Thanh niên Quân đội nguyện tiếp bước cha anh, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới

TPO - Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, phát huy truyền thống 74 năm của thanh niên Quân đội, với tinh thần “Bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển”, tuổi trẻ toàn quân nguyện tiếp bước cha anh, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội (TNQĐ) và Ban TNQĐ (8/2/1952 - 8/2/2026), ngày 2/2, đoàn đại biểu Ban TNQĐ cùng đại diện Cục Chính trị Quân khu 1, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) và đại diện lãnh đạo xã Phú Xuyên (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ tại Khu di tích nơi thành lập Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội và Trung đoàn 246 ở xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên.

Các hoạt động của đoàn công tác tại Khu di tích Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội.

Đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng - liệt sĩ nguyên là cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Quân đội, nguyên là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu cũng bày tỏ quyết tâm suốt đời học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Nhà truyền thống Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội tại khuôn viên Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1).

Đoàn công tác dâng hương và tham quan tại Nhà truyền thống Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban TNQĐ, 74 năm qua, TNQĐ đã không ngừng phát triển, lớn mạnh; trong mọi điều kiện hoàn cảnh, luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Đặc biệt, những năm gần đây, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội tiếp tục được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thanh niên của cả nước.

Nhân dịp hành quân về nguồn, Ban Thanh niên Quân đội đã trao nhiều phần quà tặng xã Phú Xuyên, Trung đoàn 246 và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Theo đó, Ban TNQĐ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đoàn và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; tham gia hiệu quả các hoạt động phối hợp kết nghĩa; hoạt động quốc tế về thanh niên và giao lưu sĩ quan trẻ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực…

“Càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, càng có nhiều sự cống hiến, hy sinh của tuổi trẻ toàn quân, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống, với tinh thần “Bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển”, TNQĐ nguyện tiếp bước cha anh, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy khẳng định.