bản cao xứ Nghệ

TPO - Với 665 suất quà tổng trị giá 250 triệu đồng cùng công trình “Đường cờ Tổ quốc”, chương trình “Tết Đoàn viên - Bếp ấm yêu thương” tổ chức tại xã Cam Phục (Nghệ An) đã mang mùa xuân ấm áp đến với học sinh và người dân vùng cao.

Chiều 7/2, tại Bản Cống, xã Cam Phục (tỉnh Nghệ An), Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An, Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhị Vân Media, Đội Tình nguyện Đồng hương Nghệ Tĩnh - Đại học Luật Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết Đoàn viên - Bếp ấm yêu thương”.

Toàn cảnh chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 645 suất quà cho học sinh và 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Những món quà này là tấm lòng gửi gắm yêu thương của các đơn vị tài trợ, mong rằng sẽ giúp các em học sinh, các gia đình trên địa bàn có một mùa đông ấm áp hơn, sung túc hơn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng các phần quà với tổng giá trị 250 triệu đồng.

Dịp này, công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” cũng được trao tặng cho Đoàn xã Cam Phục, góp phần tô điểm cảnh quan nông thôn và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Không chỉ mang giá trị vật chất, những món quà trao tặng còn là sự gửi gắm yêu thương, trách nhiệm và niềm tin của các đơn vị đồng hành dành cho học sinh, người dân xã miền núi Cam Phục. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời ấy góp phần giúp các em có thêm áo ấm trong mùa đông, có một cái Tết đủ đầy, đầm ấm hơn.

Các phần quà ý nghĩa được trao tặng đến các hộ dân, các em học sinh trên địa bàn.

Chương trình “Tết Đoàn viên - Bếp ấm yêu thương” không chỉ mang đến niềm vui ngày cận Tết, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng cao vững tin, nỗ lực vươn lên trên con đường học tập và trong cuộc sống.