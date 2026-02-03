Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

TPO - Tại chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định: "Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với khí thế mới sau Đại hội XIV, chúng ta tin tưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước sẽ tiên phong, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII".

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Văn nghệ chương trình kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tùng

Thời điểm đặc biệt của kỷ nguyên vươn mình

Trình bày diễn văn kỷ niệm, anh Bùi Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp. Đại hội đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của toàn dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Anh Bùi Quang Huy trình bày diễn văn kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng. Ảnh: Xuân Tùng

Ôn lại những trang sử hào hùng, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng nước ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước giành được độc lập, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất non sông, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ biên cương, biển đảo và thực hiện thành công công cuộc Đổi mới, đưa đất nước hội nhập, phát triển.

“Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước có được như ngày hôm nay là sự hội tụ, kết tinh truyền thống văn hoá hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là thành quả của 96 năm xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; là kết quả của 40 năm Đổi mới; là quá trình liên tục đổi mới tư duy lãnh đạo trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh…”, anh Bùi Quang Huy khẳng định.

Biến nghị quyết thành kết quả cụ thể

Anh Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã quyết định rất nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là tầm nhìn chiến lược và những giải pháp đột phá đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới, để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của Đại hội; 5 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược chính là kim chỉ nam cho hành động của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.

Tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam "Dân là gốc" đặt ra những yêu cầu cao hơn cho chúng ta khi tổ chức thực hiện Nghị quyết. Quan trọng hơn, Văn kiện Đại hội XIV đã cụ thể hóa ngay tinh thần hành động quyết liệt. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ. Điều đó đặt yêu cầu rất cao đối với chúng ta để sớm nhất cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”: “Đại hội XIV đã trao cho chúng ta ngọn cờ quyết thắng. Giờ là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng siết chặt đội ngũ, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua lao động, học tập, công tác và chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Giờ là lúc biến tất cả chủ trương, nghị quyết thành hành động, thành kết quả cụ thể”, anh Bùi Quang Huy dẫn trong phát biểu tại chương trình.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nhấn mạnh, tinh thần và tư tưởng chỉ đạo quan trọng của Đại hội XIV và của đồng chí Tổng Bí thư cần được cụ thể hóa ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn.

Để thực hiện thắng lợi sứ mệnh, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức, anh Bùi Quang Huy đề nghị khẩn trương tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động của Đoàn, của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ T.Ư Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Xây dựng và triển khai Đề án học tập, quán triệt các bài phát biểu, bài viết, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, để tinh thần của Nghị quyết Đại hội, những quan điểm, giải pháp lớn, đột phá của Đảng ta thấm nhuần tới từng cán bộ, đảng viên và được cụ thể hóa trong từng công việc của từng khối, từng đơn vị, từng cá nhân.

Tập trung chuẩn bị thật sớm, thật kỹ lưỡng, chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Văn kiện Đại hội và công tác chuẩn bị nội dung Đại hội cần phải được rà soát kỹ lưỡng, thể hiện rõ tinh thần hành động, gần thanh niên, vì thanh niên, lấy thanh niên làm chủ thể của hoạt động Đoàn.

“Đại hội phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước và cụ thể hóa triệt để, có hiệu quả những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy nhận danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng từ anh Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn Anh Bùi Quang Huy yêu cầu Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên quyết liệt thực hiện đổi mới phương thức, tư duy làm việc trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cán bộ Đoàn chuyên trách ít hơn. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản trị phong trào, điều phối lực lượng, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả… “Bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi làm thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn”, anh Huy nói. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phải quán triệt và thực hiện theo đúng tinh thần 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo (dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động); lựa chọn nội dung công việc, hoạt động để triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần thực hiện “nêu gương”, quán triệt và triển khai nghiêm túc Kết luận số 226 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Anh Nguyễn Minh Triết quán triệt Chương trình hành động tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã tổ chức quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; và Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.