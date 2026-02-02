Y4C- Thắp sáng tri thức 2026: Ngày thứ hai lan tỏa yêu thương và khép lại hành trình sẻ chia

Ngày thứ hai của chương trình Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C với chủ đề “Thắp sáng tri thức 2026” tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai) tiếp tục diễn ra với các hoạt động hướng đến hỗ trợ trực tiếp học sinh và người dân địa phương, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các tình nguyện viên trong suốt hành trình.

Trọng tâm của ngày thứ hai là hoạt động trao quà Tết cho các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang theo sự quan tâm và sẻ chia của chương trình đến đúng những đối tượng cần được hỗ trợ. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao quà cho 50 hộ gia đình khó khăn của xã Bảo Thắng và 170 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường PTDTBT Tiểu học Thái Niên.

Những phần quà được chuẩn bị chu đáo, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự đồng hành, quan tâm của chương trình đối với cộng đồng vùng cao trong dịp Tết đến, xuân về. Trong không khí ấm áp, các em học sinh và người dân địa phương đã đón nhận những phần quà với sự xúc động và niềm vui hạnh phúc.

Song song với hoạt động trao quà, Ban Tổ chức chương trình đã tổng kết và trao giải cho các nhóm học sinh tham gia lớp học STEM trong ngày đầu tiên. Việc trao giải nhằm ghi nhận tinh thần tham gia tích cực, khả năng hợp tác nhóm và sự mạnh dạn trong trải nghiệm khoa học của các em học sinh. Đây được xem là bước khích lệ để các em tiếp tục nuôi dưỡng sự yêu thích học tập và khám phá khoa học trong điều kiện học tập còn nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày thứ hai, giấy chứng nhận tham gia chương trình đã được trao cho các tình nguyện viên đồng hành cùng Y4C. Đây là sự ghi nhận chính thức đối với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những đóng góp của các tình nguyện viên trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai chương trình tại Bảo Thắng.

Theo Ban Tổ chức, ngày thứ hai của hành trình được thiết kế như một điểm kết nối, nơi các giá trị của chương trình được thể hiện trọn vẹn thông qua hành động cụ thể: từ hỗ trợ cộng đồng, khích lệ học sinh đến việc tôn vinh tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức sẻ chia và vai trò của giáo dục trải nghiệm đối với học sinh.

Khép lại ngày thứ hai cũng là thời điểm chương trình Y4C – Thắp sáng tri thức 2026 đã hoàn tất hành trình tại Bảo Thắng với nhiều dấu ấn tích cực. Từ việc tổ chức lớp học STEM, lắp và trao tặng 13 chiếc đèn năng lượng mặt trời, đến những phần quà Tết cho học sinh và hộ gia đình khó khăn của địa phương cùng giấy chứng nhận cho các tình nguyện viên tham gia chương trình đã để lại những giá trị nhân văn tốt đẹp góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng và cảm hứng học tập cho học sinh vùng cao, đồng thời khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.